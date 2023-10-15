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Таунхаусы с видом на горы в Алаканти, Испания

el Campello
5
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2 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни с садом, с видом на горы, с общественным бассейном в Busot, Испания
Таунхаус 3 спальни с садом, с видом на горы, с общественным бассейном
Busot, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В БУСОТЕ. Новое строительство двухквартирных домов и двухквартирных домов в…
€230,000
Таунхаус 2 спальни с террасой, с садом, с видом на горы в Busot, Испания
Таунхаус 2 спальни с террасой, с садом, с видом на горы
Busot, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Новостройка таунхаусов и таунхаусов в Бусоте. Красивый таунхаус с 2 спальнями, построенный …
€186,000

Параметры недвижимости в Алаканти, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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