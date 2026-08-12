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Продажа готового бизнеса в Украине

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3 объекта найдено
Продажа имущественных прав на единый имущественный комплекс в Ровенской области в Ровненский район, Украина
Продажа имущественных прав на единый имущественный комплекс в Ровенской области
Ровненский район, Украина
Площадь 751 900 м²
Комплекс состоит из двух месторождений: Первое — 32 га Второе (через железн…
Цена по запросу
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Агентство
BPS Consulting
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Современный логистическо-промышленный комплекс 14 500 кв. м в Немиров, Украина
Современный логистическо-промышленный комплекс 14 500 кв. м
Немиров, Украина
Площадь 14 500 м²
О комплексе: Расположение: Винницкая область, г. Немиров, ул. Соборная, 224. Общая п…
Цена по запросу
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Мясоперерабатывающий комплекс в Белой церкви в Белая Церковь, Украина
Мясоперерабатывающий комплекс в Белой церкви
Белая Церковь, Украина
Площадь 6 929 м²
1. Мясоперерабатывающий комплекс На территории целостного имущественного комплекса находя…
$5,00 млн
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