Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Алаканти
  5. Таунхаусы

Таунхаусы с видом на море в Алаканти, Испания

el Campello
5
Таунхаус В архив
Очистить
2 объекта найдено
Таунхаус 2 спальни у моря в Busot, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
Busot, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Представляем новый смежный дом в пригороде Аликанте в городе Бусот. Это тихий город, располо…
€207,000
Таунхаус 2 спальни у моря в Busot, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
Busot, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Количество этажей 1
Представляем новый смежный дом в пригороде Аликанте в городе Бусот. Это тихий город, располо…
€200,000

Параметры недвижимости в Алаканти, Испания

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти