Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Украина
  3. Жилая
  4. Таунхаусы

Таунхаусы в Украине

Таунхаус В архив
Очистить
6 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Бровары, Украина
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Бровары, Украина
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
SH-179-525 Продается двухэтажный дуплекс в прекрасном состоянии, с ремонтом, общей площадью…
€145,096
Оставить заявку
Таунхаус 5 комнат с террасой, с видеонаблюдением в Печерский район, Украина
Таунхаус 5 комнат с террасой, с видеонаблюдением
Печерский район, Украина
Комнаты 5
Площадь 116 м²
Количество этажей 3
Без%! Продажа современных таунхаусов в комплексе "Elwood Townhouse" с закрытой территорией! …
€71,453
Оставить заявку
Таунхаус в Одесса, Украина
Таунхаус
Одесса, Украина
жк "Академический" расположен на закрытой, охраняемой территории по ул.Заболотного/Сахарова.…
€730
Оставить заявку
Таунхаус 3 комнаты в Одесса, Украина
Таунхаус 3 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 3
Площадь 86 м²
Общая площадь - 86 кв.м. 2 уровня. Госакт на землю. Без комиссионных. Возможна рассрочка. …
€54,753
Оставить заявку
Таунхаус 2 комнаты в Одесса, Украина
Таунхаус 2 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 2
Площадь 85 м²
Коттедж в 2-х уровнях, расположен на ул. Заболотного, на охраняемой территории коттеджного п…
€46,540
Оставить заявку
Таунхаус 3 комнаты в Одесса, Украина
Таунхаус 3 комнаты
Одесса, Украина
Комнаты 3
Площадь 96 м²
1эт. - гостевой с/у 3м.кв. + кухня-студия 45м.кв.; 2эт.- с/у 4м.кв. + 3 комнаты: 7,6м.кв.…
€104,944
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Украине

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти