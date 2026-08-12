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Отели в Украине

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Одесса
37
Одесская область
55
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58 объектов найдено
Отель 270 м² в Одесса, Украина
Отель 270 м²
Одесса, Украина
Площадь 270 м²
9570 Предлагаем к продаже готовый бизнес в Центре Одессы на ул. Екатерининская. Оборудованы…
$420,000
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Отель 475 м² в Одесса, Украина
Отель 475 м²
Одесса, Украина
Площадь 475 м²
36918 Продаётся двухэтажный дом на улице Львовская, общей площадью 475 м² на участке 7 соток…
$430,000
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Отель 900 м² в Одесса, Украина
Отель 900 м²
Одесса, Украина
Площадь 900 м²
№5507.Продам 4-х уровневый дом в Аркадии. Общая площадь 900 кв.м. Распланирован на 12 просто…
$650,000
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TekceTekce
Отель 40 м² в Одесса, Украина
Отель 40 м²
Одесса, Украина
Площадь 40 м²
33056 Продам апартаменты в отеле Maristella Marine Residence. Общая площадь — 40 кв.м. Комфо…
$145,000
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Отель 700 м² в Одесса, Украина
Отель 700 м²
Одесса, Украина
Площадь 700 м²
№3348. . . Предлагаем к продаже отдельно стоящее 3-х этажное здание с готовым гостиничным би…
$1,20 млн
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Отель 149 м² в Одесса, Украина
Отель 149 м²
Одесса, Украина
Площадь 149 м²
№3581. Предлагаем к продаже мини гостиницу рядом с Греческой площадью. Общая площадь 149 кв.…
$200,000
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Отель 50 м² в Каролино-Бугаз, Украина
Отель 50 м²
Каролино-Бугаз, Украина
Площадь 50 м²
19481 Продам дачу возле моря, Каролино-Бугаз. Жилое состояние. Общая площадь 50 кв.м. 2 этаж…
$40,000
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Отель 100 м² в Одесса, Украина
Отель 100 м²
Одесса, Украина
Площадь 100 м²
11692. Продается мини гостиница с 5 номеров в жилом комплексе "Акапульно-2". Каждый номер с…
$153,000
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Отель 176 м² в Одесса, Украина
Отель 176 м²
Одесса, Украина
Площадь 176 м²
№3361.Предлагаем к продаже апартаменты в гостиничном комплексе "Маристелла" на ул. Бернардац…
$281,600
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Отель 1 600 м² в Одесса, Украина
Отель 1 600 м²
Одесса, Украина
Площадь 1 600 м²
№1319 Предлагаем к продаже готовый гостиничный бизнес в Аркадии на ул. Каманина. Общая площа…
$1,60 млн
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Отель 100 м² в Одесса, Украина
Отель 100 м²
Одесса, Украина
Площадь 100 м²
33073. Продам действующую сануну в Центре. Общая площадь 100 кв.м. Фасадный вход. Капитальн…
$80,000
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Отель 500 м² в Одесса, Украина
Отель 500 м²
Одесса, Украина
Площадь 500 м²
9265. . . Предлагаем к продаже готовый гостиничный бизнес в самом сердце Одессы в 2 минутах …
$550,000
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Отель 171 м² в Одесса, Украина
Отель 171 м²
Одесса, Украина
Площадь 171 м²
9166. . . Предлагаем к продаже 3 гостиничных номера в гостинично-апартаментном комплексе "М…
$450,000
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Отель 511 м² в Одесса, Украина
Отель 511 м²
Одесса, Украина
Площадь 511 м²
№3318. . . Предлагаем к продаже готовый гостиничный комплекс апартаменты " Аркадия Голд" на …
$1,50 млн
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Отель 260 м² в Одесса, Украина
Отель 260 м²
Одесса, Украина
Площадь 260 м²
№3349. . . Предлагаем к продаже помещение с готовым гостиничным бизнесом на ул. Греческая. О…
$550,000
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Отель 300 м² в Одесса, Украина
Отель 300 м²
Одесса, Украина
Площадь 300 м²
№3372.Предлагаем к продаже новый действующий отель в квартале от пл Соборная. Общая площадь …
$500,000
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Отель 900 м² в Захарьевка, Украина
Отель 900 м²
Захарьевка, Украина
Площадь 900 м²
9769. Продается гостиничный комплекс вблизи моря и лимана. Общая площадь 900 кв.м. Комплекс …
$1,80 млн
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Отель 3 000 м² в Одесса, Украина
Отель 3 000 м²
Одесса, Украина
Площадь 3 000 м²
№2270. . Предлагаем к продаже имущественный комплекс гостинично-офисного центра на 10 ст. Б.…
$3,00 млн
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Отель 4 883 м² в Одесса, Украина
Отель 4 883 м²
Одесса, Украина
Площадь 4 883 м²
№1329. Предлагаем к продаже трехэтажный отель в живописном месте Аркадийского залива с прекр…
$9,50 млн
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Отель 250 м² в Затока, Украина
Отель 250 м²
Затока, Украина
Площадь 250 м²
37533 Продам рабочую базу отдыха в Затоке с участком. Общая площадь 20 кв.м. Расположенная…
$160,000
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Отель 235 м² в Одесса, Украина
Отель 235 м²
Одесса, Украина
Площадь 235 м²
30535. Продам мини отель в новом комплексе в р-не Черноморской. Общая площадь 235 кв.м. Расп…
$260,000
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Отель 171 м² в Одесса, Украина
Отель 171 м²
Одесса, Украина
Площадь 171 м²
№3331. . .Продам аппартаменты в MARISTELLA, общей площадью 171 кв.м., ул. Красных Зорь/ 10я…
$350,000
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Отель 500 м² в Одесса, Украина
Отель 500 м²
Одесса, Украина
Площадь 500 м²
№1275 Предлагаем к продаже новую 3-х этажную гостиницу в пер. Леваневского. Общая площадь 5…
$1,20 млн
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Отель 750 м² в Лиманка, Украина
Отель 750 м²
Лиманка, Украина
Площадь 750 м²
9209. . . Предлагаем к продаже 3-х этажную гостиницу в Царском селе. Общая площадь 740 кв.м.…
$750,000
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Отель 257 м² в Одесса, Украина
Отель 257 м²
Одесса, Украина
Площадь 257 м²
27328. Продам 3-уровневые аппартаменты в Аркадии. На первом этаже располагается комфортная г…
$490,000
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Отель 130 м² в Одесса, Украина
Отель 130 м²
Одесса, Украина
Площадь 130 м²
23855. Продам действующий хостел, как готовый бизнес на пл. Соборная. Распланирован на 4 ком…
$189,000
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Отель 2 050 м² в Грибовка, Украина
Отель 2 050 м²
Грибовка, Украина
Площадь 2 050 м²
№1290 Предлагаем к продаже базу отдыха в самом популярном курорте Черного моря в 30 км. от …
$400,000
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Отель 750 м² в Одесса, Украина
Отель 750 м²
Одесса, Украина
Площадь 750 м²
7997. . . Предлагаем к продаже новый 4-х этажный, отдельно стоящий, отель в курортной зоне О…
$360,000
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Отель 200 м² в Одесса, Украина
Отель 200 м²
Одесса, Украина
Площадь 200 м²
12169. Мини гостиница на 8 номеров в районе 411 Батареи. Отдельно стоящее здание 200 кв.м. …
$155,000
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Отель 40 м² в Одесса, Украина
Отель 40 м²
Одесса, Украина
Площадь 40 м²
33057 Продам апартаменты в отеле Maristella Marine Residence. Общая площадь — 40 кв.м. Комфо…
$145,000
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