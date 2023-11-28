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Готовый бизнес в Украине

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4 объекта найдено
Готовый бизнес с видом на горы в Турья Пасека, Украина
Готовый бизнес с видом на горы
Турья Пасека, Украина
Площадь 18 000 м²
Active tubing park (Dream Park Carpathians) A land plot of 1.8 hectares 900 meters from t…
€301,143
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Готовый бизнес в Закарпатская область, Украина
Готовый бизнес
Закарпатская область, Украина
Площадь 1 000 000 м²
Количество этажей 1
Ski Resort 'Polianski.ua' is on sale and awaits a new owner to celebrate the cold season ski…
€1,55 млн
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Мясоперерабатывающий комплекс в Белой церкви в Белая Церковь, Украина
Мясоперерабатывающий комплекс в Белой церкви
Белая Церковь, Украина
Площадь 6 929 м²
1. Мясоперерабатывающий комплекс На территории целостного имущественного комплекса находя…
€4,56 млн
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Современный логистическо-промышленный комплекс 14 500 кв. м в Немиров, Украина
Современный логистическо-промышленный комплекс 14 500 кв. м
Немиров, Украина
Площадь 14 500 м²
О комплексе: Расположение: Винницкая область, г. Немиров, ул. Соборная, 224. Общая п…
Цена по запросу
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