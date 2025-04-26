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Жильё в Fontanska silska gromada, Украина

квартиры
54
дома
61
115 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Фонтанка, Украина
Квартира 2 комнаты
Фонтанка, Украина
Число комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/2
25607.. В продаже 2-этажный таунхаус в элитном жилом комплексе. Кирпичный , общая площадь 10…
$105,000
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Дом 4 комнаты в Фонтанка, Украина
Дом 4 комнаты
Фонтанка, Украина
Число комнат 4
Площадь 165 м²
Этаж 1/2
15858 Продам 2-х этажный дом с участком 5 соток. Дом полностью меблирован и оснащен всей нео…
$99,500
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Дом 3 комнаты в Фонтанка, Украина
Дом 3 комнаты
Фонтанка, Украина
Число комнат 3
Площадь 154 м²
Этаж 1/1
29573. Продам 3-х комнатный дом в Фонтанке. Общая площадь 154 кв.м. Все комнаты раздельные.…
$85,000
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Дом 5 комнат в Фонтанка, Украина
Дом 5 комнат
Фонтанка, Украина
Число комнат 5
Площадь 216 м²
Этаж 1/2
30389 Продам двухэтажный дом в Фонтанке рядом с ТРЦ Ривьера Общая площадь 216 кв.м. Участок …
$109,000
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Дом 4 комнаты в Фонтанка, Украина
Дом 4 комнаты
Фонтанка, Украина
Число комнат 4
Площадь 160 м²
Этаж 1/2
30961 Продам двухэтажный дом с бассейном возле моря. Общая площадь 160 кв.м. Расположен на 1…
$215,000
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Дом 3 комнаты в Фонтанка, Украина
Дом 3 комнаты
Фонтанка, Украина
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
14491 В продаже дом в с. Фонтанка, общей площадью 200 кв.м. и участком 5 соток. Внутри своб…
$65,000
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Дом 7 комнат в Фонтанка, Украина
Дом 7 комнат
Фонтанка, Украина
Число комнат 7
Площадь 410 м²
Этаж 1/3
14827 Продам 3 этажный дом без ремонта в Фонтанке. 1 этаж:кухня 24 кв.м.,2 комнаты 25 кв.м…
$80,000
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Дом 4 комнаты в Фонтанка, Украина
Дом 4 комнаты
Фонтанка, Украина
Число комнат 4
Площадь 150 м²
Этаж 1/2
17236 Продается дом в престижном районе Фонтанка-1. Выполнен не завершенный ремонт. Панорамн…
$165,000
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Квартира 1 комната в Фонтанка, Украина
Квартира 1 комната
Фонтанка, Украина
Число комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 4/9
21562. Продается 1 комнатная квартира в ЖК "Сады Ривьеры". Общая площадь 43 кв.м. Свободная…
$31,000
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Квартира 1 комната в Фонтанка, Украина
Квартира 1 комната
Фонтанка, Украина
Число комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 2/8
21644. Продам однокомнатную квартиру в ЖК Сады Ривьеры. Комфортный средний этаж. Общая площа…
$28,500
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Квартира 2 комнаты в Фонтанка, Украина
Квартира 2 комнаты
Фонтанка, Украина
Число комнат 2
Площадь 71 м²
Этаж 10/18
25735. В продаже двухкомнатная квартира в жилом комплексе Авторский район с шикарным видом н…
$68,000
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Дом 4 комнаты в Фонтанка, Украина
Дом 4 комнаты
Фонтанка, Украина
Число комнат 4
Площадь 450 м²
Этаж 1/3
15906 Продам 3-х этажный дом с участком 15 соток в элитном коттеджном поселке. Дом полностью…
$750,000
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Квартира 1 комната в Фонтанка, Украина
Квартира 1 комната
Фонтанка, Украина
Число комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 3/10
14864 В продаже однокомнатная квартира в жилом комплексе "Авторский". Сделан евроремонт, ес…
$46,000
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Квартира 1 комната в Фонтанка, Украина
Квартира 1 комната
Фонтанка, Украина
Число комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 10/10
29503 Продам 1-комнатную квартиру в ЖК Форрест. Квартира расположена на десятом этаже. Выпо…
$37,000
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Квартира 2 комнаты в Фонтанка, Украина
Квартира 2 комнаты
Фонтанка, Украина
Число комнат 2
Площадь 77 м²
Этаж 8/16
27006 Продам 2-х комнатную квартиру в новом ЖК Авторский район на пос. Котовского. Располага…
$65,000
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Квартира 1 комната в Фонтанка, Украина
