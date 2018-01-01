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Dmd consulting

Украина, 01133, м.Київ, Печерський район, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 20/22
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Dmd consulting
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2018
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Українська
Веб-сайт
Веб-сайт
dmdconsulting.biz/eng
Описание

DMD CONSULTING - компания, которая специализируется на инвестициях в недвижимость, продажах и аренде вторичной недвижимости и новостроек, привлечении инвесторов для застройщиков по Киеву и Украине.

Отдел продаж в нашем агентстве недвижимости специализируется на привлечении инвесторов для застройщиков, продажах и аренде вторичных квартир, домов, таунхаусов, коттеджей, земельных участков и коммерческой недвижимости по Киеву и Украине.

Также у нас присутствуют большой перечень услуг, связанных инвестициями в недвижимость; с её управлением, продажей и арендой, а также подготовкой недвижимости и её собственников к этим действиям.

Услуги

Сопровождение покупки, продажи недвижимости в Украине

Сопровождение сдачи и съема в аренду недвижимости в Украине

Юридическая проверка документов недвижимости для покупки, продажи, аренды

Консультации по инвестициям в недвижимость Украины

Управление вашей недвижимостью, оплата налогов и счетов, контроль отправки вам денег от арендаторов в любую страну

Получение украинского гражданства

Услуги по прописке/выписке в Украине граждан Украины и иностранных граждан

Разработка концепции многоквартирных зданий для застройки в Украине

Проэктные работы по коттеджным городкам и многоквартирным зданиям в Украине

Консультации для застройщиков

Привлечение инвесторов для застройщиков под многоквартирные здания, коттеджные городки и прочее

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