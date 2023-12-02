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Многоуровневые квартиры в Украине

Многоуровневые квартиры В архив
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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с видеонаблюдением, с парковка в Одесса, Украина
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с видеонаблюдением, с парковка
Одесса, Украина
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/2
TOWNHOUSE apartment with a total area of 55m2 (individual order). 1st floor: Kitchen-living…
€24,788
в месяц
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Параметры недвижимости в Украине

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