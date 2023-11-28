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14 объектов найдено
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Отель 9 спален
Закарпатская область, Украина
9
9
2 000 м²
4
The complex is located 250 meters above sea level on the northern slope of Mount Krikhaya in…
€1,14 млн
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Отель 24 комнаты с террасой, с двором
Одесса, Украина
24
1 580 м²
Современная гостиница 1580м2., построенная в 2010 году, расположена в центре курортного рай…
€1,18 млн
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Отель 40 комнат с сауной
Одесса, Украина
40
1 911 м²
Действующая гостиница. 32 номера, банкетный зал, сауна, парковка. Евроремонт
€1,37 млн
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Отель 7 комнат
Одесса, Украина
7
355 м²
Самое сердце города. Фасадная парадная на Гаванную. Мини-отель состоит из 5 номеров, из них …
€164,260
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Отель 20 комнат с двором, с бассейном
Одесса, Украина
20
1 000 м²
Вилла Неаполь. Вилла Неаполь представляет собой великолепное здание с небольшим тихим дворик…
€1,10 млн
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Отель 17 комнат с лифтом, с двором, с бассейном
Одесса, Украина
17
1 000 м²
Отель в Аркадии.Отдельно стоящее здание, общей площадью 1000 кв.м. Участок 8 соток. Вилла Ве…
€1,46 млн
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Отель 25 комнат с двором
Одесса, Украина
25
500 м²
Новый апарт-отель в самом центре города. Стильный, красивый. в лучших традициях классических…
€1,19 млн
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Отель 30 комнат
Одесса, Украина
30
626 м²
Отдельно стоящее 2-х этажное здание после капитальной реконструкции 2015 года. 1 этаж- автом…
€593,161
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Отель 25 комнат
Одесса, Украина
25
1 185 м²
Отдельно стоящее сдание под любой вид деятельности
€1,10 млн
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Отель
Одесса, Украина
920 м²
3-х эт. здание нежилой фонд, на 7,26 соток с ГА и СПС на мини отель, предлагать под бизнес …
€866,928
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Отель
Одесса, Украина
450 м²
Коттедж, 4 уровня, в тихом месте Аркадии, на берегу моря. Прямой собственный спуск к морю, …
€447,152
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Отель с двором
Одесса, Украина
560 м²
Мини - отель в центре города, 8 номеров и офисное помещение 115 кв.м. Дорогой ремонт. "начин…
€730,045
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Отель 5 комнат
Одесса, Украина
5
200 м²
Бельгийка в центре города, мини-отель на 5 номеров. Дорогой ремонт, "начинка". Действующий б…
€447,152
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Отель
Центральный район, Украина
1 750 м²
Хороший спокойный отдых для семьи по доступным ценам!!! Пансионат начинает работу с на…
€280,000
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