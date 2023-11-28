ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Готовый бизнес
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Склад
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Украина
Коммерческая
Складские помещения
Склады в Украине
Одесса
9
Одесская область
9
Склад
Очистить
10 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Складской комплекс в районе Борисполя
Борисполь, Украина
5 000 м²
1
Складской комплекс в районе Борисполя. Идеально подходит под хранение фармацевтической пр…
€3,65 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Склад 1 комната
Одесса, Украина
1
640 м²
складское помещение 540 кв.м, высота потолков 4 м, рампа, бытовые помещения (душевые, санузл…
€1,460
Рекомендовать
Оставить заявку
Склад 1 комната
Одесса, Украина
1
880 м²
складские помещения 300, 330 и 880 кв.м на террирории целостного имущественного комплекса, с…
€2,008
Рекомендовать
Оставить заявку
Склад 1 комната с подвалом
Одесса, Украина
1
660 м²
подвальное складское помещение 460 + 200 кв.м, рампа, подъемник на 1,5 т, напряжение 380, по…
€1,095
Рекомендовать
Оставить заявку
Склад 65 комнат с лифтом, с кондиционером
Одесса, Украина
65
9 000 м²
ул Овидиопольская дуга Моторная Действующее оффисно-складской комплекс На охраняемой терри…
€1,83 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Склад 4 комнаты
Одесса, Украина
4
630 м²
р-н Клеверного моста, земля 1,311 га. Ангар 540 кв.м. Помещение 70 кв.м. с 3 кабинетами
€456,278
Рекомендовать
Оставить заявку
Склад 2 комнаты
Одесса, Украина
2
14 400 м²
земельный участок 4 га под строительство складского терминала с офисными зданиями (есть два …
€3,65 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Склад 4 комнаты
Одесса, Украина
4
303 м²
Фасадное помещение
€91,256
Рекомендовать
Оставить заявку
Склад 17 комнат
Одесса, Украина
17
451 м²
Отдельно стоящее здание с хорошей транспортной развязкой, с парковочными местами. Подходит п…
€182,511
Рекомендовать
Оставить заявку
Склад 1 комната с подвалом
Одесса, Украина
1
11 м²
Бельэтажное складское помещение 11,3 м с подвалом под нип площадью11,1 м. Входная дверь кова…
€6,388
Рекомендовать
Оставить заявку
Типы недвижимости в Украине
коммерческая недвижимость
рестораны
отели
офисы
производственные здания
инвестиционная недвижимость
магазины
готовый бизнес
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL