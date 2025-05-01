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Квартиры около гольф-клуба в Campo de Cartagena y Mar Menor, Испания

Los Alcazares
144
San Pedro del Pinatar
131
Torre Pacheco
104
Картахена
47
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31 объект найдено
Квартира 2 спальни в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Квартира 2 спальни
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
$79,264
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Квартира 2 спальни в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Квартира 2 спальни
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
$84,218
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Квартира 3 спальни в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Квартира 3 спальни
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
$108,988
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Квартира 2 спальни в Картахена, Испания
Квартира 2 спальни
Картахена, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
$190,233
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Квартира 2 спальни в Картахена, Испания
Квартира 2 спальни
Картахена, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
$181,316
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Квартира 2 спальни в San Javier, Испания
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
$176,362
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Квартира 3 спальни в Картахена, Испания
Квартира 3 спальни
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
$191,224
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Квартира 2 спальни в Картахена, Испания
Квартира 2 спальни
Картахена, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
$174,380
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Квартира 3 спальни в Los Alcazares, Испания
Квартира 3 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ И ПЕНТХАУСЫ В ЛОС-АЛЬКАСАРЕС 11 недавно построенных квартир с общим бассейном…
$226,092
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Квартира 2 спальни в Los Alcazares, Испания
Квартира 2 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Apartments in Los Alcazares, Costa Calida The quiet residence is made up of 32 apartments wi…
$227,905
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Квартира 2 спальни в Los Alcazares, Испания
Квартира 2 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Красивые апартаменты в средиземноморском стиле, состоящие из двух спален, двух ванных комнат…
$171,184
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Квартира 2 спальни в San Javier, Испания
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
КРАСИВЫЕ КВАРТИРЫ С ВИДОМ НА МОРЕ В ЛА МАНГА Эта урбанизация расположена в районе с самой бо…
$159,905
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Квартира 2 спальни в Los Alcazares, Испания
Квартира 2 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
В частном комплексе будет 87 современных и просторных квартир, 3 жилых корпуса, большая зеле…
$230,399
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Квартира 3 спальни в Torre Pacheco, Испания
Квартира 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В ТОРРЕ-ПАЧЕКО Недавно построенный жилой комплекс с апартаментами в Торре Пач…
$144,268
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Квартира 2 спальни в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Квартира 2 спальни
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
$99,080
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Квартира 3 спальни в Torre Pacheco, Испания
Квартира 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В ТОРРЕ-ПАЧЕКО Недавно построенный жилой комплекс с апартаментами в Торре Пач…
$151,805
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Квартира 2 спальни в Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
НОВОЕ ЖИЛОЕ ЗДАНИЕ В ЧАСТНОМ КОМПЛЕКСЕ В ПРОВИНЦИИ МУРСИЯ Недавно построенный жилой комплекс…
$253,008
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Квартира 3 спальни в Los Alcazares, Испания
Квартира 3 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Villas for sale in Los Alcazares, Costa Calida The quiet residence is made up of 32 apartmen…
$565,945
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Квартира 2 спальни в San Javier, Испания
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
$190,233
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Квартира 2 спальни в Los Alcazares, Испания
Квартира 2 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
$128,705
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Квартира 3 спальни в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Квартира 3 спальни
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
$115,923
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Пентхаус в Torre Pacheco, Испания
Пентхаус
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
НОВОЕ ЖИЛОЕ ЗДАНИЕ В ЧАСТНОМ КОМПЛЕКСЕ В ПРОВИНЦИИ МУРСИЯ Недавно построенный жилой комплекс…
$354,211
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Квартира 2 спальни в Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Новая кампания с видом на озеро Санта-Росалия. Есть 6 блоков с 7 квартирами, всего 42 дома. …
$249,670
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Квартира 3 спальни в Los Alcazares, Испания
Квартира 3 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Apartments in Los Alcazares, Costa Calida The quiet residence is made up of 32 apartments wi…
$358,759
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Квартира 3 спальни в Картахена, Испания
Квартира 3 спальни
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
$232,837
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Квартира 2 спальни в Картахена, Испания
Квартира 2 спальни
Картахена, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
$164,472
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Квартира 3 спальни в Torre Pacheco, Испания
Квартира 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
НОВЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В ЧАСТНОМ ЗАКРЫТОМ КУРОРТЕ В ПРОВИНЦИИ МУРСИИ Новый жилой комплекс из 6 бл…
$307,808
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Квартира 3 спальни в Fuente Alamo de Murcia, Испания
Квартира 3 спальни
Fuente Alamo de Murcia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
$114,933
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Квартира 2 спальни в Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
НОВЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В ЧАСТНОМ ЗАКРЫТОМ КУРОРТЕ В ПРОВИНЦИИ МУРСИИ Новый жилой комплекс из 6 бл…
$258,283
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Квартира 2 спальни в Los Alcazares, Испания
Квартира 2 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Квартира в Лос-Алькасарес с 2 спальнями, 2 ванными комнатами, кухней, открытой для гостиной,…
$213,485
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Типы недвижимости в Campo de Cartagena y Mar Menor

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Campo de Cartagena y Mar Menor, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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