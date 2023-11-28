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Кафе и рестораны в Украине

Одесса
13
Одесская область
13
Ресторан, кафе В архив
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13 объектов найдено
Ресторан, кафе 3 комнаты с видеонаблюдением в Одесса, Украина
Ресторан, кафе 3 комнаты с видеонаблюдением
Одесса, Украина
Комнаты 3
Площадь 60 м²
Столовая/кафе/бар, напротив автовокзала центрального. Выполнен дорогой и качественный ремонт…
€77,567
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Ресторан, кафе 6 комнат в Одесса, Украина
Ресторан, кафе 6 комнат
Одесса, Украина
Комнаты 6
Площадь 180 м²
Действующий бар возле моря
€141,446
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Ресторан, кафе в Одесса, Украина
Ресторан, кафе
Одесса, Украина
Площадь 230 м²
Готовый ресторан. накатанный бизнес, аренда земли, свидетельство на строение. все коммуникац…
€264,641
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Ресторан, кафе в Одесса, Украина
Ресторан, кафе
Одесса, Украина
Площадь 302 м²
Готовый ресторан с дорогим классическим ремонтом и "начинкой"
€456,278
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Ресторан, кафе 2 комнаты в Одесса, Украина
Ресторан, кафе 2 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 2
Площадь 250 м²
Роскошное место, фасадное, видное, проходное, под кафе, нотариалку, банк, возможна аренда с …
€657,040
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Ресторан, кафе 3 комнаты с двором в Одесса, Украина
Ресторан, кафе 3 комнаты с двором
Одесса, Украина
Комнаты 3
Площадь 162 м²
Готовый ресторан. Красивый изысканный ремонт. Удобное расположение зала и летней площадки. В…
€438,027
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Ресторан, кафе 8 комнат в Одесса, Украина
Ресторан, кафе 8 комнат
Одесса, Украина
Комнаты 8
Площадь 762 м²
Продаётся успешно работающий ресторан на Таирово, отдельно стоящее двухэтажное здание общей…
€2,10 млн
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Ресторан, кафе 2 комнаты с кондиционером в Одесса, Украина
Ресторан, кафе 2 комнаты с кондиционером
Одесса, Украина
Комнаты 2
Площадь 93 м²
Продам действующее кафе в самом Центре, ул. Л.Толстого / ул. Нежинская, район Соборной площа…
€54,753
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Ресторан, кафе 10 комнат с подвалом в Одесса, Украина
Ресторан, кафе 10 комнат с подвалом
Одесса, Украина
Комнаты 10
Площадь 230 м²
Готовый ресторанный бизнес на первой линии у моря, пляж Лузановка. 2 банкетных зала, большая…
€273,767
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Ресторан, кафе 3 комнаты в Одесса, Украина
Ресторан, кафе 3 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Кафе ресторанного типа, большая летняя площадка. Красивый ремонт. Фасадная дверь и 2 витрин…
€200,762
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Ресторан, кафе 8 комнат с кондиционером, с видеонаблюдением в Одесса, Украина
Ресторан, кафе 8 комнат с кондиционером, с видеонаблюдением
Одесса, Украина
Комнаты 8
Площадь 485 м²
2-х этажный отдельно стоящий комплекс из действующих ресторана и бизнес центра. Ресторан фа…
€730,045
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Ресторан, кафе 3 комнаты в Одесса, Украина
Ресторан, кафе 3 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 3
Площадь 260 м²
Действующий бизнес, готовое кафе в центре, общ. площадью 260 кв.м. , 3 зала 42+30+52 кв.м. …
€132,321
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Ресторан, кафе с двором в Одесса, Украина
Ресторан, кафе с двором
Одесса, Украина
Площадь 65 м²
Продается готовый бар с шашлычной. Зал с камином. Отдельно-стоящее здание. Два входа(с фасад…
€22,814
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