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Квартиры с гаражом в Аликанте, Испания

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30 объектов найдено
Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 253 м²
Casamayor представляет: эксклюзивный роскошный пентхаус в Плайя-Сан-Хуан Мы приглашаем вас о…
$1,42 млн
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 105 м²
Casamayor предоставляет вам эксклюзивную возможность жить в самом желанном роскошном жилом р…
$643,719
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 125 м²
15/05/2025. Недвижимость в аренду площадью Бенито Перес Гальдос и Плаза Музыко Оскар Торда, …
$165,268
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 134 м²
Откройте для себя Наю, великолепный жилой район, состоящий из 53 1, 2, 3 и 4 спальных апарта…
$473,702
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Inmobiliaria Casamayor
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 117 м²
Откройте для себя Наю, великолепный жилой район, состоящий из 53 1, 2, 3 и 4 спальных апарта…
$565,122
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 105 м²
Наслаждайтесь своим новым домом в привилегированном месте. Жилой район, расположенный в верх…
$474,157
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Inmobiliaria Casamayor
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 98 м²
Наслаждайся своим новым домом в Джарсии. В этом современном дизайне жилого дома, адаптирован…
$466,766
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Inmobiliaria Casamayor
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 134 м²
Откройте для себя Наю, великолепный жилой район, состоящий из 53 1, 2, 3 и 4 спальных апарта…
$496,443
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Inmobiliaria Casamayor
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 134 м²
Откройте для себя Наю, великолепный жилой район, состоящий из 53 1, 2, 3 и 4 спальных апарта…
$464,605
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 118 м²
Впечатляющая и эксклюзивная полностью отремонтированная и совершенно новая квартира площадью…
$482,986
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Квартира 2 спальни в Аликанте, Испания
Квартира 2 спальни
Аликанте, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Apartments in Benalúa Sur, Alicante, Costa Blanca A magnificent residential complex made up …
$300,965
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Квартира 4 спальни в Аликанте, Испания
Квартира 4 спальни
Аликанте, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Apartments in Benalúa Sur, Alicante, Costa Blanca A magnificent residential complex made up …
$427,458
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 84 м²
Наслаждайся своим новым домом в Джарсии. В этом современном дизайне жилого дома, адаптирован…
$383,191
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 116 м²
Discover Naya, a magnificent residential area made up of 53 homes with 1, 2, 3 and 4 bedroom…
$377,981
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 134 м²
Откройте для себя Наю, великолепный жилой район, состоящий из 53 1, 2, 3 и 4 спальных апарта…
$507,814
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 184 м²
Мы представляем эту яркую и просторную квартиру, расположенную в центре города Аликанте, меж…
$416,100
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 177 м²
Недвижимость Casamayor представляет вам эту впечатляющую квартиру для продажи в центре город…
$534,007
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 136 м²
Мы представляем этот красивый дом, расположенный в центре Аликанте, он имеет четыре спальни,…
$421,443
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 235 м²
Современный и яркий пентхаус в жилом комплексе Nou Corfu, в Пау II (Аликанте). Построенный в…
$510,628
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 122 м²
Discover Naya, a magnificent residential area made up of 53 homes with 1, 2, 3 and 4 bedroom…
$388,956
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 97 м²
Наслаждайся своим новым домом в Джарсии. В этом современном дизайне жилого дома, адаптирован…
$325,201
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 116 м²
Откройте для себя Наю, великолепный жилой район, состоящий из 53 1, 2, 3 и 4 спальных апарта…
$422,534
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 125 м²
Откройте для себя Наю, великолепный жилой район, состоящий из 53 1, 2, 3 и 4 спальных апарта…
$464,605
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Квартира 3 спальни в Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Apartments in Benalúa Sur, Alicante, Costa Blanca A magnificent residential complex made up …
$327,136
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 83 м²
Наслаждайтесь своим новым домом в привилегированном месте. Жилой район, расположенный в верх…
$376,369
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 110 м²
Casamayor представляет этот фантастический семейный этаж (VPO) из 4 спален и двух ванных ком…
$288,527
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 354 м²
Casamayor представляет вам эту величественную квартиру, уникальную и неповторимую, в самом п…
$1,97 млн
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 391 м²
Casamayor представляет этот уникальный и неповторимый пентхаус в самом привилегированном мес…
$1,69 млн
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 160 м²
Casamayor представляет эту впечатляющую квартиру, отремонтированную с беспрецедентным уровне…
$546,872
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Квартира 5 спален в Аликанте, Испания
Квартира 5 спален
Аликанте, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 207 м²
Жилой комплекс из 9 таунхаусов в Кабо-де-лас-Уэртас, на территории которого великолепные сре…
$1,45 млн
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Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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