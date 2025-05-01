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Жильё в Nerubajska silska gromada, Украина

дома
26
28 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Нерубайское, Украина
Дом 4 комнаты
Нерубайское, Украина
Число комнат 4
Площадь 130 м²
Этаж 1/2
24626 Продаётся новый двухэтажный дом в центре Нерубайского. Дом построен из газобетона и ут…
$76,000
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Дом 4 комнаты в Алтестово, Украина
Дом 4 комнаты
Алтестово, Украина
Число комнат 4
Площадь 150 м²
Этаж 1/3
№5704 Предлагаем к продаже 3-х этажный дом недалеко от лимана . Общая площадь 150 кв.м. Вып…
$50,000
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Дом 5 комнат в Нерубайское, Украина
Дом 5 комнат
Нерубайское, Украина
Число комнат 5
Площадь 290 м²
Этаж 1/2
24849 Продам 2-х этажный дом с видом на лиман в Нерубайском. Общая площадь 290 кв.м. Распла…
$115,000
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Дом 5 комнат в Алтестово, Украина
Дом 5 комнат
Алтестово, Украина
Число комнат 5
Площадь 230 м²
Этаж 1/3
23000. Продам 3-х этажный дом недалеко от города в тишине лесостепной зоны рядом с лиманом. …
$390,000
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Дом 2 комнаты в Нерубайское, Украина
Дом 2 комнаты
Нерубайское, Украина
Число комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
24572 Продам новый 2-х этажный дом в 20 минутах езды от Одессы. Общая площадь 120 кв.м. В д…
$65,000
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Дом 3 комнаты в Алтестово, Украина
Дом 3 комнаты
Алтестово, Украина
Число комнат 3
Площадь 71 м²
Этаж 1/2
18487. Продам дом-дачу за селом Алтестово (дачные участки ближе к Холодной балке). Участок 6…
$16,000
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Дом 5 комнат в Алтестово, Украина
Дом 5 комнат
Алтестово, Украина
Число комнат 5
Площадь 150 м²
Этаж 1/2
№1115. . .Предлагаем к продаже дом в Алтестово . Общая площадь 150 кв.м. Выполнен в 2 этажа:…
$40,000
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Дом 4 комнаты в Алтестово, Украина
Дом 4 комнаты
Алтестово, Украина
Число комнат 4
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
15494 Продам уютный домик на берегу Хаджибейского лимана и вблизи соснового леса в с. Алтест…
$45,000
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Дом 1 комната в Нерубайское, Украина
Дом 1 комната
Нерубайское, Украина
Число комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/1
24574 Продам компактный домик в центре Нерубайского. Общая площадь 40 кв.м. Установлены мета…
$60,000
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Квартира 3 комнаты в Нерубайское, Украина
Квартира 3 комнаты
Нерубайское, Украина
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 1/9
30756 Продам трехкомнатную квартиру в Нерубайском общей площадью 67 кв.м. Квартира двухсторо…
$37,000
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Дом 4 комнаты в Нерубайское, Украина
Дом 4 комнаты
Нерубайское, Украина
Число комнат 4
Площадь 56 м²
Этаж 1/1
24862 Продам дом на ул. Экономическая. Общая площадь 56 кв.м. Жилое состояние, но нуждается…
$23,000
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Дом 4 комнаты в Нерубайское, Украина
Дом 4 комнаты
Нерубайское, Украина
Число комнат 4
Площадь 180 м²
Этаж 1/2
30421Продам трехуровневый дом в Нерубайском с видом на лиман. Дом с большим участком, в цок…
$50,000
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Дом 4 комнаты в Нерубайское, Украина
Дом 4 комнаты
Нерубайское, Украина
Число комнат 4
Площадь 130 м²
Этаж 1/2
24620 Продаётся новый двухэтажный дом в центре Нерубайского. Дом построен из газобетона и ут…
$76,000
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Дом 8 комнат в Большая Балка, Украина
Дом 8 комнат
Большая Балка, Украина
Число комнат 8
Площадь 190 м²
Этаж 1/1
24423...В продаже участок 25 соток с Госактом, ухоженные.. На участке 2 капитальных дома, бе…
