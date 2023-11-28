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Realting.com
Украина
Жилая
Одесская область
Жильё в Одесская область, Украина
Одесса
15663
Tairove Settlement Council
372
Лиманка
52
Великодолинский поселковый совет
13
Великодолинское
13
Нерубайский сельский совет
11
Новодолинский сельский совет
9
Молодежненский сельский совет
8
Черноморск
8
Karolino-Buhaz Rural Council
7
Дальницкий сельский совет
7
Маяковский сельский совет
3
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16 390 объектов найдено
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Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Одесса, Украина
3
1
145 м²
2
Площадь участка: 3 сотки земли (гос.акт) Дом из красного кирпича, монолитное перекрытие,…
€232,702
1
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Дом 3 спальни
Одесса, Украина
4
2
165 м²
2
▪️Общая площадь - 165 м² + терраса на крыше ▪️Участок 2.8 соток Цена: 185.000 $ …
€185,000
1
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Дом 3 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с гаражом
Одесса, Украина
3
3
180 м²
1
Адрес: Одесса, улица Тимирязева, 79/5 Площадь дома: 180 кв.м. Дом из красного кирпича.…
€333,083
1
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Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Одесса, Украина
4
2
130 м²
1
Дом 130м2, участок 4 сотки, бассейн во дворе, 3 спальни, кухня гостиная 45м2, зона барбекю 4…
€546,621
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Дом 3 комнаты с бытовой техникой, с c ремонтом
Одесса, Украина
3
2
300 м²
2
Очень красивый и качественный дизайнерский интерьер, продумана каждая деталь и мелочь. Но…
€720,919
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Дом 6 спален с балконом, с видом на море, с гаражом
Tairove Settlement Council, Украина
6
3
2 000 м²
4
Дом–дворец Совиньон-2, 25 соток земли, S - 2000m2 роскоши и статуса, Гараж - 100 м2 на 3 авт…
€3,43 млн
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Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с бытовой техникой
Tairove Settlement Council, Украина
5
5
700 м²
2
Дом в Совиньоне-1 , выполнен по авторскому проекту в Дворцовом стиле. Дом 700 м2, инкрустиро…
€889,742
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Одесса, Украина
3
1
74 м²
6/9
Красивая видовая 3-комнатная квартира расположена в элитном ЖК Costa Fontana по ул.Фонтанска…
€253,487
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Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Одесса, Украина
1
1
60 м²
25/25
48 Жемчужина Дорогой качественный ремонт Этаж - 25 Общая площадь - 48 м² + 12 м² те…
€104,944
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Квартира 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Одесса, Украина
4
1
141 м²
11/18
Шикарная квартира для семьи, стильный качественный ремонт, все очень дорого, делали для жизн…
€246,390
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Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Одесса, Украина
3
1
97 м²
5/13
Красивая 3-х комнатная на ул. Литературная, 8 ЖК 35 Жемчужина. Квартира на 5 этаже /13 …
€127,758
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Квартира 2 спальни с мебелью, с видом на море, с бытовой техникой
Одесса, Украина
3
2
141 м²
15/23
Трехкомнатная квартира,общая пл. 141 м2. Кухня -столовая,25 м2 Этаж 15 из 23 Распланиро…
€319,395
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Квартира 2 спальни с мебелью, с видом на море, с бытовой техникой
Одесса, Украина
3
1
93 м²
В продаже квартира с авторским проектом в ЖК Гагарин Плаза. Жилой комплекс ЖК Гагарин Пла…
€155,135
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Пентхаус 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Одесса, Украина
3
2
124 м²
16/17
✨ Превосходный пентхаус с системой "Умный дом" в жилом комплексе "Армейский" 🏢💼 …
€301,143
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Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3
66 м²
6/9
18300 Продается трехкомнатная квартира с раздельными комнатами на ул. Г…
€38,327
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Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2
66 м²
5/8
18307 Предлагаем к продаже двухкомнатную квартиру в жилом комплексе Пр…
€67,529
2
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Квартира 1 комната
Лиманка, Украина
1
27 м²
1/4
18309 Продам 1-комнатную квартиру. Малоэтажный и малоквартирный дом. Пе…
€13,688
1
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1
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Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1
40 м²
13/17
18310 Продается однокомнатная квартира в ЖК "Акварель 3". Состояние по…
€33,765
1
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Дом 4 комнаты
Фонтанка, Украина
4
140 м²
1/2
18306 В продаже дом с участком в Фонтанке Дом 2021 года постройки. Стен…
€164,260
2
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Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2
59 м²
15/25
18277. Продается 2-комнатная квартира с террасой в ЖК «65 Жемчужина», к…
€44,715
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Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3
65 м²
3/5
18278 В продаже 3-х комнатная квартира на Люстдорфской дороге. Дом кирп…
€52,928
1
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Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2
46 м²
5/5
18279 Продам 2-х комнатную квартиру на улице Варненская. Общая площадь …
€21,901
1
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Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2
30 м²
3/4
18282. В продаже двухкомнатная квартира с балконом, в хорошем жилом сос…
€32,852
1
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Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3
97 м²
7/16
18283 Предлагаем к продаже трехкомнатную квартиру в жилом комплексе Дм…
€91,256
1
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Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3
59 м²
5/5
18285 Продам трехкомнатную квартиру на Черемушках. Крепкий дом с ухожен…
€26,464
1
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Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3
95 м²
7/15
18287 Продам 3-х комнатную квартиру, ЖК "Милос", Квартира под чистовую …
€104,944
1
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Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1
49 м²
10/24
18288. В продаже квартира в 43 Жемчужине по ул. Каманина. Квартира очен…
€70,267
1
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Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
2
64 м²
1/9
18289 Предлагаем к продаже двухкомнатную квартиру на улице Академика К…
€45,628
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Квартира 1 комната
Одесса, Украина
1
44 м²
2/5
18290 Предлагаем к продаже однокомнатную квартиру в жилом комплексе Ча…
€34,221
1
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Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
3
48 м²
5/5
18292. Продам 3-х комнатную квартиру на улице Варненская. Квартира очен…
€36,411
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