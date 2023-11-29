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Realting.com
Украина
Жилая
Odeskiy rayon
Жильё в Odeskiy rayon, Украина
Tairove Settlement Council
372
Лиманка
52
Великодолинский поселковый совет
13
Великодолинское
13
Нерубайский сельский совет
11
Новодолинский сельский совет
9
Молодежненский сельский совет
8
Дальницкий сельский совет
7
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688 объектов найдено
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Дом 6 спален с балконом, с видом на море, с гаражом
Tairove Settlement Council, Украина
6
3
2 000 м²
4
Дом–дворец Совиньон-2, 25 соток земли, S - 2000m2 роскоши и статуса, Гараж - 100 м2 на 3 авт…
€3,42 млн
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Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с бытовой техникой
Tairove Settlement Council, Украина
5
5
700 м²
2
Дом в Совиньоне-1 , выполнен по авторскому проекту в Дворцовом стиле. Дом 700 м2, инкрустиро…
€885,872
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Квартира 1 комната
Лиманка, Украина
1
27 м²
1/4
18309 Продам 1-комнатную квартиру. Малоэтажный и малоквартирный дом. Пе…
€13,629
1
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1
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Дом 4 комнаты
Фонтанка, Украина
4
140 м²
1/2
18306 В продаже дом с участком в Фонтанке Дом 2021 года постройки. Стен…
€163,546
2
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Квартира 3 комнаты
Нерубайское, Украина
3
67 м²
1/2
18274. Продается 3-х комнатная квартира в районе Усатово. Общая площадь…
€20,898
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Квартира 1 комната
Лиманка, Украина
1
36 м²
4/7
18246 В продаже однокомнатная квартира в новом доме жилого комплекса Ро…
€27,258
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Дом 3 комнаты
Алтестово, Украина
3
100 м²
1/2
18225. Продам дом с ремонтом. на 1 этаже кухня, комната, санузел, на вт…
€26,349
2
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Дом 4 комнаты
Авангард, Украина
4
198 м²
1/2
18227 Продам дом в Авангарде. Все коммуникации в дом заведены: свет, во…
€95,402
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Квартира 3 комнаты
Лиманка, Украина
3
79 м²
5/7
18206 В продаже трёхкомнатная квартира в жилом комплексе Розенталь. Общ…
€48,155
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Квартира 2 комнаты
Tairove Settlement Council, Украина
2
64 м²
9/16
18223 2-х комнатная квартира в жилом комплексе "Массив Радужный". Кварт…
€57,241
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Дом 3 комнаты
Лиманка, Украина
3
135 м²
1/2
18186 Продам дом в Червоном Хуторе. Общая площадь 135 кв.м. Один этаж. …
€129,019
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Квартира 1 комната
Фонтанка, Украина
1
44 м²
5/5
18185 В продаже квартира на Фонтанке. Качественный ремонт. Установлена …
€30,438
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Дом 4 комнаты
Лиманка, Украина
4
305 м²
1/2
18158. Продается двухэтажный дом в Совиньоне расположенный на 3-х сотка…
€181,717
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Квартира 2 комнаты
Tairove Settlement Council, Украина
2
43 м²
10/16
18141 Предлагаем к продаже квартиру на Таирова, в жилом комплексе "Раду…
€36,343
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Квартира 1 комната
Авангард, Украина
1
35 м²
3/5
18112 В продаже новая 1-комнатная квартира на Седьмом Небе. Общая площа…
€26,349
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Квартира 2 комнаты
Tairove Settlement Council, Украина
2
65 м²
7/17
18108 Предлагаю к продаже двухкомнатную квартиру в новом сданном доме н…
€49,972
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Дом 4 комнаты
Лиманка, Украина
4
127 м²
1/2
18042 Продам дом-дуплекс в Совиньоне, 127 кв. м. Три спальни, гостиная …
€116,299
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Дом 5 комнат
Сухой Лиман, Украина
5
153 м²
1/2
18027 Продается дом на Гребном Канале, СК Весна. Дом состоит из двух эт…
€26,349
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Квартира 1 комната
Авангард, Украина
1
34 м²
1/5
18041 В продаже 1-комнатная квартира в сданном доме в жилом массиве Сед…
€22,715
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Дом 4 комнаты
Лиманка, Украина
4
240 м²
1/2
18020. Продаётся дом в Червонном хуторе. Дом общей площадью 240 м² и уч…
€109,030
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Дом 5 комнат
Лиманка, Украина
5
280 м²
1/1
18038. Продам дом в Совиньоне Общая площадь дома - 280 кв.м, 5 комнат,…
€362,526
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Дом 3 комнаты
Лиманка, Украина
3
95 м²
1/1
18040. Продам таунхаус в Киевском районе. Общая площадь - 95 кв.м, три…
€36,343
1
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Квартира 2 комнаты
Лиманка, Украина
2
47 м²
4/7
18039. Продам двухкомнатную квартиру в ЖК Розенталь Общая площадь квар…
€38,161
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Дом 2 комнаты
Фонтанка, Украина
2
88 м²
1/1
18034 В продаже дом с участком в Фонтанке. Дом 2021 года постройки. Сте…
€113,573
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Дом 3 комнаты
Лиманка, Украина
3
135 м²
1/2
18011 Продается дом в Совиньоне. Новый Дом - общей площадью 135,3 кв.м.…
€180,809
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Дом 4 комнаты
Нерубайское, Украина
4
160 м²
1/2
18019 Продается дом в Нерубайском. В 15 км от центра города. Площадь до…
€145,374
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Квартира 1 комната
Авангард, Украина
1
32 м²
3/5
17989 Продается однокомнатная квартира в новом жилом комплексе Кекс. Об…
€23,532
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Квартира 1 комната
Tairove Settlement Council, Украина
1
37 м²
8/13
17980. Продается однокомнатная квартира в Массиве Радужный. Квартира по…
€29,983
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Квартира 1 комната
Авангард, Украина
1
35 м²
3/5
17927. Продается 1-но комнатная квартира в жилом комплексе "Австрийский…
€22,715
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Дом 6 комнат
Великий Дальник, Украина
6
240 м²
1/2
17896 В продаже двухэтажный дом свежей постройки в с. Великий Дальник. …
€75,413
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