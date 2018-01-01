ПаркИнвестКиев

Компания Deniz Estate специализируется на продаже курортной недвижимости за рубежом и предоставляет полный сервис в сфере покупки недвижимости в Турции, Испании, Тайланде, Бали, а также на Кипре.

В нашей базе более 700 объектов недвижимости, в том числе от ведущих застройщиков, работа с которыми проверена годами и опытом. Сотни совместно успешных сделок подтверждают профессионализм и гарантии, которые мы предоставляем нашим клиентам.

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