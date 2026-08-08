DMD CONSULTING - компания, которая специализируется на инвестициях в недвижимость, продажах и аренде вторичной недвижимости и новостроек, привлечении инвесторов для застройщиков по Киеву и Украине.
Отдел продаж в нашем агентстве недвижимости специализируется на привлечении инвесторов для застройщиков, продажах и аренде вторичных квартир, домов, таунхаусов, коттеджей, земельных участков и коммерческой недвижимости по Киеву и Украине.
Также у нас присутствуют большой перечень услуг, связанных инвестициями в недвижимость; с её управлением, продажей и арендой, а также подготовкой недвижимости и её собственников к этим действиям.
Сопровождение покупки, продажи недвижимости в Украине
Сопровождение сдачи и съема в аренду недвижимости в Украине
Юридическая проверка документов недвижимости для покупки, продажи, аренды
Консультации по инвестициям в недвижимость Украины
Управление вашей недвижимостью, оплата налогов и счетов, контроль отправки вам денег от арендаторов в любую страну
Получение украинского гражданства
Услуги по прописке/выписке в Украине граждан Украины и иностранных граждан
Разработка концепции многоквартирных зданий для застройки в Украине
Проэктные работы по коттеджным городкам и многоквартирным зданиям в Украине
Консультации для застройщиков
Привлечение инвесторов для застройщиков под многоквартирные здания, коттеджные городки и прочее