$60,000
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Дом 4 комнаты в Нерубайское, Украина
Дом 4 комнаты
Нерубайское, Украина
Число комнат 4
Площадь 84 м²
Этаж 1/1
24447 Продам дом в 20 минутах от центра города. Общая площадь 84 кв.м. Дом из ракушечника …
$75,000
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Дом 3 комнаты в Алтестово, Украина
Дом 3 комнаты
Алтестово, Украина
Число комнат 3
Площадь 55 м²
Этаж 1/2
8936. . . Предлагаем к продаже 2-х этажный дом в Алтестово. Общая площадь 55 кв.м. Распланир…
$20,000
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Дом 3 комнаты в Нерубайское, Украина
Дом 3 комнаты
Нерубайское, Украина
Число комнат 3
Площадь 151 м²
Этаж 1/2
15058 Продам 2-этажный дом в с.Нерубайское. Море рядом и Хаджибеевский лиман. Дом построен и…
$40,000
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Дом 5 комнат в Нерубайское, Украина
Дом 5 комнат
Нерубайское, Украина
Число комнат 5
Площадь 158 м²
Этаж 1/2
12986 Предлагается к продаже двухэтажный дом в с. Нерубайское. Двор выложен тротуарной п…
$170,000
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Дом 4 комнаты в Нерубайское, Украина
Дом 4 комнаты
Нерубайское, Украина
Число комнат 4
Площадь 121 м²
Этаж 1/2
22562 Продаётся новый 2-х этажный дом, 2023 года постройки. Общая площадь 121 кв.м. Сделан с…
$87,000
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Дом 3 комнаты в Алтестово, Украина
Дом 3 комнаты
Алтестово, Украина
Число комнат 3
Площадь 89 м²
Этаж 1/2
15141 Продам 2 этажный дом с террасой на берегу лимана цокольный этаж-гараж полуподвал из бл…
$14,500
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Квартира 3 комнаты в Нерубайское, Украина
Квартира 3 комнаты
Нерубайское, Украина
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Этаж 5/5
30487 Продается стильная трехкомнатная квартира с евроремонтом в Нерубайском. Квартира пер…
$45,000
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Дом 4 комнаты в Нерубайское, Украина
Дом 4 комнаты
Нерубайское, Украина
Число комнат 4
Площадь 180 м²
Этаж 1/2
24606 Продам капитальный двухэтажный дом в центре Нерубайского. Дом построен из ракушечника …
$100,000
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Дом 3 комнаты в Нерубайское, Украина
Дом 3 комнаты
Нерубайское, Украина
Число комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 1/2
22100 Новый неординарный дом в районе НАТИ / Нерубайское. Дом строили для себя из ракушняка.…
$80,000
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Дом 3 комнаты в Нерубайское, Украина
Дом 3 комнаты
Нерубайское, Украина
Число комнат 3
Площадь 145 м²
Этаж 1/1
25179 Подам новый дом в центре Нерубайского. Общей площадью 145 кв.м. Построен из газобетон…
$95,000
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Дом 5 комнат в Алтестово, Украина
Дом 5 комнат
Алтестово, Украина
Число комнат 5
Площадь 168 м²
Этаж 1/2
30796 Продается двухэтажный дом на участке 10 соток в кооперативе "Чайка", Алтестово. Просто…
$45,000
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Дом 12 комнат в Нерубайское, Украина
Дом 12 комнат
Нерубайское, Украина
Число комнат 12
Площадь 520 м²
Этаж 1/2
26545 Продам 2-х этажный дом на ул. Армейская. Общая площадь 520 кв.м. Распланирован на 12 к…
$179,000
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Дом 3 комнаты в Нерубайское, Украина
Дом 3 комнаты
Нерубайское, Украина
Число комнат 3
Площадь 105 м²
Этаж 1/2
29451 Продам новый дом в Нерубайском. Общая площадь 105 кв.м. 2 этажа. Распланирован на 3 ко…
$49,000
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Дом 4 комнаты в Нерубайское, Украина
Дом 4 комнаты
Нерубайское, Украина
Число комнат 4
Площадь 96 м²
Этаж 1/3
18727 Продам дом в Нерубайском. Хаджибей -2. Новый капитальный дом. 3 этажа. 4 комнаты. Комб…
$20,000
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Параметры недвижимости в Nerubajska silska gromada, Украина

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