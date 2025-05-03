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Жильё в Avangardivska selisna gromada, Украина

квартиры
106
дома
38
144 объекта найдено
Квартира 1 комната в Авангард, Украина
Квартира 1 комната
Авангард, Украина
Число комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 4/5
21549 Продается квартира в ЖК "Кекс". Общая площадь 25,2 кв.м., Ремонт от застройщика. Жилой…
$23,800
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Квартира 1 комната в Авангард, Украина
Квартира 1 комната
Авангард, Украина
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 4/4
31317 Продам однокомнатную квартиру в ЖК Седьмое небо. Общая площадь квартиры 31кв.м Уютное …
$27,000
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Квартира 1 комната в Авангард, Украина
Квартира 1 комната
Авангард, Украина
Число комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 4/5
22137В продаже 1-комнатная квартира в ЖК 7 Небо. Квартира в хорошем состоянии. Просторная со…
$30,000
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Квартира 1 комната в Авангард, Украина
Квартира 1 комната
Авангард, Украина
Число комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 3/5
12025 Однокомнатная квартира в жилом комплексе "Кекс". Проведены все необходимые коммуникаци…
$20,000
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Квартира 1 комната в Авангард, Украина
Квартира 1 комната
Авангард, Украина
Число комнат 1
Площадь 18 м²
Этаж 4/5
26323 Продам уютную квартиру в жилом комплексе Кекс. Квартира современного дизайна и стильно…
$9,550
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Квартира 3 комнаты в Авангард, Украина
Квартира 3 комнаты
Авангард, Украина
Число комнат 3
Площадь 78 м²
Этаж 3/5
23608Квартира двухсторонняя, просторная и светлая. Два балкона, большая гардеробная. Низкий …
$68,000
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Квартира 1 комната в Авангард, Украина
Квартира 1 комната
Авангард, Украина
Число комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 3/5
24262 Продам однокомнатную квартиру в ЖК КEKS. Общая площадь 27 кв.м. Квартира светлая и ую…
$25,000
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Квартира 1 комната в Новая Долина, Украина
Квартира 1 комната
Новая Долина, Украина
Число комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1/5
12853 Квартира в новом доме, укомплектована мебелью и техникой. Жилой комплекс "Озерки". Общ…
$23,000
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Дом 5 комнат в Новая Долина, Украина
Дом 5 комнат
Новая Долина, Украина
Число комнат 5
Площадь 360 м²
Этаж 1/3
20771 В продаже просторный дом. Выполнен современный ремонт. Дом укомплектован мебелью и быт…
$150,000
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Квартира 1 комната в Авангард, Украина
Квартира 1 комната
Авангард, Украина
Число комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 5/5
31397 Продаётся уютная 1-комнатная квартира в ЖК Седьмое небо. Общая площадь 34 кв.м. Выполн…
$23,700
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Квартира 1 комната в Авангард, Украина
Квартира 1 комната
Авангард, Украина
Число комнат 1
Площадь 17 м²
Этаж 1/5
11813. Квартира в новом жилом комплексе. Капитальный ремонт. На территории комплекса предус…
$15,500
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Дом 5 комнат в Прилиманское, Украина
Дом 5 комнат
Прилиманское, Украина
Число комнат 5
Площадь 170 м²
Этаж 1/2
10437 Продам 2-х этажный дом в районе 7 км. Общая площадь дома с гаражом 170 кв.м. Сзади до…
$57,000
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Квартира 1 комната в Авангард, Украина
Квартира 1 комната
Авангард, Украина
Число комнат 1
Площадь 20 м²
Этаж 5/13
22954. Продам 1-комнатную квартиру в новом ЖК Артвиль. Располагается на среднем этаже. Общая…
$19,900
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Дом 4 комнаты в Авангард, Украина
Дом 4 комнаты
Авангард, Украина
Число комнат 4
Площадь 140 м²
Этаж 1/1
27626Продам дом в Авангарде на 6,7 сот земли .
