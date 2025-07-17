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Жильё в Tairovska selisna gromada, Украина

Лиманка
512
576 объектов найдено
Дом 5 комнат в Лиманка, Украина
Дом 5 комнат
Лиманка, Украина
Число комнат 5
Площадь 1 200 м²
Этаж 1/3
№3633. . .Предлагаем к продаже новый 3-х этажный дом в Совиньоне на ул. Бризовая. Общая площ…
$2,10 млн
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Квартира 1 комната в Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
Число комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 11/24
25707 Продам квартиру-студію на Таїрова. Сучасний житловий комплекс, закрита прибудинкова те…
$45,000
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Квартира 1 комната в Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
Число комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 6/19
31130. Продам 1 комнатную квартиру в жилом комплексе 58 Жемчужина. Общая площадь 45 кв.м. Вы…
$58,500
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TekceTekce
Дом 4 комнаты в Лиманка, Украина
Дом 4 комнаты
Лиманка, Украина
Число комнат 4
Площадь 220 м²
Этаж 1/2
7681 Предлагаю к продаже дом из ракушечника в Царском селе. Просторная планировка. Капитальн…
$190,000
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Дом 4 комнаты в Одесса, Украина
Дом 4 комнаты
Одесса, Украина
Число комнат 4
Площадь 117 м²
Этаж 1/2
27171. Продам дом на ул. Жемчужная. Общая площадь 117 кв.м. Распланирован на 2 раздельные сп…
$235,000
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Квартира 1 комната в Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
Число комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 14/16
24522. Продам просторную 1-комнатную квартиру в ЖМ Радужный. Располагается на среднем этаже.…
$43,000
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Квартира 1 комната в Лиманка, Украина
Квартира 1 комната
Лиманка, Украина
Число комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 7/7
16909. В продаже однокомнатная квартира в новом доме жилого комплекса Розенталь. Состояние о…
$26,000
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Квартира 2 комнаты в Лиманка, Украина
Квартира 2 комнаты
Лиманка, Украина
Число комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 4/10
9477. . . Предлагаю к продаже 2-х комнатную квартиру в Червоном Хуторе. Общая площадь 72 кв.…
$39,000
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Дом 3 комнаты в Лиманка, Украина
Дом 3 комнаты
Лиманка, Украина
Число комнат 3
Площадь 112 м²
Этаж 1/2
14636 Продам 2-х этажный дом в Царском селе. Общая площадь 112 кв.м. Распланирован на 3 спа…
$115,000
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Квартира 2 комнаты в Лиманка, Украина
Квартира 2 комнаты
Лиманка, Украина
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 4/7
21746. Продается двухкомнатная квартира в ЖК Калейдоскоп. Новый дом на Таирова. Общая площад…
$60,000
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Дом 3 комнаты в Лиманка, Украина
Дом 3 комнаты
Лиманка, Украина
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Этаж 1/2
19983 Продается дом в Царском селе. Общая площадь дома - 100 кв.м. В доме выполнен соврем…
$160,000
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Квартира 1 комната в Лиманка, Украина
Квартира 1 комната
Лиманка, Украина
Число комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 5/7
21748. Продается однокомнатная квартира в ЖК Калейдоскоп. Новый дом на Таирова. Общая площад…
$50,000
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Квартира 1 комната в Лиманка, Украина
Квартира 1 комната
Лиманка, Украина
Число комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 4/7
18436 Продам 1-комнатную квартиру в ЖК «Розенталь». Общая площадь 41 кв.м, ремонт делался дл…
$38,500
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Дом 3 комнаты в Лиманка, Украина
Дом 3 комнаты
Лиманка, Украина
Число комнат 3
Площадь 101 м²
Этаж 1/1
15868 Продам дом с участком 4 сотки. Дом без ремонта что позволит вам обустроить все на свое…
$130,000
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Дом 5 комнат в Лиманка, Украина
Дом 5 комнат
Лиманка, Украина
Число комнат 5
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
13650 Продается современный двухэтажный дом, со всеми коммуникациями, есть видеонаблюдение.…
$480,000
