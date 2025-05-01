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Жильё в Velikodolinska selisna gromada, Украина

Великодолинское
14
27 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Молодёжное, Украина
Дом 3 комнаты
Молодёжное, Украина
Число комнат 3
Площадь 115 м²
Этаж 1/2
№5413. . Предлагаю к продаже дом. Участок общей площадью 7 соток. К морю пройти 15 минут. Пл…
$35,000
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Дом 3 комнаты в Великодолинское, Украина
Дом 3 комнаты
Великодолинское, Украина
Число комнат 3
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
30423 Продам танхаус в селе Великодолинское. Закрытая территория комплекса. Общая площадь 12…
$30,000
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Дом 3 комнаты в Великодолинское, Украина
Дом 3 комнаты
Великодолинское, Украина
Число комнат 3
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
30424 Продам танхаус в селе Великодолинское. Закрытая территория комплекса. Общая площадь 12…
$30,000
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Дом 3 комнаты в Молодёжное, Украина
Дом 3 комнаты
Молодёжное, Украина
Число комнат 3
Площадь 102 м²
Этаж 1/2
27117 Продам дом в районе Малой Долины Общая площадь 102 кв.м. Распланирован на три комнаты,…
$50,000
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Дом 4 комнаты в Великодолинское, Украина
Дом 4 комнаты
Великодолинское, Украина
Число комнат 4
Площадь 194 м²
Этаж 1/1
21329 Продажа четырехкомнатного дома в пгт. Великодолинское. Общая площадь 194 кв. м. Площа…
$45,000
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Дом 3 комнаты в Великодолинское, Украина
Дом 3 комнаты
Великодолинское, Украина
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
29469. Продам капитальный дом в центре с. Великодолинское в 15 км от Одессы. Общая площадь 7…
$49,500
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Дом 5 комнат в Молодёжное, Украина
Дом 5 комнат
Молодёжное, Украина
Число комнат 5
Площадь 270 м²
Этаж 1/2
№3828 Продам дом на берегу озера в пос. Молодежное на ул. Вишневая. Немецкий проект. Общая п…
$265,000
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Дом 4 комнаты в Великодолинское, Украина
Дом 4 комнаты
Великодолинское, Украина
Число комнат 4
Площадь 110 м²
Этаж 1/1
15232 В продаже дом свежей постройки. Современные архитектурные решения. Дом выполнен в оди…
$120,000
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Квартира 3 комнаты в Великодолинское, Украина
Квартира 3 комнаты
Великодолинское, Украина
Число комнат 3
Площадь 61 м²
Этаж 3/5
30911Продам трёхкомнатную квартиру с индивидуальным отоплением в Великодолинском. Квартира в…
$26,500
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Дом 4 комнаты в Молодёжное, Украина
Дом 4 комнаты
Молодёжное, Украина
Число комнат 4
Площадь 130 м²
Этаж 1/2
29893 Продам капитальный двухэтажный дом в пригороде Одессы и 10 минутах езды от моря. Дом …
$57,800
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Дом 2 комнаты в Великодолинское, Украина
Дом 2 комнаты
Великодолинское, Украина
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 1/1
30076 Продам дом в садовом кооперативе " Юбилейный" Великодолинское. В доме печное отопление…
$12,000
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Дом 8 комнат в Великодолинское, Украина
Дом 8 комнат
Великодолинское, Украина
Число комнат 8
Площадь 280 м²
Этаж 1/3
10461 Продам 3-х этажный дом в пос. Великодолинское. Общая площадь 280 кв.м. Распланирован н…
$100,000
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Дом 4 комнаты в Молодёжное, Украина
Дом 4 комнаты
Молодёжное, Украина
Число комнат 4
Площадь 107 м²
Этаж 1/2
30141 Продам 2-х этажный дом в Великодолинском, 15 км от Одессы и 8 км от Черноморска. В до…
$85,000
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Дом 3 комнаты в Молодёжное, Украина
Дом 3 комнаты
Молодёжное, Украина
Число комнат 3
