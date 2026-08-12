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Производственные здания в Украине

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Одесса
4
Одесская область
12
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12 объектов найдено
Производство 3 000 м² в Доброалександровка, Украина
Производство 3 000 м²
Доброалександровка, Украина
Площадь 3 000 м²
Живая ферма с животными и целая база для работы в Одеке, Овидийский район, с приятным бутерб…
$240,000
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Производство 6 200 м² в Усатово, Украина
Производство 6 200 м²
Усатово, Украина
Площадь 6 200 м²
Нет никакой гарантии, что существует большое количество публичных записей. Местные: Одесса, …
$4,50 млн
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Производство 12 159 м² в Вилково, Украина
Производство 12 159 м²
Вилково, Украина
Площадь 12 159 м²
Уникальное промышленное месторождение на берегах Дании с прямым проходом к Черному морю. Он …
$3,00 млн
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TekceTekce
Производство 15 600 м² в Одесса, Украина
Производство 15 600 м²
Одесса, Украина
Площадь 15 600 м²
Он обеспечивает комплексный жилой зал из бывших лабораторных материалов, расположенный в рай…
$2,50 млн
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Имущественный комплекс – Индустриальный парк Р-33 в Борщи, Украина
Имущественный комплекс – Индустриальный парк Р-33
Борщи, Украина
Площадь 14 593 м²
Количество этажей 3
Индустриальный парк R-33 1. Strategic Overview Индустриальный парк R-33 — это контроли…
$6,28 млн
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Производство 1 500 м² в Южное, Украина
Производство 1 500 м²
Южное, Украина
Площадь 1 500 м²
Общий производственный комплекс с дополнительным земельным участком М.Юг является стратегич…
$1,45 млн
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Производство 5 000 м² в Одесса, Украина
Производство 5 000 м²
Одесса, Украина
Площадь 5 000 м²
Инфраструктура восьми-трех гектаров — максимальная вместимость в Эдемском саду. секунда В Од…
$3,00 млн
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Производство 26 762 м² в Болгарка, Украина
Производство 26 762 м²
Болгарка, Украина
Площадь 26 762 м²
Поддержка членистоногих: растениеводство, 19 га, 26 м2, экспорт в ЕС Расположение: в 30 кило…
$2,40 млн
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Производство 3 082 м² в Одесса, Украина
Производство 3 082 м²
Одесса, Украина
Площадь 3 082 м²
Основные характеристики: Площадь здания: 2982 м2 Площадь земельного участка: 2,4 га (государ…
$2,50 млн
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Производство 15 000 м² в Одесса, Украина
Производство 15 000 м²
Одесса, Украина
Площадь 15 000 м²
Индустриальный люкс Odega, который действительно дает «начало без долгих танцев» -4 га частн…
$5,00 млн
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Производство 3 119 м² в Одесса, Украина
Производство 3 119 м²
Одесса, Украина
Площадь 3 119 м²
Есть трехэтажное здание целого здания двухсот двадцати трех метров в квадрате, со зданием 39…
$500,000
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Производство 32 844 м² в Измаильский район, Украина
Производство 32 844 м²
Измаильский район, Украина
Площадь 32 844 м²
Поддержка сельскохозяйственного комплекса для одеян Географическое положение: Расположение …
$4,30 млн
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