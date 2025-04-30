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Таунхаусы с садом в Алаканти, Испания

Аликанте
4
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4 объекта найдено
Таунхаус в Busot, Испания
Таунхаус
Busot, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Новостройка таунхаусов и таунхаусов в Бусоте. Красивый таунхаус с 2 спальнями, построенный …
$200,253
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Таунхаус в el Campello, Испания
Таунхаус
el Campello, Испания
Площадь 229 м²
Красивый таунхаус на продажу в Кампельо. Представляем этот красивый 4-этажный таунхаус, …
$345,635
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Таунхаус в Busot, Испания
Таунхаус
Busot, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В БУСОТЕ. Новое строительство двухквартирных домов и двухквартирных домов в…
$247,625
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Таунхаус в Mutxamel, Испания
Таунхаус
Mutxamel, Испания
Площадь 193 м²
3 спальня, прикрепленная к одному семье, распределенное в 4 этажах. Жилой Alborada являетс…
$361,357
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Realting.com
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Параметры недвижимости в Алаканти, Испания

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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