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Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с гаражом
Хмельницкий, Украина
5
3
270 м²
2
Продам респектабельный 2х - этажный дом. 5 комнат, бассейн Этажность 2, уровней 3. 1й …
€1,50 млн
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Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Одесса, Украина
3
1
145 м²
2
Площадь участка: 3 сотки земли (гос.акт) Дом из красного кирпича, монолитное перекрытие,…
€232,702
1
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Дом 3 спальни
Одесса, Украина
4
2
165 м²
2
▪️Общая площадь - 165 м² + терраса на крыше ▪️Участок 2.8 соток Цена: 185.000 $ …
€185,000
1
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Дом 3 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с гаражом
Одесса, Украина
3
3
180 м²
1
Адрес: Одесса, улица Тимирязева, 79/5 Площадь дома: 180 кв.м. Дом из красного кирпича.…
€333,083
1
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Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Одесса, Украина
4
2
130 м²
1
Дом 130м2, участок 4 сотки, бассейн во дворе, 3 спальни, кухня гостиная 45м2, зона барбекю 4…
€546,621
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Дом 3 комнаты с бытовой техникой, с c ремонтом
Одесса, Украина
3
2
300 м²
2
Очень красивый и качественный дизайнерский интерьер, продумана каждая деталь и мелочь. Но…
€720,919
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Дом 6 спален с балконом, с видом на море, с гаражом
Tairove Settlement Council, Украина
6
3
2 000 м²
4
Дом–дворец Совиньон-2, 25 соток земли, S - 2000m2 роскоши и статуса, Гараж - 100 м2 на 3 авт…
€3,43 млн
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Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с бытовой техникой
Tairove Settlement Council, Украина
5
5
700 м²
2
Дом в Совиньоне-1 , выполнен по авторскому проекту в Дворцовом стиле. Дом 700 м2, инкрустиро…
€889,742
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Дом 4 комнаты
Фонтанка, Украина
4
140 м²
1/2
18306 В продаже дом с участком в Фонтанке Дом 2021 года постройки. Стен…
€164,260
2
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Дом 4 комнаты
Одесса, Украина
4
240 м²
1/2
18297 Предлагаю к продаже отдельно стоящий дом расположенный на участке…
€246,390
1
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Дом 3 комнаты
Алтестово, Украина
3
100 м²
1/2
18225. Продам дом с ремонтом. на 1 этаже кухня, комната, санузел, на вт…
€26,464
2
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Дом 4 комнаты
Авангард, Украина
4
198 м²
1/2
18227 Продам дом в Авангарде. Все коммуникации в дом заведены: свет, во…
€95,818
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Дом 3 комнаты
Лиманка, Украина
3
135 м²
1/2
18186 Продам дом в Червоном Хуторе. Общая площадь 135 кв.м. Один этаж. …
€129,583
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Дом 4 комнаты
Лиманка, Украина
4
305 м²
1/2
18158. Продается двухэтажный дом в Совиньоне расположенный на 3-х сотка…
€182,511
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Дом 2 комнаты
Одесса, Украина
2
35 м²
1/1
18060 Продается часть дома на Чубаевке, под Ваш дизайн. Место для машин…
€31,939
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Дом 4 комнаты
Лиманка, Украина
4
127 м²
1/2
18042 Продам дом-дуплекс в Совиньоне, 127 кв. м. Три спальни, гостиная …
€116,807
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Дом 4 комнаты
Лиманка, Украина
4
240 м²
1/2
18020. Продаётся дом в Червонном хуторе. Дом общей площадью 240 м² и уч…
€109,507
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Дом 5 комнат
Сухой Лиман, Украина
5
153 м²
1/2
18027 Продается дом на Гребном Канале, СК Весна. Дом состоит из двух эт…
€26,464
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Дом 2 комнаты
Фонтанка, Украина
2
88 м²
1/1
18034 В продаже дом с участком в Фонтанке. Дом 2021 года постройки. Сте…
€114,070
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Дом 5 комнат
Лиманка, Украина
5
280 м²
1/1
18038. Продам дом в Совиньоне Общая площадь дома - 280 кв.м, 5 комнат,…
€364,110
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Дом 3 комнаты
Лиманка, Украина
3
95 м²
1/1
18040. Продам таунхаус в Киевском районе. Общая площадь - 95 кв.м, три…
€36,502
1
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Дом 4 комнаты
Одесса, Украина
4
158 м²
1/2
18008. Продается дом в закрытый кооперативе на 9 станции Большого Фонта…
€301,143
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Дом 1 комната
Одесса, Украина
1
30 м²
1/1
18010 Предлагается к продаже новый дом 30 кв.м. на улице Композитора Гл…
€16,426
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Дом 3 комнаты
Лиманка, Украина
3
135 м²
1/2
18011 Продается дом в Совиньоне. Новый Дом - общей площадью 135,3 кв.м.…
€181,599
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Дом 2 комнаты
Одесса, Украина
2
40 м²
1/1
18016 Продается дом на Даче Ковалевского. Дом общей площадью 65 кв.м., …
€34,221
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Дом 4 комнаты
Одесса, Украина
4
165 м²
1/2
18017 В продаже дом площадью 165 м.кв. + терраса на крыше с готовой зо…
€168,823
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Дом 5 комнат
Одесса, Украина
5
200 м²
1/2
18018 Продается дом в Совиньоне. Дом 2-х этажный, 4 спальни общая площа…
€314,832
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Дом 4 комнаты
Нерубайское, Украина
4
160 м²
1/2
18019 Продается дом в Нерубайском. В 15 км от центра города. Площадь до…
€146,009
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Дом 4 комнаты
Одесса, Украина
4
160 м²
1/2
18006. Продается статусный дом в закрытом кооперативе на 9 станции Боль…
€319,395
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Дом 1 комната
Одесса, Украина
1
45 м²
1/2
17966. Продается таунхаус в районе Ленпоселка на ул. Патриотическая. Св…
€17,795
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