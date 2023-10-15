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Квартиры с бассейном в Аликанте, Испания

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Аликанте, Испания
Комнаты 2
Площадь 91 м²
Продается новая квартира в нескольких метрах от пляжа (около 300м). Дом площадью 91м2, сна…
€510,000

Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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