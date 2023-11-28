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Инвестиционная недвижимость в Украине

Одесса
4
Одесская область
4
Инвестиционная В архив
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4 объекта найдено
Инвестиционная в Одесса, Украина
Инвестиционная
Одесса, Украина
База отдыха, бывший пионерский лагерь 400 м. от моря, парк и постройки. Есть подсобные помещ…
€1,10 млн
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Инвестиционная 100 комнат в Одесса, Украина
Инвестиционная 100 комнат
Одесса, Украина
Комнаты 100
Площадь 9 040 м²
9-ти этажный санаторный комплекс на 250 мест, недостроен, частная собственность, зарегистрир…
€593,161
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Инвестиционная 20 комнат с подвалом в Одесса, Украина
Инвестиционная 20 комнат с подвалом
Одесса, Украина
Комнаты 20
Площадь 524 м²
Целостный имущественный комплекс 524м2. Состоит из цеха,склада,кухни,подвала,туалета,летнего…
€173,386
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Инвестиционная 50 комнат в Одесса, Украина
Инвестиционная 50 комнат
Одесса, Украина
Комнаты 50
Площадь 1 400 м²
Новая современная база отдыха на самом берегу моря в популярном курорте под Одессой, построе…
€1,28 млн
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