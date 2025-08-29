Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Украина
  3. Долгосрочная аренда
  4. Коммерческое помещение

Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Украине

Одесса
265
Одесская область
267
Коммерческое помещение 55 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 55 м²
Одесса, Украина
Площадь 55 м²
30798. Сдам помещение в ЖК Прохоровский квартал на ул. Прохоровская. Общая площадь 55 кв.м.,…
$400
в месяц
Коммерческое помещение 84 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 84 м²
Одесса, Украина
Площадь 84 м²
17593. Предлагается к аренде помещение в центре города. Помещение офисного плана общей пл…
$672
в месяц
Коммерческое помещение 208 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 208 м²
Одесса, Украина
Площадь 208 м²
30291. Сдам просторное помещение в центре на ул. Екатерининская/ Греческая. Общая площадь 2…
$2,400
в месяц
Коммерческое помещение 350 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 350 м²
Одесса, Украина
Площадь 350 м²
27350 Сдам фасадный офис на ул. Жуковского. БЦ Покровский. Общая площадь 350 кв.м. Помещение…
$3,100
в месяц
Коммерческое помещение 73 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 73 м²
Одесса, Украина
Площадь 73 м²
30293. Сдам офис в новом бизнес центре от Кадорр на Итальянском бульваре. Общая площадь 72,8…
$875
в месяц
Коммерческое помещение 24 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 24 м²
Одесса, Украина
Площадь 24 м²
30810 Сдам фасадное помещение в жилом комплексе Эллада на ул. Генуэзская. Фасадный вход и па…
$400
в месяц
Коммерческое помещение 170 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 170 м²
Одесса, Украина
Площадь 170 м²
26321 Аренда офиса площадью 170 кв.м. в центре Одессы - Малая Арнаутская\Екатерининская, 3/5…
$1,000
в месяц
Коммерческое помещение 74 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 74 м²
Одесса, Украина
Площадь 74 м²
30531. Сдам фасадное помещение на Итальянском бульваре. Общая площадь 74 кв.м. Распланирован…
$2,217
в месяц
Коммерческое помещение 36 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 36 м²
Одесса, Украина
Площадь 36 м²
29361 Предлагаем в аренду помещение в центре города. Общая площадь 36кв м. Торговый зал 26,4…
$400
в месяц
Коммерческое помещение 25 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 25 м²
Одесса, Украина
Площадь 25 м²
30459 Сдам фасадное помещение на ул. Екатерининская. Фасадный вход и окно. Общая площадь 25 …
$500
в месяц
Коммерческое помещение 46 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 46 м²
Одесса, Украина
Площадь 46 м²
30462. Сдам офис в бизнес- центре Кадорр Сити Молл на Генуэзской. Без комиссии. Общая площад…
$580
в месяц
Коммерческое помещение 34 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 34 м²
Одесса, Украина
Площадь 34 м²
30525. Сдам торгово-офисное помещение в Кадорр Молл на Екатерининской. Общая площадь 33,5 к…
$385
в месяц
Коммерческое помещение 150 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 150 м²
Одесса, Украина
Площадь 150 м²
18103 Предлагаем в аренду помещение в центре города. Двухуровневое помещение площадью 150кв…
$900
в месяц
Коммерческое помещение 57 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 57 м²
Одесса, Украина
Площадь 57 м²
30294. Сдам офис в новом бизнес центре от Кадорр на Итальянском бульваре. Общая площадь 56,7…
$680
в месяц
Коммерческое помещение 74 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 74 м²
Одесса, Украина
Площадь 74 м²
24133. Сдам офис в новом бизнес центре от Кадорр на Итальянском бульваре. Общая площадь 74 к…
$925
в месяц
Коммерческое помещение 160 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 160 м²
Одесса, Украина
Площадь 160 м²
30762. 30761. Сдам в аренду фасадное помещение в центре города. Клубный дом «Гимназист». Общ…
$3,380
в месяц
Коммерческое помещение 40 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 40 м²
Одесса, Украина
Площадь 40 м²
№4746 В самом сердце Одессы сдается уютное фасадное помещение 40 кв.м. Очень хороший ремонт…
$450
в месяц
Коммерческое помещение 270 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 270 м²
Одесса, Украина
Площадь 270 м²
23685. Сдам помещние на Приморский бульваре. Екатерининская площадь. Бывшее кафе "Пицца Гри…
$6,000
в месяц
Коммерческое помещение 270 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 270 м²
Одесса, Украина
Площадь 270 м²
24700. Сдам офис в центре города на ул. Греческая. Бизнес центр Папа Коста. Общая площадь 27…
$4,050
в месяц
Коммерческое помещение 82 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 82 м²
Одесса, Украина
Площадь 82 м²
30247. Сдам офис в бизнес- центре Кадорр Сити Молл на Генуэзской. Без комиссии. Общая площад…
$1,022
в месяц
Коммерческое помещение 600 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 600 м²
Одесса, Украина
Площадь 600 м²
25789. Предлагается в аренду помещение в центре Одессы, расположенное по адресу Александровс…
$3,700
в месяц
Коммерческое помещение 64 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 64 м²
Одесса, Украина
Площадь 64 м²
30337. Сдам офис в бизнес центре Наполеон на Успенской. Общая площадь 64,2 кв.м. Распланиров…
$515
в месяц
Коммерческое помещение 143 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 143 м²
Одесса, Украина
Площадь 143 м²
25766. Сдам фасадное помещение. Расположено в Горсаду, вход со стороны ул Гаванная. Помещен…
$1,500
в месяц
Коммерческое помещение 61 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 61 м²
Одесса, Украина
Площадь 61 м²
30270. Сдам офис в новом бизнес центре от Кадорр на Итальянском бульваре. Общая площадь 61,…
$855
в месяц
Коммерческое помещение 66 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 66 м²
Одесса, Украина
Площадь 66 м²
30234. Сдам офис в бизнес-центре "Kadorr" на Французском бульваре. Из кабинетов открывае…
$495
в месяц
Коммерческое помещение 52 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 52 м²
Одесса, Украина
Площадь 52 м²
19105. Сдается в аренду фасадное помещние в жилом комплексе Акрополь на Фонтанской дороге. О…
$370
в месяц
Коммерческое помещение 69 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 69 м²
Одесса, Украина
Площадь 69 м²
27581. Сдам помещение с новым, современным ремонтом в БЦ Манхеттен. Общая площадь 69 кв.м. З…
$780
в месяц
Коммерческое помещение 220 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 220 м²
Одесса, Украина
Площадь 220 м²
31245. Фасадное помещение для долгосрочной аренды в историческом центре, в отличном состояни…
$1,000
в месяц
Коммерческое помещение 210 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 210 м²
Одесса, Украина
Площадь 210 м²
30519 Сдам просторный офис с террасой общей площадью 277 кв.м. Площадь офиса 180 кв.м.+ терр…
$2,500
в месяц
Коммерческое помещение 714 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 714 м²
Одесса, Украина
Площадь 714 м²
27664. Аренда помещения в ЖК Гольфстрим, улица Тенистая. В данный момент помещение задейство…
$8,000
в месяц
