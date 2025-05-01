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Квартиры на берегу моря в Campo de Cartagena y Mar Menor, Испания

Los Alcazares
144
San Pedro del Pinatar
131
Torre Pacheco
104
Картахена
47
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14 объектов найдено
Пентхаус 3 комнаты в San Pedro del Pinatar, Испания
Пентхаус 3 комнаты
San Pedro del Pinatar, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Количество этажей 2
Квартиры с 2 Спальнями и Захватывающим Видом в Сан-Педро-дель-Пинатар, Коста-Калида Сан-Педр…
$237,790
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Квартира 3 спальни в San Javier, Испания
Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Комфортабельные апартаменты у моря в Сан-Педро-дель-Пинатар - GU6632 3 спальни, 2 ванные ком…
$325,371
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Квартира 2 спальни в Los Alcazares, Испания
Квартира 2 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Новые апартаменты в Лос-Алькасарес, к морю 380 м - ER7105 2 спальни, 2 ванные комнаты. Ковро…
$194,170
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Квартира 2 спальни в Los Alcazares, Испания
Квартира 2 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Новые апартаменты в Los Alcázares, 2 спальни, 79 м2 - ER7102 2 спальни, 2 ванные комнаты. Ко…
$172,475
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Квартира 3 спальни в San Javier, Испания
Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Комфортабельные апартаменты с видом на море в Сан-Педро-дель-Пинатар - GU6633 3 спальни, 2 в…
$325,371
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Квартира 3 спальни в San Javier, Испания
Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Современные апартаменты рядом с морем в Сан-Педро-дель-Пинатар, Коста-Калида, Испания - GU66…
$325,371
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Квартира 3 спальни в San Javier, Испания
Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 108 m2.The Apartment is situated by sea.New Build.There is cent…
$356,901
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Квартира 3 спальни в San Javier, Испания
Квартира 3 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 98 m2.The Apartment is situated by sea.New Build.There is centr…
$356,901
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Квартира 2 спальни в San Javier, Испания
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Современные новые апартаменты в Ла Манга, 2 спальни, 69 м2 - GRI115288 2 спальни, 1 ванная к…
$182,238
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Пентхаус 4 комнаты в Картахена, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Картахена, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Роскошные квартиры с 1, 2, 3 спальнями и видом на море в Ла-Манге, Коста-Калида Эти роскошны…
$672,872
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Квартира 2 спальни в Los Alcazares, Испания
Квартира 2 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Элитные новые апартаменты возле моря в Лос-Алькасарес, Коста-Калида - ER114426 2 спальни, 2 …
$194,170
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Квартира 4 комнаты в Картахена, Испания
Квартира 4 комнаты
Картахена, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Роскошные квартиры с 1, 2, 3 спальнями и видом на море в Ла-Манге, Коста-Калида Эти роскошны…
$563,842
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Квартира 2 комнаты в Картахена, Испания
Квартира 2 комнаты
Картахена, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Роскошные квартиры с 1, 2, 3 спальнями и видом на море в Ла-Манге, Коста-Калида Эти роскошны…
$296,977
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Квартира 2 спальни в Los Alcazares, Испания
Квартира 2 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Современные апартаменты недалеко от моря в Лос-Алькасарес - ER114427 2 спальни, 2 ванные ком…
$194,170
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Типы недвижимости в Campo de Cartagena y Mar Menor

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Campo de Cartagena y Mar Menor, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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