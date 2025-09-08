Коммерческая недвижимость LELEKA by Odesa — премиальный медицинский инвестиционный объект в центре Одессы

LELEKA by Odesa — премиальный медицинский инвестиционный объект в центре Одессы: первый для Юга Украины частный родильный пансионат, объединяющий медицину мирового уровня и инфраструктуру 5★. Проект создан как service-driven asset, где ключевую ценность формируют не квадратные метры, а качество оператора, стандарты сервиса и прогнозируемая логика спроса.

Объект расположен в географическом центре Одессы, в квартале ITown, всего в 7 минутах от Оперного театра. Адрес: г. Одесса, Приморский район, ул. Софиевская — локация с высокой транспортной доступностью и премиальным городским окружением.

Здание имеет 11 этажей и общую площадь 6 634 м². Функционально проект включает: родильный дом (3 680 м²), реабилитационный блок (356 м²), родильный пансионат 5★ (1 037 м²) и зону отдыха с зимним садом и бассейном (478 м²). Плановая операционная мощность — до 300 родов в месяц.

Медицинский партнер проекта — МЦ «Лелека», первое госпитальное учреждение в Украине, имеющее аккредитацию JCI и награду Gold Seal of Approval®, полученную 21 декабря 2019 года. Операционный масштаб партнера подтвержден показателями: 12 586 родов и 12 831 рожденный ребенок под наблюдением.

Инвестиционный/девелоперский партнер — SPATIUM GROUP с заявленным опытом более 20 лет и практикой реализации проектов даже в военный период (указано о 12 комплексах, введенных в эксплуатацию во время войны). Проект предусматривает 18 месяцев реализации — с 15.10.2025 по 01.03.2027. Земельный участок оформлен как аренда на 49 лет до 2067 года, собственник — территориальная община.

LELEKA by Odesa — актив для инвестора, который ищет премиальную сервисную недвижимость с сильным оператором, прозрачной структурой продукта и долгосрочным горизонтом развития, где сочетание медицинского стандарта и пятизвездочного сервиса формирует конкурентное преимущество и устойчивый спрос.

АРХИТЕКТУРА, ТЕХНОЛОГИИ И СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

Проект реализуется с применением современных строительных технологий и в строгом соответствии с высокими стандартами качества и безопасности. Такой подход обеспечивает долговечность конструкций, функциональность инженерных систем и исключительный уровень комфорта для пациентов, посетителей и персонала.

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ И ИНЖЕНЕРНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Технология строительства и конструктив

Тип конструкции: монолитно-каркасная технология с высокоэффективным утеплением наружных стен.

Преимущества: свободные планировки, повышенная сейсмостойкость, длительный ресурс эксплуатации.

Перекрытия: монолитный железобетон толщиной 200–250 мм — обеспечивает прочность, жесткость конструкций и высокий уровень шумоизоляции.

Высота потолков (чистая): 1 этаж — 3200 мм 2 этаж — 2840 мм 3–11 этажи — 3000 мм



Светопрозрачные конструкции

Окна: панорамные окна различных форматов, оптимально подобранные под функционал каждого типа помещений.

Стеклопакеты: современные трехкамерные ПВХ-стеклопакеты с энергосберегающим стеклом, обеспечивающие высокий уровень тепло- и шумоизоляции и снижение эксплуатационных затрат.

Инженерные системы и лифтовое оборудование

Лифты: 5 современных пассажирских лифтов , включая один грузопассажирский . Оборудование международных брендов обеспечивает плавный ход, бесшумность, повышенную безопасность и оптимальные расходы на обслуживание.

Вентиляция: высокоэффективная приточно-вытяжная система, поддерживающая регламентированные параметры микроклимата и чистоты воздуха для всех типов зон (операционные, палаты, кабинеты).

ОТДЕЛКА И ДИЗАЙН

Общественные зоны

Лобби, холлы и зоны ожидания выполняются в современном премиальном стиле с использованием натуральных и износостойких материалов:

Пол: крупноформатный керамогранит, полированный гранит.

Стены: декоративная штукатурка, панели из натурального дерева или качественные имитации, акцентные каменные поверхности.

Потолки: натяжные или подвесные системы со встроенным энергосберегающим освещением.

Детали: матовая нержавеющая сталь, стекло, качественная мебель — атмосфера эстетики, чистоты и комфорта.

Медицинские помещения

Отделка и оснащение выполняются в соответствии с требованиями ДБН В.2.2-10:2022 «Заклади охорони здоров’я» и другими действующими нормами.

Материалы: сертифицированные, безопасные, устойчивые к регулярной влажной уборке и дезинфекции.

Поверхности: гладкие, непористые, без трещин и дефектов — минимизируют риски грибка/плесени и поддерживают стерильные условия.

Функциональное зонирование: четкое разделение на «чистые» и «условно-грязные» зоны для предотвращения перекрестного загрязнения и повышения эффективности процессов.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ

Пожарная безопасность

Проект соответствует действующим государственным нормам. Предусмотрены современные решения: безопасные эвакуационные маршруты, огнестойкие материалы и системы противопожарной защиты.

Инклюзивность и доступность

В соответствии с ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» здание адаптировано для маломобильных групп населения и людей с инвалидностью: