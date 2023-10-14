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Жильё с видом на море в Эльче, Испания

квартиры
50
дома
33
12 объектов найдено
Квартира 2 спальни у моря в Эльче, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Эльче, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 6/6
Представляем новые апартаменты в городе Ареналес-дель-Соль.Ареналес-дель-Соль – маленький ис…
€375,000
Квартира 2 спальни у моря в Эльче, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Эльче, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 2/6
Представляем новые апартаменты в городе Ареналес-дель-Соль.Ареналес-дель-Соль – маленький ис…
€280,000
Квартира 2 спальни у моря в Эльче, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Эльче, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 1/6
Представляем новые апартаменты в городе Ареналес-дель-Соль.Ареналес-дель-Соль – маленький ис…
€350,000
Квартира 2 спальни с террасой, с тренажерным залом, у моря в Эльче, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с тренажерным залом, у моря
Эльче, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Квартиры на продажу в Аренальс дель Соль, Коста Бланка Всего будет 48 жилищ с 2 спальнями и …
€355,000
Квартира 2 спальни с террасой, с тренажерным залом, у моря в Эльче, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с тренажерным залом, у моря
Эльче, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Квартиры на продажу в Аренальс дель Соль, Коста Бланка Всего будет 48 жилищ с 2 спальнями и …
€280,000
Квартира 2 спальни с террасой, с тренажерным залом, у моря в Эльче, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с тренажерным залом, у моря
Эльче, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Квартиры на продажу в Аренальс дель Соль, Коста Бланка Всего будет 48 жилищ с 2 спальнями и …
€350,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, с гаражом в Эльче, Испания
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, с гаражом
Эльче, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Виллы на продажу в Эль Пинет, Эльче, Коста Бланка Частный жилой комплекс, состоящий из 12 до…
€535,000
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с ванной в Эльче, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с ванной
Эльче, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
€241,000
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в Эльче, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Эльче, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
€221,000
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с подсобным помещением в Эльче, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с подсобным помещением
Эльче, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Апартамент / Квартира в La Marina. Апартаменты расположены в 450 метрах от пляжа в одном из …
€105,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, у моря в Эльче, Испания
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, у моря
Эльче, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
ПЕНТХАУС С БОЛЬШИМ СОЛЯРИЕМ РЯДОМ С ПЛЯЖЕМ В ARENALES DEL SOL. Просторные апартаменты с 2 сп…
€285,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, у моря в Эльче, Испания
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, у моря
Эльче, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 211 м²
Виллы и бунгало на продажу в Эль Пинет, Аликанте. Пляж пешком! Это частный жилой комплекс, с…
€632,000

Параметры недвижимости в Эльче, Испания

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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