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Таунхаусы с видом на горы в Алаканти, Испания

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Аликанте
12
Мучамель
4
el Campello
12
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2 объекта найдено
Таунхаус в Busot, Испания
Таунхаус
Busot, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В БУСОТЕ. Новое строительство двухквартирных домов и двухквартирных домов в…
$247,625
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Таунхаус в Busot, Испания
Таунхаус
Busot, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Новостройка таунхаусов и таунхаусов в Бусоте. Красивый таунхаус с 2 спальнями, построенный …
$200,253
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Параметры недвижимости в Алаканти, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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