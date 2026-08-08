Об агентстве

DMD CONSULTING - компания, которая специализируется на инвестициях в недвижимость, продажах и аренде вторичной недвижимости и новостроек, привлечении инвесторов для застройщиков по Киеву и Украине.

Отдел продаж в нашем агентстве недвижимости специализируется на привлечении инвесторов для застройщиков, продажах и аренде вторичных квартир, домов, таунхаусов, коттеджей, земельных участков и коммерческой недвижимости по Киеву и Украине.

Также у нас присутствуют большой перечень услуг, связанных инвестициями в недвижимость; с её управлением, продажей и арендой, а также подготовкой недвижимости и её собственников к этим действиям.