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Квартиры и апартаменты с бассейном в Аликанте, Испания

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42 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Аликанте, Испания
Квартира 4 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Квартира на первом этаже, готовая к заселению, с парковочным местом и бассейном, расположена…
$433,719
НДС
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 99 м²
Пришло время войти в дом, который вы всегда себе представляли. Halar - это новое жилое здани…
$466,408
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Откройте для себя лучшее из прибрежной жизни с этим уникальным свойством, расположенным в жи…
$653,791
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
$682,978
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 99 м²
Пришло время войти в дом, который вы всегда себе представляли. Halar - это новое жилое здани…
$466,408
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Квартира 4 комнаты в Аликанте, Испания
Квартира 4 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 1/5
Великолепная квартира на среднем этаже с просторной частной террасой, видом на бассейн, полн…
$289,790
НДС
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 150 м²
Откройте для себя эти роскошные свойства, расположенные в живописном приморском городе Финес…
$431,969
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 253 м²
Casamayor представляет: эксклюзивный роскошный пентхаус в Плайя-Сан-Хуан Мы приглашаем вас …
$1,13 млн
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 150 м²
$431,969
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Квартира 4 комнаты в Аликанте, Испания
Квартира 4 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Потрясающая квартира на среднем этаже в центре города с бассейном, детской площадкой и краси…
$481,467
НДС
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 115 м²
Inmobiliaria Casamayor представляет вам этот великолепный дом, расположенный в одном из самы…
$554,386
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 101 м²
Пришло время войти в дом, который вы всегда себе представляли. Halar - это новое жилое здани…
$468,702
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Квартира 3 комнаты в Аликанте, Испания
Квартира 3 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Количество этажей 5
Уютная квартира на первом этаже с частной террасой, полностью оборудованным спортзалом и общ…
$219,961
НДС
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 105 м²
Наслаждайся своим новым домом в Джарсии. В этом современном дизайне жилого дома, адаптирован…
$502,190
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
$636,279
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 89 м²
Этот яркий открытый пол расположен в частной урбанизации в пределах PAU I (Иоанн Павел II), …
$336,810
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Квартира 4 комнаты в Аликанте, Испания
Квартира 4 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 266 м²
Количество этажей 3
Элитная квартира на первом этаже с частной парковкой, дизайнерским тренажерным залом и удобс…
$630,783
НДС
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Пентхаус 5 комнат в Аликанте, Испания
Пентхаус 5 комнат
Аликанте, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
Этаж 5/5
Великолепный современный пентхаус с террасой на крыше с панорамным видом на город, парковкой…
$510,942
НДС
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 99 м²
Пришло время войти в дом, который вы всегда себе представляли. Halar - это новое жилое здани…
$466,408
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Эксклюзивная вилла в Кальпе, Аликанте с частным бассейном и идеальным расположением Эта роск…
$1,16 млн
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Квартира 4 комнаты в Аликанте, Испания
Квартира 4 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 4
Потрясающая квартира на среднем этаже с детской площадкой, бассейном и ухоженными зелеными з…
$307,449
НДС
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Квартира 3 комнаты в Аликанте, Испания
Квартира 3 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Количество этажей 3
Элегантная квартира на первом этаже с гаражом и кладовой, расположенная в жилом комплексе с …
$298,325
НДС
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Квартира 4 комнаты в Аликанте, Испания
Квартира 4 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Этаж 1/2
Элегантная квартира с большой крытой террасой, бассейном и частной парковкой, расположенная …
$365,326
НДС
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Эксклюзивные апартаменты в Эль-Альбир, Коста-Бланка, недалеко от лучших пляжей и мест кулина…
$682,978
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 98 м²
Наслаждайся своим новым домом в Джарсии. В этом современном дизайне жилого дома, адаптирован…
$505,992
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Откройте для себя эти очаровательные средиземноморские дома, расположенные посреди пышной зе…
$210,147
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Пентхаус в Аликанте, Испания
Пентхаус
Аликанте, Испания
Площадь 115 м²
Пришло время войти в дом, который вы всегда себе представляли. Halar - это новое жилое здани…
$523,776
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
$1,73 млн
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Квартира в Аликанте, Испания
Квартира
Аликанте, Испания
Площадь 91 м²
Estela - это новое продвижение работы, предназначенное для тех, кто ищет дом, где дизайн, ус…
$356,568
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Пентхаус 4 комнаты в Аликанте, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Аликанте, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Премиальный и привлекательный пентхаус с террасой на крыше, парковочным местом и бассейном, …
$449,135
НДС
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Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
Недорогая
Элитная
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