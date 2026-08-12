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Инвестиционная недвижимость в Украине

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1 объект найдено
Инвестиционная в Нововолынск, Украина
Инвестиционная
Нововолынск, Украина
🔥 ПРОДАЖА ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 5 ГА 🔥 с частным железнодорожным путем, таможенным офо…
$1,39 млн
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