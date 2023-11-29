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Жильё в Odeskiy rayon, Украина

Tairove Settlement Council
372
Лиманка
52
Великодолинский поселковый совет
13
Великодолинское
13
Нерубайский сельский совет
11
Новодолинский сельский совет
9
Молодежненский сельский совет
8
Дальницкий сельский совет
7
688 объектов найдено
Дом 6 спален с балконом, с видом на море, с гаражом в Tairove Settlement Council, Украина
Дом 6 спален с балконом, с видом на море, с гаражом
Tairove Settlement Council, Украина
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 4
Дом–дворец Совиньон-2, 25 соток земли, S - 2000m2 роскоши и статуса, Гараж - 100 м2 на 3 авт…
€3,42 млн
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Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с бытовой техникой в Tairove Settlement Council, Украина
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с бытовой техникой
Tairove Settlement Council, Украина
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 700 м²
Количество этажей 2
Дом в Совиньоне-1 , выполнен по авторскому проекту в Дворцовом стиле. Дом 700 м2, инкрустиро…
€885,872
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Квартира 1 комната в Лиманка, Украина
Квартира 1 комната
Лиманка, Украина
Комнаты 1
Площадь 27 м²
Этаж 1/4
18309 Продам 1-комнатную квартиру. Малоэтажный и малоквартирный дом. Пе…
€13,629
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Дом 4 комнаты в Фонтанка, Украина
Дом 4 комнаты
Фонтанка, Украина
Комнаты 4
Площадь 140 м²
Этаж 1/2
18306 В продаже дом с участком в Фонтанке Дом 2021 года постройки. Стен…
€163,546
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Квартира 3 комнаты в Нерубайское, Украина
Квартира 3 комнаты
Нерубайское, Украина
Комнаты 3
Площадь 67 м²
Этаж 1/2
18274. Продается 3-х комнатная квартира в районе Усатово. Общая площадь…
€20,898
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Квартира 1 комната в Лиманка, Украина
Квартира 1 комната
Лиманка, Украина
Комнаты 1
Площадь 36 м²
Этаж 4/7
18246 В продаже однокомнатная квартира в новом доме жилого комплекса Ро…
€27,258
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Дом 3 комнаты в Алтестово, Украина
Дом 3 комнаты
Алтестово, Украина
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Этаж 1/2
18225. Продам дом с ремонтом. на 1 этаже кухня, комната, санузел, на вт…
€26,349
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Дом 4 комнаты в Авангард, Украина
Дом 4 комнаты
Авангард, Украина
Комнаты 4
Площадь 198 м²
Этаж 1/2
18227 Продам дом в Авангарде. Все коммуникации в дом заведены: свет, во…
€95,402
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Квартира 3 комнаты в Лиманка, Украина
Квартира 3 комнаты
Лиманка, Украина
Комнаты 3
Площадь 79 м²
Этаж 5/7
18206 В продаже трёхкомнатная квартира в жилом комплексе Розенталь. Общ…
€48,155
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Квартира 2 комнаты в Tairove Settlement Council, Украина
Квартира 2 комнаты
Tairove Settlement Council, Украина
Комнаты 2
Площадь 64 м²
Этаж 9/16
18223 2-х комнатная квартира в жилом комплексе "Массив Радужный". Кварт…
€57,241
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Дом 3 комнаты в Лиманка, Украина
Дом 3 комнаты
Лиманка, Украина
Комнаты 3
Площадь 135 м²
Этаж 1/2
18186 Продам дом в Червоном Хуторе. Общая площадь 135 кв.м. Один этаж. …
€129,019
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Квартира 1 комната в Фонтанка, Украина
Квартира 1 комната
Фонтанка, Украина
Комнаты 1
Площадь 44 м²
Этаж 5/5
18185 В продаже квартира на Фонтанке. Качественный ремонт. Установлена …
€30,438
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Дом 4 комнаты в Лиманка, Украина
Дом 4 комнаты
Лиманка, Украина
Комнаты 4
Площадь 305 м²
Этаж 1/2
18158. Продается двухэтажный дом в Совиньоне расположенный на 3-х сотка…
€181,717
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Квартира 2 комнаты в Tairove Settlement Council, Украина
Квартира 2 комнаты
Tairove Settlement Council, Украина
Комнаты 2
Площадь 43 м²
Этаж 10/16
