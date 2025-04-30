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Квартиры с садом в Аликанте, Испания

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5 объектов найдено
Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 105 м²
Casamayor предоставляет вам эксклюзивную возможность жить в самом желанном роскошном жилом р…
$643,719
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 118 м²
Впечатляющая и эксклюзивная полностью отремонтированная и совершенно новая квартира площадью…
$482,986
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Inmobiliaria Casamayor
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 235 м²
Современный и яркий пентхаус в жилом комплексе Nou Corfu, в Пау II (Аликанте). Построенный в…
$510,628
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 146 м²
Casamayor Real Estate представляет вам этот фантастический дом в районе с высоким спросом. М…
$385,287
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Inmobiliaria Casamayor
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English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 110 м²
Casamayor представляет этот фантастический семейный этаж (VPO) из 4 спален и двух ванных ком…
$288,527
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Inmobiliaria Casamayor
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Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с гаражом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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