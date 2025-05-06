Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Lower Empordà
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Терраса

Квартиры с террасой в Lower Emporda, Испания

Castell dAro Platja dAro i sAgaro
8
Кастель-Пладжа-де-Аро
7
Calonge i Sant Antoni
3
Квартира Удалить
Очистить
10 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Квартира 100 м2 в центре Плайя д’Аро, в 2 минутах ходьбы до пляжа. Включает: Гостиная-столо…
$273,139
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 90 м²
На продажу: Просторная квартира в Platja d’Aro Продажа просторной квартиры: Красивые и прост…
$499,004
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Квартира 3 спальни
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Рада буду  предложить  к вашему вниманию эту роскошные апартаменты  с частным бассейном, рас…
$1,26 млн
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Квартира 3 спальни
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
На продажу: Квартира в S’agaró Продажа Квартира в S’agaró: Просторная квартира рядом с пляже…
$609,310
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Безупречная полностью отремонтированная квартира в центре Плайа де Аро, прямо на набережной …
$772,143
Оставить заявку
Квартира 5 спален в Torre Valentina, Испания
Квартира 5 спален
Torre Valentina, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 000 м²
Шикарная вилла в восточном стиле с прекрасным видом на море в стадии строительства, 20% рабо…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Apartment in a privileged area of ​​the Costa Brava, in S’agaró. Located in the municipality…
$1,16 млн
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Impeccable apartment in the center of Platja d’Aro, on the same promenade with beautiful vie…
$718,277
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Комфортабельный цокольный этаж 110м2 в центре С’Агаро, рядом с красивой бухтой Сан-Поль. Иму…
$499,004
Оставить заявку
Квартира 70 спален в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 70 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 70
Площадь 2 400 м²
This cozy 2-star hotel has an unbeatable location. It is located 120 km from Barcelona airpo…
$4,75 млн
Оставить заявку

Типы недвижимости в Lower Emporda

трехкомнатные

Параметры недвижимости в Lower Emporda, Испания

с садом
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти