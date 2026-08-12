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Склады в Украине

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9 объектов найдено
Склад 3 000 м² в Одесса, Украина
Склад 3 000 м²
Одесса, Украина
Площадь 3 000 м²
Предлагаем вам комплекс промышленного комплекса, который находится примерно в 200 метрах от …
$1,38 млн
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Склад 3 500 м² в Одесса, Украина
Склад 3 500 м²
Одесса, Украина
Площадь 3 500 м²
Многофункциональный комплекс в Одесском центре Географический центр города 124, над Приесом …
$600,000
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BPS Consulting
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Склад 15 842 м² в Одесса, Украина
Склад 15 842 м²
Одесса, Украина
Площадь 15 842 м²
Индустриальный комплекс комплексного комплекса в Одессе, с 30-футовым филиалом и бомбозаводо…
$3,00 млн
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BPS Consulting
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TekceTekce
Склад 2 113 м² в Усатово, Украина
Склад 2 113 м²
Усатово, Украина
Площадь 2 113 м²
Продажа холодильного комплекса составляет 0,83 га, готов к работе, 2113 м Местные: Идеально…
$700,000
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BPS Consulting
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Склад 950 м² в Одесса, Украина
Склад 950 м²
Одесса, Украина
Площадь 950 м²
Земельна ділянка 16 соток з ангаром Фасад на вул.Бугаївська – 38 метрів Земля у приватній…
$480,000
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Склад 700 м² в Одесса, Украина
Склад 700 м²
Одесса, Украина
Площадь 700 м²
Земельна ділянка 21 сотка з кам’яною будівлею Фасад на вул.О.Свіща(колишня вул.Середня) –…
$840,000
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BPS Consulting
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Склад 125 м² в Одесса, Украина
Склад 125 м²
Одесса, Украина
Площадь 125 м²
Продайте капитальный комплекс с профессиональным холодильным оборудованием. Идеальный вариан…
$85,000
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BPS Consulting
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Складской комплекс в районе Борисполя в Борисполь, Украина
Складской комплекс в районе Борисполя
Борисполь, Украина
Площадь 5 000 м²
Количество этажей 1
Складской комплекс в районе Борисполя. Идеально подходит под хранение фармацевтической пр…
$4,00 млн
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Сдается складское помещение 309 м² + офисы и площадка — ул. Николая Боровского, Одесса в Одесская область, Украина
Сдается складское помещение 309 м² + офисы и площадка — ул. Николая Боровского, Одесса
Одесская область, Украина
Площадь 309 м²
Сдается складское помещение 309 м² + офисы и площадка — ул. Николая Боровского, Одесса   …
$1,384
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