18141 Предлагаем к продаже квартиру на Таирова, в жилом комплексе "Раду…
€36,343
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Квартира 1 комната в Авангард, Украина
Квартира 1 комната
Авангард, Украина
Комнаты 1
Площадь 35 м²
Этаж 3/5
18112 В продаже новая 1-комнатная квартира на Седьмом Небе. Общая площа…
€26,349
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Квартира 2 комнаты в Tairove Settlement Council, Украина
Квартира 2 комнаты
Tairove Settlement Council, Украина
Комнаты 2
Площадь 65 м²
Этаж 7/17
18108 Предлагаю к продаже двухкомнатную квартиру в новом сданном доме н…
€49,972
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Дом 4 комнаты в Лиманка, Украина
Дом 4 комнаты
Лиманка, Украина
Комнаты 4
Площадь 127 м²
Этаж 1/2
18042 Продам дом-дуплекс в Совиньоне, 127 кв. м. Три спальни, гостиная …
€116,299
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Дом 5 комнат в Сухой Лиман, Украина
Дом 5 комнат
Сухой Лиман, Украина
Комнаты 5
Площадь 153 м²
Этаж 1/2
18027 Продается дом на Гребном Канале, СК Весна. Дом состоит из двух эт…
€26,349
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Квартира 1 комната в Авангард, Украина
Квартира 1 комната
Авангард, Украина
Комнаты 1
Площадь 34 м²
Этаж 1/5
18041 В продаже 1-комнатная квартира в сданном доме в жилом массиве Сед…
€22,715
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Дом 4 комнаты в Лиманка, Украина
Дом 4 комнаты
Лиманка, Украина
Комнаты 4
Площадь 240 м²
Этаж 1/2
18020. Продаётся дом в Червонном хуторе. Дом общей площадью 240 м² и уч…
€109,030
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Дом 5 комнат в Лиманка, Украина
Дом 5 комнат
Лиманка, Украина
Комнаты 5
Площадь 280 м²
Этаж 1/1
18038. Продам дом в Совиньоне Общая площадь дома - 280 кв.м, 5 комнат,…
€362,526
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Дом 3 комнаты в Лиманка, Украина
Дом 3 комнаты
Лиманка, Украина
Комнаты 3
Площадь 95 м²
Этаж 1/1
18040. Продам таунхаус в Киевском районе. Общая площадь - 95 кв.м, три…
€36,343
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Квартира 2 комнаты в Лиманка, Украина
Квартира 2 комнаты
Лиманка, Украина
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Этаж 4/7
18039. Продам двухкомнатную квартиру в ЖК Розенталь Общая площадь квар…
€38,161
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Дом 2 комнаты в Фонтанка, Украина
Дом 2 комнаты
Фонтанка, Украина
Комнаты 2
Площадь 88 м²
Этаж 1/1
18034 В продаже дом с участком в Фонтанке. Дом 2021 года постройки. Сте…
€113,573
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Дом 3 комнаты в Лиманка, Украина
Дом 3 комнаты
Лиманка, Украина
Комнаты 3
Площадь 135 м²
Этаж 1/2
18011 Продается дом в Совиньоне. Новый Дом - общей площадью 135,3 кв.м.…
€180,809
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Дом 4 комнаты в Нерубайское, Украина
Дом 4 комнаты
Нерубайское, Украина
Комнаты 4
Площадь 160 м²
Этаж 1/2
18019 Продается дом в Нерубайском. В 15 км от центра города. Площадь до…
€145,374
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Квартира 1 комната в Авангард, Украина
Квартира 1 комната
Авангард, Украина
Комнаты 1
Площадь 32 м²
Этаж 3/5
17989 Продается однокомнатная квартира в новом жилом комплексе Кекс. Об…
€23,532
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Квартира 1 комната в Tairove Settlement Council, Украина
Квартира 1 комната
Tairove Settlement Council, Украина
Комнаты 1
Площадь 37 м²
Этаж 8/13
17980. Продается однокомнатная квартира в Массиве Радужный. Квартира по…
€29,983
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Квартира 1 комната в Авангард, Украина
Квартира 1 комната
Авангард, Украина
Комнаты 1
Площадь 35 м²
Этаж 3/5
17927. Продается 1-но комнатная квартира в жилом комплексе "Австрийский…
€22,715
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Дом 6 комнат в Великий Дальник, Украина
Дом 6 комнат
Великий Дальник, Украина
Комнаты 6
Площадь 240 м²
Этаж 1/2
17896 В продаже двухэтажный дом свежей постройки в с. Великий Дальник. …
€75,413
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Параметры недвижимости в Odeskiy rayon, Украина

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