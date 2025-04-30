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Таунхаусы около гольф-клуба в Алаканти, Испания

Аликанте
4
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1 объект найдено
Таунхаус в Busot, Испания
Таунхаус
Busot, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Новостройка таунхаусов и таунхаусов в Бусоте. Красивый таунхаус с 2 спальнями, построенный …
$200,253
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Параметры недвижимости в Алаканти, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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