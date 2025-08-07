Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Виналопо-Митха
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Гараж

Квартиры и апартаменты с гаражом в Виналопо-Митхе, Испания

Квартира 3 комнаты в Монфорте-дель-Сид, Испания
Квартира 3 комнаты
Монфорте-дель-Сид, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 1/3
Представляем апартаменты в красивом жилом комплексе в пригороде Аликанте в городе Monforte d…
$491,887
Квартира 4 комнаты в Монфорте-дель-Сид, Испания
Квартира 4 комнаты
Монфорте-дель-Сид, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 114 м²
Количество этажей 2
Представляем дуплекс в два этажа в красивом жилом комплексе в пригороде Аликанте в городе Mo…
$306,706
Квартира 3 комнаты в Монфорте-дель-Сид, Испания
Квартира 3 комнаты
Монфорте-дель-Сид, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 1/3
Представляем апартаменты в красивом жилом комплексе в пригороде Аликанте в городе Monforte d…
$341,427
Квартира 4 комнаты в Монфорте-дель-Сид, Испания
Квартира 4 комнаты
Монфорте-дель-Сид, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Этаж 3/3
Представляем апартаменты в красивом жилом комплексе в пригороде Аликанте в городе Monforte d…
$538,182
Квартира 4 комнаты в Монфорте-дель-Сид, Испания
Квартира 4 комнаты
Монфорте-дель-Сид, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж 1
Представляем апартаменты в красивом жилом комплексе в пригороде Аликанте в городе Monforte d…
$289,345
Типы недвижимости в Виналопо-Митхе