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Дом 5 комнат в Сухой Лиман, Украина
Дом 5 комнат
Сухой Лиман, Украина
Число комнат 5
Площадь 320 м²
Этаж 1/2
13590 Продам 2-х этажный дом с мансардой на участке 8 соток. Общая площадь 320 кв. м. Дом с …
$100,000
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Дом 2 комнаты в Лиманка, Украина
Дом 2 комнаты
Лиманка, Украина
Число комнат 2
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
10810 Продается одноэтажный дом вблизи города в пос. Лиманка. Общая площадь 30 кв.м. Жилое с…
$42,000
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Квартира 1 комната в Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
Число комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 4/19
31485 Продаётся уютная 1-комнатная квартира в ЖК Акварель 2. Общей площадью 22 кв. м. Распол…
$26,500
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Дом 2 комнаты в Лиманка, Украина
Дом 2 комнаты
Лиманка, Украина
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/1
26183. Продам дом в Червоном хуторе. Дом введён в эксплуатацию, можно делать ремонт и жить. …
$22,000
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Дом 5 комнат в Лиманка, Украина
Дом 5 комнат
Лиманка, Украина
Число комнат 5
Площадь 400 м²
Этаж 1/3
12379 Продам 2-х этажный дом с участком 10 соток в Царском Селе-2. Пять спален, баня, сауна…
$350,000
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Квартира 2 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 2 комнаты
Одесса, Украина
Число комнат 2
Площадь 61 м²
Этаж 19/19
30165. Продам 2-х комнатную квартиру в жилом комплексе 57 Жемчужина. Общая площадь 61 кв.м. …
$61,210
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Квартира 1 комната в Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
Число комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 10/11
17490 В продаже однокомнатная квартира в новом доме жилого массива Радужный. Общая площадь 4…
$49,000
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Квартира 1 комната в Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
Число комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 13/24
27921 Продам квартиру в ЖК Радужный. Современный ремонт, мебель, техника. Развитый микрорайон.
$36,000
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Дом 6 комнат в Лиманка, Украина
Дом 6 комнат
Лиманка, Украина
Число комнат 6
Площадь 400 м²
Этаж 1/2
16280 Предлагаю к продаже двухэтажный дом расположенный на 5 сотках земли. Ракушечник,железо…
$165,000
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Квартира 1 комната в Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
Число комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 7/17
13211. Однокомнатная квартира в жилом комплексе "Акварель-2" на ул. Жемчужная. Состояние ква…
$22,000
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Квартира 3 комнаты в Одесса, Украина
Квартира 3 комнаты
Одесса, Украина
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 4/19
26413. Предлагается к продаже трехкомнатная квартира в 58 Жемчужине Есть вся необходимая меб…
$82,000
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Дом 6 комнат в Лиманка, Украина
Дом 6 комнат
Лиманка, Украина
Число комнат 6
Площадь 550 м²
Этаж 1/3
15912 Продам 3-х этажный дом с новым ремонтом на участке 13 соток. Дом укомплектован дорогой…
$1,50 млн
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Квартира 1 комната в Одесса, Украина
Квартира 1 комната
Одесса, Украина
Число комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 16/18
21798Квартира от строителей, что позволит вам сделать ремонт по своему дизайну. Охраняемая ,…
$26,500
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Дом 10 комнат в Лиманка, Украина
Дом 10 комнат
Лиманка, Украина
Число комнат 10
Площадь 481 м²
Этаж 1/3
13122 Продам 3-х этажный дом в Совиньоне-3 на Участке 10 соток. Выполнена стяжка полов; …
$490,000
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Дом 6 комнат в Лиманка, Украина
Дом 6 комнат
Лиманка, Украина
Число комнат 6
Площадь 625 м²
Этаж 1/4
25048. Продам дом в Совиньоне. Общая площадь 980 кв.м. Современный, авторский ремонт. Толщин…
$770,000
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Типы недвижимости в Tairovska selisna gromada

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Tairovska selisna gromada, Украина

с гаражом
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
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