Квартира 1 комната
Фонтанка, Украина
Число комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 10/11
25102. В продаже однокомнатная квартира на берегу моря в жилом комплексе Авторский район. Па…
$47,000
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Дом 3 комнаты в Фонтанка, Украина
Дом 3 комнаты
Фонтанка, Украина
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Этаж 1/2
19869 Продается таунхаус в комплексе Holland на Поселке Котовского.Прекрасная архитектура, с…
$70,000
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Дом 3 комнаты в Фонтанка, Украина
Дом 3 комнаты
Фонтанка, Украина
Число комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 1/2
15874 Продам 2-х этажный дом с участком 10 соток на Фонтанке. Дом без ремонта что позволит …
$195,000
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Квартира 1 комната в Фонтанка, Украина
Квартира 1 комната
Фонтанка, Украина
Число комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 6/8
29189. Продам однокомнатную квартиру ЖК Сады Ривьеры. Общая площадь 40 кв.м. Вид на море. Е…
$23,000
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Квартира 1 комната в Фонтанка, Украина
Квартира 1 комната
Фонтанка, Украина
Число комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 5/10
30212 Однокомнатная квартира в сданном доме ЖК "Парк Фонтанов". Дом из красного кирпича, оч…
$36,700
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Дом 6 комнат в Фонтанка, Украина
Дом 6 комнат
Фонтанка, Украина
Число комнат 6
Площадь 163 м²
Этаж 1/2
12303 Продам дом на Фонтанке. Коммуникации: вода, электричество, отопление печное, канализа…
$60,000
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Дом 4 комнаты в Фонтанка, Украина
Дом 4 комнаты
Фонтанка, Украина
Число комнат 4
Площадь 160 м²
Этаж 1/2
31093. Продается дом в Фонтанке с продуманной планировкой и качественным ремонтом. 1 этаж:…
$500,000
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Квартира 1 комната в Фонтанка, Украина
Квартира 1 комната
Фонтанка, Украина
Число комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 2/10
20798Продам однокомнатную квартиру в жилом комплексе Парк Фонтанов. Квартира с современным р…
$44,000
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Квартира 3 комнаты в Фонтанка, Украина
Квартира 3 комнаты
Фонтанка, Украина
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Этаж 7/9
18388 В продаже 3-комнатная квартира на Фонтанке. Общая площадь 80 кв.м, с ремонтом. Выполне…
$80,000
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Дом 4 комнаты в Светлое, Украина
Дом 4 комнаты
Светлое, Украина
Число комнат 4
Площадь 1 000 м²
Этаж 1/2
27595 Продам шикарный дом в пригороде Одессы. Дом общей площадью 1000 кв.м. расположен на 2…
$550,000
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Дом 5 комнат в Фонтанка, Украина
Дом 5 комнат
Фонтанка, Украина
Число комнат 5
Площадь 258 м²
Этаж 1/2
12347. Продается просторный, изысканный двухэтажный дом с подвалом. Выполнен полный черново…
$360,000
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Квартира 1 комната в Фонтанка, Украина
Квартира 1 комната
Фонтанка, Украина
Число комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 2/9
19625 Срочно продам однокомнатную квартиру в сданном доме, жилой комплекс Сады Ривьеры.Обща…
$26,500
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Квартира 1 комната в Фонтанка, Украина
Квартира 1 комната
Фонтанка, Украина
Число комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 8/16
27009. Продам 1-комнатную квартиру в новом ЖК Авторский район на пос. Котовского. Располагае…
$42,000
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Квартира 1 комната в Фонтанка, Украина
Квартира 1 комната
Фонтанка, Украина
Число комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 2/11
11605 Продам смарт-квартиру. Состояние от строителей. Установлены металлопластиковые окна с …
$17,500
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Дом 3 комнаты в Фонтанка, Украина
Дом 3 комнаты
Фонтанка, Украина
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
16338 Продам участок с домом у моря. Участок 13 соток. Асфальтированный подъезд. 5 минут до моря.
$80,000
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Параметры недвижимости в Fontanska silska gromada, Украина

Недорогая
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