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ПаркИнвестКиев

Украина, бул. Дружбы Народов, д.24, оф. 50, 01103 Киев, Украина
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ПаркИнвестКиев
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2007
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Українська
Веб-сайт
Веб-сайт
parkinvest.com.ua
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Описание
Это – компания, основанная на партнёрстве с людьми, близкими по духу, готовыми идти вместе к целям и новым результатам. Миссия компании: мы закрываем все вопросы клиентов, связанные с недвижимостью, «под ключ». Мы хотим, чтобы наши клиенты больше проводили свое время со своими близкими, с любимым делом, наслаждались жизнью, а решение вопросов с недвижимостью мы возьмем на себя! Наш девиз - не надо быстро, надо вовремя.
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www.deniz-estate.com

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Агентство Недвижимости «FAKTOR» - современная, успешно развивающаяся компания на рынке недвижимости.

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Индивидуальный подход, постоянное обучение и развитие персонала, честность и надежность, доверительные партнерские отношения – этим всем руководствуется наше Агентство Недвижимости «ФАКТОР».

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