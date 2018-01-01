ПаркИнвестКиев
Украина, бул. Дружбы Народов, д.24, оф. 50, 01103 Киев, Украина
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2007
Языки общения
English, Русский, Українська
Веб-сайт
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ОписаниеЭто – компания, основанная на партнёрстве с людьми, близкими по духу, готовыми идти вместе к целям и новым результатам. Миссия компании: мы закрываем все вопросы клиентов, связанные с недвижимостью, «под ключ». Мы хотим, чтобы наши клиенты больше проводили свое время со своими близкими, с любимым делом, наслаждались жизнью, а решение вопросов с недвижимостью мы возьмем на себя! Наш девиз - не надо быстро, надо вовремя.
Квартиры
Коммерческая недвижимость
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