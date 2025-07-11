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FAKTOR, агентство недвижимости

Украина, Одесса
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2010
На платформе
На платформе
3 года 3 месяца
Языки общения
Языки общения
Русский, Українська
Веб-сайт
Веб-сайт
faktor24.com/
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Об агентстве

Агентство недвижимости Faktor — динамично развивающаяся компания, специализирующаяся на операциях с недвижимостью в Украине и за рубежом. Мы предлагаем полный спектр профессиональных услуг: покупка, продажа, аренда, инвестиции, а также полное сопровождение сделок любой сложности. Наша команда — это высококвалифицированные эксперты, которые ориентированы на результат и клиентский комфорт.

Наша миссия и ценности

Faktor стремится создать для клиентов безопасное и удобное пространство для реализации их планов в сфере недвижимости. Наши основные ценности — доверие, прозрачность, профессионализм и индивидуальный подход к каждому. Мы выстраиваем с клиентами и партнёрами долгосрочные отношения, основанные на уважении и внимании к деталям.

Почему выбирают Faktor?

С нами каждый клиент получает не только качественный сервис, но и полную уверенность в своем решении. Faktor объединяет профессионализм, актуальные знания и внимание к каждому клиенту. Наша цель — сделать рынок недвижимости открытым, понятным и комфортным для всех.

Услуги

Наши услуги:

  • Купля-продажа и аренда недвижимости: Жилые и коммерческие объекты в Украине и за границей, которые отвечают различным требованиям и бюджетам.
  • Инвестиционные проекты: Консультируем по выгодным инвестициям, предоставляя анализ рынка и оценку перспективности объектов.
  • Юридическое сопровождение: Полный юридический контроль на всех этапах, включая проверку документов, оформление сделок и переоформление прав собственности.
  • Консультационные услуги и послепродажный сервис: Мы всегда на связи, чтобы поддержать клиентов после завершения сделки и помочь с любыми вопросами, касающимися управления и обслуживания недвижимости.
Время работы
Открыто сейчас
Сейчас в компании: 16:25
(UTC+3:00, Europe/Moscow)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
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+380733558576_5219@realting.com
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