$140,000
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Квартира 2 комнаты в Радостное, Украина
Квартира 2 комнаты
Радостное, Украина
Число комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 9/10
30276. В продажу 2-кімнатна квартира в пгт Хлібодарське. Цегляний будинок, опалення ОАГВ. О…
$27,000
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Квартира 1 комната в Авангард, Украина
Квартира 1 комната
Авангард, Украина
Число комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 7/13
30740 Продается уютная 1-комнатная квартира с ремонтом в ЖК ArtVille. Общая площадь — 27 кв.…
$25,000
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Квартира 3 комнаты в Авангард, Украина
Квартира 3 комнаты
Авангард, Украина
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Этаж 4/5
18768. В продаже 3-комнатная квартира на Седьмом Небе. Подходит по программе єОселя. Квартир…
$65,000
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Квартира 2 комнаты в Авангард, Украина
Квартира 2 комнаты
Авангард, Украина
Число комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 1/3
30700 Продам в Авангарде/Молодежная.: 2-х комнатная с евроремонтом. Общ пл. 43 м2. Венеци…
$34,900
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Дом 3 комнаты в Прилиманское, Украина
Дом 3 комнаты
Прилиманское, Украина
Число комнат 3
Площадь 131 м²
Этаж 1/2
21374 В продаже дом в Сухом лимане. Общая площадь 131 кв.м. Два жилых этажа, цоколь и мансар…
$55,000
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Дом 4 комнаты в Радостное, Украина
Дом 4 комнаты
Радостное, Украина
Число комнат 4
Площадь 150 м²
Этаж 1/2
25016 Продам дом в Хлебодарском общей площадью 150 кв.м. На участок заведена вода, есть кана…
$70,000
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Квартира 2 комнаты в Авангард, Украина
Квартира 2 комнаты
Авангард, Украина
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 9/11
16242 В продаже однокомнатная квартира с евроремонтом. Проведена вся сантехника. На террит…
$44,581
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Квартира 1 комната в Авангард, Украина
Квартира 1 комната
Авангард, Украина
Число комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 3/5
29310. Продам однокомнатную квартиру жилом массиве 7 небо. Располагается на среднем этаже. О…
$24,000
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Квартира 1 комната в Авангард, Украина
Квартира 1 комната
Авангард, Украина
Число комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 7/11
29348. Продам 1 комнатную квартиру в ЖК Артвилль с ремонтом. Общая площадь 37 кв.м. Панорамн…
$36,000
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Квартира 2 комнаты в Авангард, Украина
Квартира 2 комнаты
Авангард, Украина
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 8/10
20995 Продается 2-х комнатная квартира Авангард. Общая площадь 50 кв.м. Выполнен капитальный…
$55,000
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Квартира 1 комната в Авангард, Украина
Квартира 1 комната
Авангард, Украина
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 4/5
27277. Продам 1-комнатную квартиру в ЖМ Седьмое Небо. Общая площадь 30 кв.м. Раздельная план…
$25,000
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Дом 4 комнаты в Прилиманское, Украина
Дом 4 комнаты
Прилиманское, Украина
Число комнат 4
Площадь 127 м²
Этаж 1/2
27520. Продам капитальный дом в Сухом Лимане Общая площадь 127 кв.м. Выполнен в два жилых эт…
$68,000
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Дом 3 комнаты в Авангард, Украина
Дом 3 комнаты
Авангард, Украина
Число комнат 3
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
29215. Продам дом в Авангарде. Общая площадь 120 кв.м. В доме три комнаты. Просторная кухня…
$105,000
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Квартира 1 комната в Авангард, Украина
Квартира 1 комната
Авангард, Украина
Число комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 5/5
22269 Продаётся 1-комнатная квартира в ЖМ "7 небо". Общая площадь 32 кв.м. Квартира оборудов…
$27,000
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Квартира 1 комната в Авангард, Украина
Квартира 1 комната
Авангард, Украина
Число комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 3/5
23111 Продам 1-комнатную квартиру в сданном доме ЖК Кекс. Располагается на среднем этаже. Об…
$23,000
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Дом 5 комнат в Прилиманское, Украина
Дом 5 комнат
Прилиманское, Украина
Число комнат 5
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
21783 Продам два дома в Прилиманском. Расположены на одном участке, идеальный вариант для бо…
$45,000
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Параметры недвижимости в Avangardivska selisna gromada, Украина

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