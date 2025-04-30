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Квартиры с террасой в Аликанте, Испания

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50 объектов найдено
Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 169 м²
Для великолепного недавно отремонтированного этажа он выпущен в лучшем районе города: в эспл…
$1,30 млн
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 253 м²
Casamayor представляет: эксклюзивный роскошный пентхаус в Плайя-Сан-Хуан Мы приглашаем вас о…
$1,42 млн
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Inmobiliaria Casamayor
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 105 м²
Casamayor предоставляет вам эксклюзивную возможность жить в самом желанном роскошном жилом р…
$643,719
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 134 м²
Откройте для себя Наю, великолепный жилой район, состоящий из 53 1, 2, 3 и 4 спальных апарта…
$473,702
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 117 м²
Откройте для себя Наю, великолепный жилой район, состоящий из 53 1, 2, 3 и 4 спальных апарта…
$565,122
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Inmobiliaria Casamayor
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 106 м²
Мы представляем этот красивый дом на продажу с видом на море и замок, расположенный в одном …
$242,886
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Inmobiliaria Casamayor
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 105 м²
Наслаждайтесь своим новым домом в привилегированном месте. Жилой район, расположенный в верх…
$474,157
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Inmobiliaria Casamayor
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 98 м²
Наслаждайся своим новым домом в Джарсии. В этом современном дизайне жилого дома, адаптирован…
$466,766
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Inmobiliaria Casamayor
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 134 м²
Откройте для себя Наю, великолепный жилой район, состоящий из 53 1, 2, 3 и 4 спальных апарта…
$496,443
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 134 м²
Откройте для себя Наю, великолепный жилой район, состоящий из 53 1, 2, 3 и 4 спальных апарта…
$464,605
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 118 м²
Впечатляющая и эксклюзивная полностью отремонтированная и совершенно новая квартира площадью…
$482,986
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Квартира 3 спальни в Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Apartments in La Florida, Alicante, Costa Blanca 61 new construction homes with 2 or 3 bedro…
$321,684
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Квартира 2 спальни в Аликанте, Испания
Квартира 2 спальни
Аликанте, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Apartments in Benalúa Sur, Alicante, Costa Blanca A magnificent residential complex made up …
$300,965
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Квартира 4 спальни в Аликанте, Испания
Квартира 4 спальни
Аликанте, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Apartments in Benalúa Sur, Alicante, Costa Blanca A magnificent residential complex made up …
$427,458
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Квартира 3 спальни в Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Apartments in Alicante, Costa Blanca A magnificent residential complex consisting of 35 newl…
$427,458
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 84 м²
Наслаждайся своим новым домом в Джарсии. В этом современном дизайне жилого дома, адаптирован…
$383,191
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Inmobiliaria Casamayor
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 116 м²
Discover Naya, a magnificent residential area made up of 53 homes with 1, 2, 3 and 4 bedroom…
$377,981
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Inmobiliaria Casamayor
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 134 м²
Откройте для себя Наю, великолепный жилой район, состоящий из 53 1, 2, 3 и 4 спальных апарта…
$507,814
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 177 м²
Недвижимость Casamayor представляет вам эту впечатляющую квартиру для продажи в центре город…
$534,007
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 127 м²
Casamayor Real Estate представляет этот великий семейный дом на Avenida de La Estación в цен…
$390,908
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 124 м²
У нас есть этот великолепный дом на продажу в центре Аликанте, в центральном и тихом районе …
$403,869
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 136 м²
Мы представляем этот красивый дом, расположенный в центре Аликанте, он имеет четыре спальни,…
$421,443
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Квартира 2 спальни в Аликанте, Испания
Квартира 2 спальни
Аликанте, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Apartment for sale in Vistahermosa, Alicante This beautiful property is located in one of th…
$490,704
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Квартира 2 спальни в Аликанте, Испания
Квартира 2 спальни
Аликанте, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Жилой комплекс расположен на  пляже Сан-Хуан,  на второй линии, в 200 метрах от моря. Луч…
$381,768
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 235 м²
Современный и яркий пентхаус в жилом комплексе Nou Corfu, в Пау II (Аликанте). Построенный в…
$510,628
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Квартира 3 спальни в Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Apartments in Benalúa Sur, Alicante, Costa Blanca A promotion of 53 homes from 1 to 4 bedroo…
$360,395
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 122 м²
Discover Naya, a magnificent residential area made up of 53 homes with 1, 2, 3 and 4 bedroom…
$388,956
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Квартира 4 спальни в Аликанте, Испания
Квартира 4 спальни
Аликанте, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Apartments in Alicante, Costa Blanca A magnificent residential complex consisting of 35 newl…
$512,240
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 97 м²
Наслаждайся своим новым домом в Джарсии. В этом современном дизайне жилого дома, адаптирован…
$325,201
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 116 м²
Откройте для себя Наю, великолепный жилой район, состоящий из 53 1, 2, 3 и 4 спальных апарта…
$422,534
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Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с гаражом
с садом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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