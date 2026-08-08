  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. Dmd consulting

Dmd consulting

Украина, Киев
;
Оставить заявку
Показать контакты
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2018
На платформе
На платформе
4 года 4 месяца
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Веб-сайт
Веб-сайт
dmdconsulting.biz/eng
Время работы
Закрыто сейчас
Мы в соцсетях
Об агентстве

DMD CONSULTING - компания, которая специализируется на инвестициях в недвижимость, продажах и аренде вторичной недвижимости и новостроек, привлечении инвесторов для застройщиков по Киеву и Украине.

Отдел продаж в нашем агентстве недвижимости специализируется на привлечении инвесторов для застройщиков, продажах и аренде вторичных квартир, домов, таунхаусов, коттеджей, земельных участков и коммерческой недвижимости по Киеву и Украине.

Также у нас присутствуют большой перечень услуг, связанных инвестициями в недвижимость; с её управлением, продажей и арендой, а также подготовкой недвижимости и её собственников к этим действиям.

Услуги

Сопровождение покупки, продажи недвижимости в Украине

Сопровождение сдачи и съема в аренду недвижимости в Украине

Юридическая проверка документов недвижимости для покупки, продажи, аренды

Консультации по инвестициям в недвижимость Украины

Управление вашей недвижимостью, оплата налогов и счетов, контроль отправки вам денег от арендаторов в любую страну

Получение украинского гражданства

Услуги по прописке/выписке в Украине граждан Украины и иностранных граждан

Разработка концепции многоквартирных зданий для застройки в Украине

Проэктные работы по коттеджным городкам и многоквартирным зданиям в Украине

Консультации для застройщиков

Привлечение инвесторов для застройщиков под многоквартирные здания, коттеджные городки и прочее

Наши партнеры
2 застройщика
Квартиры
Смотреть все 185 объектов
Квартира 2 комнаты в Батуми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Батуми
Число комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 19/20
код 20260805202109 Элитный апартамент с гигантской L-образной террасой в ЖК Gumbati Apart Ho…
Цена по запросу
Квартира 2 комнаты в Кобулети, Грузия
Квартира 2 комнаты
Кобулети
Число комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 14/25
Код: 20260717091328Апартаменты №158 в Wyndham Garden Kobuleti1 спальня | 65,1 м² Эксклюзивны…
$140,767
Квартира 2 комнаты в Варна, Болгария
Квартира 2 комнаты
Варна
Число комнат 2
Площадь 131 м²
Этаж 4/5
Код объекта: 20260709075753 Botanic Residence — выгодная инвестиция в недвижимость у мо…
$461,882
Квартира 1 комната в Варна, Болгария
Квартира 1 комната
Варна
Число комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 3/6
Код объекта: 20260720100558   Azur Aqua 2 — современная архитектура и премиальное ка…
$401,357
Дома
Смотреть все 19 объектов
Дом 4 комнаты в Испания
Дом 4 комнаты
Испания
Число комнат 4
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Код 20260722202913Главное преимущество виллы №14 — увеличенный участок площадью 228 м², пред…
$614,368
Дом 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Дом 3 комнаты
Choeng Thale
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 414 м²
Количество этажей 1
код 20260714153314 Это идеальное сочетание приватности, современной архитектуры и курортн…
$2,89 млн
НДС
Дом 4 комнаты в Испания
Дом 4 комнаты
Испания
Число комнат 4
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Код 20260722201451Вилла №7 — практичное предложение для покупателя, которому нужен полноценн…
$635,282
Дом 4 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Дом 4 комнаты
Чонг Тале
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 556 м²
Количество этажей 1
код 20260716111151 Эксклюзивная современная вилла с потрясающим видом, расположенная в од…
$2,36 млн
НДС
Агентства рядом
ISIA
Украина, Киев
Год основания компании 2021
Жилая недвижимость 46 Коммерческая недвижимость 1 Земельные участки 1
Компания ISIA была создана в 2021 году путем объединения многолетнего опыта партнеров-единомышленников в сфере недвижимости и инвестиций. Наша миссия - найти лучшее решение для клиента: объединить эффективные инвестиции и перспективные проекты. Мы - высококвалифицированная команда эксперт…
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Українська
Александр-Н Агентство Недвижимости с 1994 года
Украина, Одесса
Год основания компании 1996
Жилая недвижимость 53 Земельные участки 5
«Александр-N» уже 25 лет остается лидером на одесском рынке недвижимости, потому что умеет находить индивидуальный подход и нестандартные решения. В 2011 году компания вышла на новый рубеж в достижении поставленных целей. Главным стало — отшлифовать механизм работы агентства, отсечь все лиш…
Оставить заявку
Kyiv.Estate
Украина, Васильков
Год основания компании 2010
Жилая недвижимость 16
Агентство недвижимости Crystal Real Estate FZ-ООО было основано в декабре 2020 года. В агентстве работают специалисты по брокерским услугам по операциям с недвижимостью в городе Рас-эль-Хайма в Объединенных Арабских Эмиратах. Мы предоставляем профессиональные брокерские услуги по операциям …
Оставить заявку
Агентство недвижимости Лазурный берег
Украина, Автономная Республика Крым
Коммерческая недвижимость 3
Мы предлагаем вам воспользоваться нашими услугами в качестве продавца или покупателя и гарантируем вам проведение максимально надежной, быстрой и выгодной операции с вашей недвижимостью на Южном берегу Крыма. Если необходимо провести операции, которые связаны с выбором и приобретением недвиж…
Оставить заявку
FAKTOR, агентство недвижимости
Украина, Одесса
Год основания компании 2010
Жилая недвижимость 4658 Коммерческая недвижимость 835 Долгосрочная аренда 224 Земельные участки 231
FAKTOR. Недвижимость в Одессе с уверенностью. Мы помогаем покупать и продавать недвижимость в Одессе и берём на себя сопровождение сделок любой сложности. За внешней простотой нашей работы стоит глубокое знание города и внимание к каждой детали. Наши принципы Доверие, прозрачность, …
Оставить заявку
Назад Оставить заявку Показать контакты
Realting.com
Перейти