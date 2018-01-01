Срок оформления гражданства может занимать более 1 года. Время может быть сокращено по следующим причинам:

лица, оформляющие документы, являются родственниками граждан Украины;

вид на жительство был оформлен заранее;

иные причины.

Список документов, необходимых для подачи заявления на получение гражданства, можно получить в посольстве или в МИД Украины.