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
20424. Продажа двухэтажного дома . Жилое состояние. Есть мебель. Развита инфраструктура. Удо…
$90,000
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Дом 3 комнаты в Молодёжное, Украина
Дом 3 комнаты
Молодёжное, Украина
Число комнат 3
Площадь 113 м²
Этаж 1/2
31401 Продам двухэтажный дом в СК Восход, 15 км от Одессы. В доме три уровня, на первом -кух…
$42,000
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Дом 3 комнаты в Великодолинское, Украина
Дом 3 комнаты
Великодолинское, Украина
Число комнат 3
Площадь 61 м²
Этаж 1/1
30867 ППродается уютный дом в пригороде Одессы. Дом включает три комнаты, кухню и санузел. Ж…
$28,000
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Дом 3 комнаты в Великодолинское, Украина
Дом 3 комнаты
Великодолинское, Украина
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Этаж 1/1
30034 Продам дом на участке 11 соток в удобном месте, смт. Великодолинское. Земля приватизир…
$35,000
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Дом 4 комнаты в Великодолинское, Украина
Дом 4 комнаты
Великодолинское, Украина
Число комнат 4
Площадь 148 м²
Этаж 1/2
23516 В продаже дом в Великодолинском Общая площадь 148 кв.м. Два этажа. Капитальный ремонт.…
$45,000
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Дом 4 комнаты в Молодёжное, Украина
Дом 4 комнаты
Молодёжное, Украина
Число комнат 4
Площадь 162 м²
Этаж 1/2
31468 Продам трехуровневый дом возле смт. Великодолинское.Первый уровень-это цокольный сухой…
$60,000
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Дом 4 комнаты в Молодёжное, Украина
Дом 4 комнаты
Молодёжное, Украина
Число комнат 4
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
31215. Продам капитальный двухэтажный дом в 10 минутах езды от морского пляжа г. Черноморска…
$26,000
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Дом 3 комнаты в Великодолинское, Украина
Дом 3 комнаты
Великодолинское, Украина
Число комнат 3
Площадь 113 м²
Этаж 1/2
29735 Продам дом в Великодолинском. Общая площадь 113 кв.м. Жилое состояние. 1 этаж: холл, …
$43,000
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Дом 5 комнат в Молодёжное, Украина
Дом 5 комнат
Молодёжное, Украина
Число комнат 5
Площадь 240 м²
Этаж 1/3
24127 Продам крепкий дом на 6 сотках земли, недалеко от города, в Молодежном. Дом построен н…
$55,000
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Дом 3 комнаты в Великодолинское, Украина
Дом 3 комнаты
Великодолинское, Украина
Число комнат 3
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
30425 Продам танхаус в селе Великодолинское. Закрытая территория комплекса. Общая площадь 12…
$30,000
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Дом 4 комнаты в Молодёжное, Украина
Дом 4 комнаты
Молодёжное, Украина
Число комнат 4
Площадь 96 м²
Этаж 1/2
№5819 Предлагается к продаже 2-х этажный дом в Великодолинском. Общая площадь дома 96 кв.м.…
$25,000
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Дом 3 комнаты в Молодёжное, Украина
Дом 3 комнаты
Молодёжное, Украина
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
15411 Продам 1-этажный дом вблизи от моря в с.Молодежное с 2 раздельными комнатами, кухней-с…
$42,000
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Квартира 1 комната в Великодолинское, Украина
Квартира 1 комната
Великодолинское, Украина
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/5
17377 Однокомнатная квартира в Овидиопольском районе. Светлая, уютная с ремонтом , балконом…
$25,000
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Дом 3 комнаты в Молодёжное, Украина
Дом 3 комнаты
Молодёжное, Украина
Число комнат 3
Площадь 123 м²
Этаж 1/1
29433. Продам новый капитальный дом в элитном районе Черноморска-Новое Бугово. Море в шагово…
$135,000
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Типы недвижимости в Velikodolinska selisna gromada

дома

Параметры недвижимости в Velikodolinska selisna gromada, Украина

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