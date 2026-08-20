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Квартиры и апартаменты с бассейном в Виналопо-Митхе, Испания

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Aspe
10
Petrer
3
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2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Aspe, Испания
Квартира 4 комнаты
Aspe, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Современная квартира на первом этаже с садом и террасой в окружении природы Дата сдачи: с…
$225 118
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Aspe, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Aspe, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этаж 2
Удивительный пентхаус с большой террасой на крыше, садом и потрясающим видом на горы в окруж…
$236 642
НДС
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
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Типы недвижимости в Виналопо-Митхе

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Виналопо-Митхе, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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