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GREEN FUTURE CAPITAL

7901 4TH ST N STE 300 ST. PETERSBURG, FL 33702 USA
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
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Наши агенты в Чехии
GREEN FUTURE CAPITAL PROPERTIES
GREEN FUTURE CAPITAL PROPERTIES
2 объекта
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Мы - команда профессионалов в недвижимости. Более 20 лет работы с недвижимостью.  Опыт работы в Чехии и Германии.  В нашей команде опытные юристы, бухгалтеры, риэлторы,  архитекторы, строители. Мы верим в наше дело и сами инвестируем в недвижимость, реконструируем ее и сдаем в ар…
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Год основания компании 2013
Жилая недвижимость 1254 Коммерческая недвижимость 16 Земельные участки 4
Агентство недвижимости в Чехии. Элитная недвижимость; Вторичное жилье; Новостройки; Инвестиционные проекты; Антикризисные предложения.
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Lekvi & Partners s.r.o.
Чехия, Столица Прага
Год основания компании 2009
Lekvi Group была основана в 2007 года и очень быстро выросла из небольшой компании в одно из крупнейших агентств недвижимости в Праге. Залогом успешности компании стал персонализированный партнерский подход к каждому клиенту. Обратившись сразу к нам, клиенты экономят много времени за счет…
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DUMREALIT
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Мы меняем рынок недвижимости Чехии. Основная идея проекта - развивать, повышать качество и создавать хорошую репутацию на рынке недвижимости, в том числе настроения потребителей.
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