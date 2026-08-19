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Жилье в Киеве, Украина

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квартиры
22
23 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Киев, Украина
Квартира 3 комнаты
Киев, Украина
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж 6/7
Продается трехкомнатная квартира в ИСТОРИЧЕСКОМ центре на ул. Богдана Хмельницкого, 30/10! м…
$550,000
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Квартира 2 комнаты в Киев, Украина
Квартира 2 комнаты
Киев, Украина
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Дом был введен в эксплуатацию. Можно починить Посмотреть квартиру в современном жилом ком…
$150,000
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Квартира 2 комнаты в Киев, Украина
Квартира 2 комнаты
Киев, Украина
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Профессионалы своего дела работают над строительством нашего жилого комплекса, а в ходе рабо…
$195,255
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DD CO DEDD CO DE
Квартира в Киев, Украина
Квартира
Киев, Украина
Площадь 82 м²
Парк Гринвиллhttps://www.kyiv.estate/properties/for-sale/
$205,000
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Квартира 2 комнаты в Киев, Украина
Квартира 2 комнаты
Киев, Украина
Число комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 4/5
В продаже евро 2-ком квартира как для проживания, так и под арендный бизнес. Новый дом, Киев…
$120,000
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Квартира в Киев, Украина
Квартира
Киев, Украина
Площадь 43 м²
1-комнатная квартира родилась в самом фирменном жилом комплексе "Республика" на 2-м этаже 8-…
$105,000
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TekceTekce
Квартира 1 комната в Киев, Украина
Квартира 1 комната
Киев, Украина
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 10/24
Новая квартира на продажу! Продажа квартиры в жилом комплексе Ария, Печерский район До мет…
$122,000
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Квартира в Киев, Украина
Квартира
Киев, Украина
Площадь 52 м²
Этаж 13
Троицкий комплекс. https://www.kyiv.estate/
$190,000
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Квартира 2 комнаты в Киев, Украина
Квартира 2 комнаты
Киев, Украина
Число комнат 2
Площадь 84 м²
Этаж 17/21
Мы продаем квартиру с новым ремонтом в современном стиле.Жилой комплекс " Французский кварта…
$305,000
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Квартира 3 комнаты в Киев, Украина
Квартира 3 комнаты
Киев, Украина
Число комнат 3
Площадь 78 м²
Varshavskiy residential complex https://www.kyiv.estate/
$155,974
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Квартира 3 комнаты в Киев, Украина
Квартира 3 комнаты
Киев, Украина
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Этаж 5/9
Пропонується до продажу трикімнатна квартира після капітального ремонту за адресою: Голосіїв…
$85,000
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Квартира 2 комнаты в Киев, Украина
Квартира 2 комнаты
Киев, Украина
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Этаж 1/5
Деревлянская (Якира), 16/18К2. Продажа 2 комнатной квартиры в тихом месте Лукьяновки. Дом на…
$45,500
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Квартира 3 комнаты в Киев, Украина
Квартира 3 комнаты
Киев, Украина
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Этаж 5/21
О квартире Квартира с дизайнерским ремонтом в одном из лучших комплексов на Киевском Бусовс…
$550,000
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Квартира 4 комнаты в Киев, Украина
Квартира 4 комнаты
Киев, Украина
Число комнат 4
Площадь 170 м²
https://www.kyiv.estate/ шикарный вид 4 - комнатные квартиры в Киеве на бульваре Лези Украи…
$990,000
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Квартира 3 комнаты в Киев, Украина
Квартира 3 комнаты
Киев, Украина
Число комнат 3
Площадь 92 м²
Варшавский 2 https://www.kyiv.estate/properties/for-sale/
$94,984
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Квартира в Киев, Украина
Квартира
Киев, Украина
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 108 м²
Этаж 4/4
Продажа 3к квартиры в историческом центре Киева. Дореволюционное здание, реконструированное …
$300,000
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Квартира 2 комнаты в Киев, Украина
Квартира 2 комнаты
Киев, Украина
Число комнат 2
Площадь 58 м²
Lobanovskogo https://www.kyiv.estate/properties/for-sale/
$125,979
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Квартира 2 комнаты в Киев, Украина
Квартира 2 комнаты
Киев, Украина
Число комнат 2
Площадь 56 м²
Этаж 28/33
Виды! Продажа " evrovdvushka " в жилом комплексе славутич отремонтирован и меблирован!Адрес:…
$155,974
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Квартира 1 комната в Киев, Украина
Квартира 1 комната
Киев, Украина
Число комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 1/5
Продаж приміщення в історичному центрі Києва! - Можливе переведення в житловий фонд! - вул. …
$35,000
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Таунхаус 5 комнат в Киев, Украина
Таунхаус 5 комнат
Киев, Украина
Число комнат 5
Площадь 116 м²
Количество этажей 3
Без%! Продажа современных таунхаусов в комплексе "Elwood Townhouse" с закрытой территорией! …
$78,300
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Квартира 2 комнаты в Киев, Украина
Квартира 2 комнаты
Киев, Украина
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Феофанияhttps://www.kyiv.estate/properties/for-sale/
$85,986
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Квартира 3 комнаты в Киев, Украина
Квартира 3 комнаты
Киев, Украина
Число комнат 3
Площадь 99 м²
Этаж 6/7
Продажа 3-ком квартиры в Коцюбинском с ремонтом! - Академгородок, улица Берковецкая 2 - Коцю…
$89,000
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Квартира в Киев, Украина
Квартира
Киев, Украина
Площадь 149 м²
Этаж 9/13
4 комнатная квартира жилой комплекс Solnechnaya Brama st. Ломоносов, 71-Б.Дом бизнес-класса …
$254,000
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Параметры недвижимости в Киеве, Украина

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