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Квартиры с бассейном в Виналопо-Митха, Испания

Aspe
12
Elda
10
Новельда
4
Квартира В архив
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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни с бассейном в Новельда, Испания
Квартира 2 спальни с бассейном
Новельда, Испания
Количество спален 2
Площадь 88 м²
Апартаменты состоят из двух двухэтажных зданий с 24 парковочными местами на открытом воздух…
€335,000
Квартира с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Aspe, Испания
Квартира с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Aspe, Испания
Площадь 850 м²
ОписаниеПродажа рентабельного бизнеса в Аликанте: НОВОЕ здание из 11 апартаментов 1.685 млн.…
€1,69 млн

Типы недвижимости в Виналопо-Митха

двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Виналопо-Митха, Испания

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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