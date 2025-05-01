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Пентхаусы в Campo de Cartagena y Mar Menor, Испания

Los Alcazares
24
San Pedro del Pinatar
18
Torre Pacheco
21
Картахена
5
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76 объектов найдено
Пентхаус 4 комнаты в San Pedro del Pinatar, Испания
Пентхаус 4 комнаты
San Pedro del Pinatar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Квартиры с 1 или 3 спальнями и общим бассейном на побережье в Сан-Педро-дель-Пинатар, Мурсия…
$340,855
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Пентхаус в Los Alcazares, Испания
Пентхаус
Los Alcazares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Представляем вашему вниманию комплекс Residencial de Obra Nueva в Лос-Алькасаресе - элегантн…
$363,129
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Пентхаус 4 комнаты в Torre Pacheco, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Torre Pacheco, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Современные квартиры на престижном курорте в Мурсии, Испания Эти квартиры, расположенные в и…
$569,023
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Пентхаус в Torre Pacheco, Испания
Пентхаус
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
El Lago предлагает 42 роскошные квартиры на курорте Santa Rosalia Lake & Life Resort, с 2 ил…
$589,211
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Пентхаус 4 комнаты в San Pedro del Pinatar, Испания
Пентхаус 4 комнаты
San Pedro del Pinatar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Современные квартиры в Сан-Педро в пешей доступности от пляжа. Современные квартиры с 2 и 3 …
$346,909
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Пентхаус в Torre Pacheco, Испания
Пентхаус
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
НОВЫЕ ПЕНТХАУСЫ В ТОРРЕ-ПАЧЕКО Новый жилой комплекс апартаментов в Торре-Пачеко (Мурсия) в …
$264,977
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Пентхаус в San Pedro del Pinatar, Испания
Пентхаус
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Новый жилой комплекс на первой линии пляжа в Сан-Педро-дель-Пинатар - это эксклюзивный проек…
$919,458
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Пентхаус в Torre Pacheco, Испания
Пентхаус
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Откройте для себя этот элегантный жилой комплекс новой постройки, расположенный в престижном…
$620,876
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Пентхаус в Torre Pacheco, Испания
Пентхаус
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этот новый проект будет состоять из 6 зданий по 7 квартир в каждом, в общей сложности 42 ква…
$504,278
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Пентхаус в Los Alcazares, Испания
Пентхаус
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Новый частный комплекс будет состоять из 78 современных и просторных квартир, с 3 жилыми зда…
$421,077
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Пентхаус в Los Alcazares, Испания
Пентхаус
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 101 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ЛОС АЛЬКАСАРЕС Новый жилой комплекс в средиземноморском стиле в Лос …
$377,666
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Пентхаус 4 комнаты в Torre Pacheco, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Torre Pacheco, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Элегантные Квартиры с 2 и 3 Спальнями Рядом с Объектами Инфраструктурой в Торре-Пачеко, Мурс…
$253,678
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Пентхаус в Los Alcazares, Испания
Пентхаус
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Новый жилой комплекс рядом с гольф-клубом La Serena Golf, Лос-Алькасарес. Этот эксклюзивный …
$448,218
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Пентхаус в San Javier, Испания
Пентхаус
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Откройте для себя новый дом в Сантьяго-де-ла-Рибера, очаровательном прибрежном городке на по…
$217,703
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Пентхаус 3 комнаты в San Pedro del Pinatar, Испания
Пентхаус 3 комнаты
San Pedro del Pinatar, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Количество этажей 2
Квартиры с 2 Спальнями и Захватывающим Видом в Сан-Педро-дель-Пинатар, Коста-Калида Сан-Педр…
$237,790
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Пентхаус в Los Alcazares, Испания
Пентхаус
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Откройте для себя идеальное сочетание роскоши и комфорта в этом эксклюзивном недавно построе…
$453,759
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Пентхаус в Los Alcazares, Испания
Пентхаус
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Туристические апартаменты с лицензией на аренду в Лос Нарехос, Лос Алькасарес Первоклассное…
$477,528
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Пентхаус в Los Alcazares, Испания
Пентхаус
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ЛОС АЛЬКАСАРЕС Жилой комплекс расположен в идиллическом местечке Лос…
$453,184
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Пентхаус в San Javier, Испания
Пентхаус
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 229 м²
Этот пляжный комплекс предлагает исключительный стиль жизни с первоклассными удобствами, так…
$904,738
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Пентхаус в Los Alcazares, Испания
Пентхаус
Los Alcazares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Откройте для себя идеальное сочетание роскоши и комфорта в этом эксклюзивном недавно построе…
$385,525
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Пентхаус 4 комнаты в Torre Pacheco, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Torre Pacheco, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Современные квартиры с 1, 2, 3 спальнями на престижном курорте в Лос-Алькасаресе Эти квартир…
$596,135
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Пентхаус в San Javier, Испания
Пентхаус
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ЕВРО РОДЕ Новый жилой комплекс из 3 блоков с большой зеленой террито…
$420,779
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Пентхаус в San Javier, Испания
Пентхаус
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Комфортабельные апартаменты в Сантьяго-де-ла-Рибера, Коста-Калида, Испания - TN1110249 3 спа…
$212,611
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Пентхаус 4 комнаты в Torre Pacheco, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Torre Pacheco, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Модные квартиры с 2 и 3 спальнями на эксклюзивном курорте в Мурсии Просторные квартиры наход…
$483,505
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Пентхаус в Torre Pacheco, Испания
Пентхаус
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ЧАСТНОЙ УРБАНИЗАЦИИ В ПРОВИНЦИИ МУРСИЯ. Жилой комплек…
$597,052
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Пентхаус 3 комнаты в Картахена, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Картахена, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Количество этажей 3
Стильные квартиры с 2 и 3 спальнями и общим бассейном в Картахене, Мурсия Современные шикарн…
$564,191
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Пентхаус в Картахена, Испания
Пентхаус
Картахена, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В МАР-ДЕ-КРИСТАЛЬ Новый современный жилой комплекс апартаментов и пен…
$350,790
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Пентхаус в Torre Pacheco, Испания
Пентхаус
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ЧАСТНОМ ЗАКРЫТОМ КУРОРТЕ В ПРОВИНЦИИ МУРСИЯ Новый жилой комплекс сос…
$589,847
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Пентхаус в San Javier, Испания
Пентхаус
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Откройте для себя новый дом в Сантьяго-де-ла-Рибера, очаровательном прибрежном городке на по…
$279,903
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Пентхаус 3 комнаты в Torre Pacheco, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Torre Pacheco, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Элегантные Квартиры с 2 и 3 Спальнями Рядом с Объектами Инфраструктурой в Торре-Пачеко, Мурс…
$208,146
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Параметры недвижимости в Campo de Cartagena y Mar Menor, Испания

с террасой
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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