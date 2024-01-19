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Производственные здания в Андалусии, Испания

коммерческая недвижимость
48
отели
6
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2 объекта найдено
Производство с кондиционером, с бытовой техникой, с водоснабжением в Estepona, Испания
Производство с кондиционером, с бытовой техникой, с водоснабжением
Estepona, Испания
Площадь 1 100 м²
€1,27 млн
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Производство с водоснабжением, с крыльцом в Тарифа, Испания
Производство с водоснабжением, с крыльцом
Тарифа, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 865 м²
€720,000
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