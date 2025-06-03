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Бунгало возле озера в el Baix Segura La Vega Baja, Испания

Торревьеха
164
Orihuela
60
Pilar de la Horadada
200
Rojales
46
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8 объектов найдено
Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 206 м²
Роскошный Бунгало в Torrevieja, Коста Бланка - GDO7737 2 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая…
$258,171
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 191 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 191 m2.Solarium: 79 m2, useful area: 112 m2.New Build.There is …
$253,114
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Бунгало в Торревьеха, 3 спальни, 91 м2 - GDO7736 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковра:…
$228,882
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 268 м²
Роскошный Бунгало в Torrevieja, Коста Бланка, Испания - GDO7738 2 спальни, 2 ванные комнаты.…
$266,849
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 185 m2.Solarium: 81 m2, useful area: 104 m2.New Build.There is …
$249,869
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 185 m2.Solarium: 81 m2, useful area: 104 m2.New Build.There is …
$249,869
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 326 м²
Современное новое бунгало с видом на море в Торревьехе - GDO7741 3 спальни, 2 ванные комнаты…
$283,120
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 264 м²
Бунгало премиум класса в Торревьехе, 2 спальни - GDO7739 2 спальни, 2 ванные комнаты. Площад…
$262,510
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Параметры недвижимости в el Baix Segura La Vega Baja, Испания

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с видом на море
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