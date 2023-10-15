Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Алаканти
  5. Таунхаусы

Таунхаусы с бассейном в Алаканти, Испания

el Campello
5
Таунхаус В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Торревьеха, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
VIP Class House у моря в Торревьехе - VR6711 3 спальни, 2 ванные комнаты.Площадь ковров: 146…
€345,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с тренажерным залом, с детской площадкой в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с тренажерным залом, с детской площадкой
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 98 м²
Роскошный таунхаус класса в Вильяхойосе, до пляжа 230 м - QUA119257 2 спальни, 2 ванные комн…
€293,000
Квартира 2 спальни в Коста-Бланка, Испания
Квартира 2 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
€187,581
Квартира 3 спальни с террасой, с солярием, с Near commercial centres restaurants and other amenities в La Zenia, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с солярием, с Near commercial centres restaurants and other amenities
La Zenia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Современный и минималистичный дизайн дома с высококачественной отделкой в ​​жилом с общим б…
€201,536
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool в Almoradi, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Виллы Нуэва Дая - это жилой район, состоящий из шале четырехугольного типа, которые располож…
€300,475
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в Бенитачель, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Бенитачель, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Квартира с видом на море Квартира расположена в городе Бенитачель, имеет красивы виды на мор…
€155,512
Дом 3 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Дом 3 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
В продаже современная вилла в городе Полоп.Город Полоп - небольшой город в пригороде Бенидор…
€549,700
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в San Roque, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
San Roque, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 4
Роскошные Квартиры с 2-мя и 3-мя Спальнями и Дуплекс с Большой Солнечной Террасой в Кадисе Р…
€369,749
Бунгало 2 спальни в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1
Продаётся бунгало в Торревьехе в районе Aguas nuevas 1, располагается на 1 этаже. Общая площ…
€88,229
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Aguilas, Испания
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Aguilas, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 6
Экологичные Квартиры с 3 и 4 Спальнями и Видом на Море в Агиласе, Мурсия Стильные квартиры н…
€289,803
Вилла 4 спальни в Кальпе, Испания
Вилла 4 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 248 м²
Продаётся дом в Кальпе в районе Gargasindi. Общая площадь 248.00 м2, участок 935 м2, дом 202…
€1,33 млн
Квартира 2 комнаты в Orihuela, Испания
Квартира 2 комнаты
Orihuela, Испания
Комнаты 2
Массив
€1,82 млн

Параметры недвижимости в Алаканти, Испания

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти