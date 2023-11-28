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Коммерческая недвижимость в Украине

Одесская область
1158
Одесса
1035
Tairove Settlement Council
29
Нерубайский сельский совет
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1 185 объектов найдено
Коммерческая 2 комнаты в центре города, с подвалом, с центральным отоплением в Киев, Украина
Коммерческая 2 комнаты в центре города, с подвалом, с центральным отоплением
Киев, Украина
Комнаты 2
Площадь 320 м²
Количество этажей 10
The office is located in the "B" class "Hvyla" Business Center - 36d Konovaltsia St Bri…
€775,673
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Продажа производственно-складского помещения в Хмельницкий, Украина
Продажа производственно-складского помещения
Хмельницкий, Украина
Площадь 650 м²
Количество этажей 1
Продажа производственно-складского комплекса, расположенного рядом с одной из главных улиц г…
€775,673
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Готовый бизнес с видом на горы в Турья Пасека, Украина
Готовый бизнес с видом на горы
Турья Пасека, Украина
Площадь 18 000 м²
Active tubing park (Dream Park Carpathians) A land plot of 1.8 hectares 900 meters from t…
€301,143
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Отель 9 спален в Закарпатская область, Украина
Отель 9 спален
Закарпатская область, Украина
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 4
The complex is located 250 meters above sea level on the northern slope of Mount Krikhaya in…
€1,14 млн
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Готовый бизнес в Закарпатская область, Украина
Готовый бизнес
Закарпатская область, Украина
Площадь 1 000 000 м²
Количество этажей 1
Ski Resort 'Polianski.ua' is on sale and awaits a new owner to celebrate the cold season ski…
€1,55 млн
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Мясоперерабатывающий комплекс в Белой церкви в Белая Церковь, Украина
Мясоперерабатывающий комплекс в Белой церкви
Белая Церковь, Украина
Площадь 6 929 м²
1. Мясоперерабатывающий комплекс На территории целостного имущественного комплекса находя…
€4,56 млн
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Складской комплекс в районе Борисполя в Борисполь, Украина
Складской комплекс в районе Борисполя
Борисполь, Украина
Площадь 5 000 м²
Количество этажей 1
Складской комплекс в районе Борисполя. Идеально подходит под хранение фармацевтической пр…
€3,65 млн
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Современный логистическо-промышленный комплекс 14 500 кв. м в Немиров, Украина
Современный логистическо-промышленный комплекс 14 500 кв. м
Немиров, Украина
Площадь 14 500 м²
О комплексе: Расположение: Винницкая область, г. Немиров, ул. Соборная, 224. Общая п…
Цена по запросу
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Предлагается к продаже Офисное здание в самом сердце Одессы в Одесса, Украина
Предлагается к продаже Офисное здание в самом сердце Одессы
Одесса, Украина
Площадь 1 290 м²
Количество этажей 2
Добро пожаловать в самое сердце Одессы! У нас есть уникальное предложение для вас - просторн…
€1,37 млн
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Коммерческая 3 комнаты в центре города, с подвалом, с центральным отоплением в Киев, Украина
Коммерческая 3 комнаты в центре города, с подвалом, с центральным отоплением
Киев, Украина
Комнаты 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 10
The office is located in the "B" class "Hvyla" Business Center - 36d Konovaltsia St Bright o…
€839,552
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Коммерческая в Ivano-Frankivsk City Hromada, Украина
Коммерческая
Ivano-Frankivsk City Hromada, Украина
Площадь 2 500 м²
Отель База отдыха, Реабилитационный центр Слобода Карпаты 1,5 га   Стоимость объекта: …
€775,673
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Коммерческая в Свалявка, Украина
Коммерческая
Свалявка, Украина
Площадь 2 618 м²
  ПРОДАЖА САНАТОРИЯ С МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДОЙ. Оздоровительный санаторный бальнеологический …
€912,556
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Коммерческая в центре города, с парковка, с c ремонтом в Одесса, Украина
Коммерческая в центре города, с парковка, с c ремонтом
Одесса, Украина
Предлагается к продаже Офисное здание в самом сердце Одессы. Ул. Успенская  Общая площ…
€1,37 млн
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Офис 2 комнаты в центре города, с парковка, с c ремонтом в Киев, Украина
Офис 2 комнаты в центре города, с парковка, с c ремонтом
Киев, Украина
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Количество этажей 10
2500$/m2 92m2 Продажа офисного помещения в Бизнес центре "Волна" / "Волна" Метро Печерская 4…
€209,888
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Коммерческая в Пеньковка, Украина
Коммерческая
Пеньковка, Украина
Маршрутный элеватор, Винницкая область   🌾 Основные показатели элеватора:   Год …
€8,67 млн
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Коммерческая в Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
Площадь 220 м²
18204. Продаётся фасадное помещение в центре города. Общая площадь 220м…
€730,045
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Коммерческая в Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
Площадь 540 м²
18205 Продаётся помещение в центре города. Общая площадь 540м², 2 уров…
€455,365
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Коммерческая в Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
Площадь 130 м²
18208 Продаётся фасадное помещение в центре города. Общая площадь 130м…
€213,538
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Коммерческая в Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
Площадь 95 м²
18210 Продаётся помещение в новом доме. Жилой комплекс "ITown" на ул. …
€86,693
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Коммерческая в Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
Площадь 147 м²
18189 Предлагается к продаже помещения на ул. Приморская. Общая площад…
€109,507
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Коммерческая в Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
Площадь 70 м²
18192 Предлагается к продаже фасадное помещение на ул. Балковская. Общ…
€36,501
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Коммерческая в Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
Площадь 3 789 м²
18198 Продаётся здание в центре города. 10 этажей, общая площадь 3789м…
€6,39 млн
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Коммерческая в Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
Площадь 95 м²
18156 Предлагаем к продаже 4-комнатную квартиру в Жилом комплексе "Ака…
€73,004
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Коммерческая в Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
Площадь 22 м²
18129. Предлагается к аренде фасадное помещение на Молдаванке. Общая пл…
€21,901
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Коммерческая в Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
Площадь 24 м²
18130. Продаётся помещение в Крыжановке в новом жилом комплексе "Smart …
€19,164
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Коммерческая в Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
Площадь 35 м²
18132 Предлагается к продаже фасадное помещение в Крыжановке. Новый…
€31,027
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Коммерческая в Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
Площадь 148 м²
18043 Продаётся помещение в новом доме в Аркадии. Общая площадь 148 кв…
€137,066
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Коммерческая в Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
Площадь 165 м²
18047. Продаётся помещение в новом доме в Аркадии. Общая площадь 165 кв…
€155,135
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Коммерческая в Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
Площадь 50 м²
18053 Предлагается к продаже помещение в новом жилом комплексе в Смарт …
€31,939
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Коммерческая в Одесса, Украина
Коммерческая
Одесса, Украина
Площадь 39 м²
18028 Продаётся помещение в жилом комплексе "Солнечный" на Фонтане. Об…
€32,304
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