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Земельные участки в Украине

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263 объекта найдено
Участок земли в Одесса, Украина
Участок земли
Одесса, Украина
#1316 Приватна власність Два участка рядом 5123755800:01:003:2070 5123755800:01:003:2…
$25,000
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Участок земли в Авангард, Украина
Участок земли
Авангард, Украина
№3077. Предлагаем к продаже участок в р-не Авангарда на Объездной дороге. Общая площадь 2,3…
$280,000
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Участок земли в Одесса, Украина
Участок земли
Одесса, Украина
Площадь 1 500 м²
№3134. . . Предлагаем к продаже складской перевалочный терминал, располагающийся на участке,…
$800,000
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Участок земли в Одесский район, Украина
Участок земли
Одесский район, Украина
Продается на земельный участок площадью 3,4! Цель: для строительства и эксплуатации основных…
$700,000
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Участок земли в Санжейка, Украина
Участок земли
Санжейка, Украина
20888. Продажа участка под застройку Санжейка, Овидиопольского района. Участок 120 соток. Пе…
$310,000
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Участок земли в Лески, Украина
Участок земли
Лески, Украина
19278 Продам земельный участок 2,12 га в Фонтанке, район улицы Заболотного, трц Ривьера. Цел…
$445,000
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Участок земли в Одесса, Украина
Участок земли
Одесса, Украина
Площадь 530 м²
9899 Продажа особняка в классическом исполнении расположен на 11-й ст. Большого Фонтана. Дом…
$2,00 млн
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Участок земли в Ильичанка, Украина
Участок земли
Ильичанка, Украина
24955 Продается объект под застройку в районе улице Паустовского, на выезде с поселка Кото…
$100,000
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Участок земли в Одесса, Украина
Участок земли
Одесса, Украина
Площадь 98 м²
14681. Продам участок 2 сотки в районе Французского Бульвара. Закрытый кооператив. Состояние…
$155,000
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Участок земли в Одесса, Украина
Участок земли
Одесса, Украина
№1124. Предлагается к продаже фасадный участок под строительство жилого дома на ул. Толбу…
$180,000
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Участок земли в Малодолинское, Украина
Участок земли
Малодолинское, Украина
№1034. . . Продам участок в Малой Долине. Площадь 7 соток. Коммуникации рядом. Недалеко оста…
$8,000
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Участок земли в Одесский район, Украина
Участок земли
Одесский район, Украина
Особенность инвестирования: Зеленая зона для рекреационного комплекса около м. Откройте уни…
$5,50 млн
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Участок земли в Прилиманское, Украина
Участок земли
Прилиманское, Украина
№1048. . . .Предлагаем к продаже участок напротив Аквапарка в пос. Прилиманское. Общая площа…
$14,000
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Участок земли в Одесса, Украина
Участок земли
Одесса, Украина
№3549 Предлагаем к продаже участок в р-не 7 ст. Б. Фонтана. Общая площадь 8,5 соток. Правиль…
$185,000
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Участок земли в Одесса, Украина
Участок земли
Одесса, Украина
№2423 Предлагаем к продаже земельный участок на Таирова по ул. Дача Ковалевского. Общая площ…
$1,35 млн
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Участок земли в Одесса, Украина
Участок земли
Одесса, Украина
21302. Продажа участка под жилую застройку на проспекте Небесной Сотни. Участок 10 соток. Е…
$120,000
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Участок земли в Одесса, Украина
Участок земли
Одесса, Украина
Площадь 75 м²
26802 Продам земельный участок на Фонтане. Общая площадь 3 сотки. Все городские коммуникации…
$70,000
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Участок земли в Одесса, Украина
Участок земли
Одесса, Украина
№1307. Предлагаем к продаже участок в р-не 10 ст. Большого Фонтана на ул. Бернардацци. Обща…
$850,000
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Участок земли в Одесса, Украина
Участок земли
Одесса, Украина
11738. В продаже участок 10 соток в Аркадии, Курортный переулок. Фасад с Курортного переулка…
$360,000
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Участок земли в Одесса, Украина
Участок земли
Одесса, Украина
29918. Продам участок на Таирова. Общая площадь 21 сотка. Ровный рельеф. Отлично подойдет по…
$245,000
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Участок земли в Prilimanske, Украина
Участок земли
Prilimanske, Украина
Площадь земли Фасатар 2,4 га (240 метров) на Круглой дороге возле Сачмана. Длина фавел соста…
$384,000
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Участок земли в Фонтанка, Украина
Участок земли
Фонтанка, Украина
№5520. . .Предлагаем к продаже фасадный участок с видом на море в Фонтанке 3. Общая площадь …
$680,000
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Участок земли в Одесса, Украина
Участок земли
Одесса, Украина
9852. . . Предлагаем к продаже земельный участок на проспекте Небесной сотни. Общая площадь …
$270,000
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Участок земли в Новая Долина, Украина
Участок земли
Новая Долина, Украина
Площадь 16 м²
25117. Продам участок площадью 7 соток в Новой Долине. Участок правильной формы. Есть электр…
$8,500
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Участок земли в Сухой Лиман, Украина
Участок земли
Сухой Лиман, Украина
• Фасатанская земля площадью 1, 2 г (120 прудов) на Круглой дороге у Южного Лимана. Длина во…
$192,000
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Участок земли в Фонтанка, Украина
Участок земли
Фонтанка, Украина
Площадь 1 700 м²
№5519. . .Предлагаем к продаже фасадный участок с видом на море в Фонтанке. Общая площадь 48…
$680,000
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Участок земли в Мирное, Украина
Участок земли
Мирное, Украина
8554 Земельный участок 1,7 га в с. Мирное. Приватизирован. Фасад на трассу Одесса-Рени 150…
$45,000
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Участок земли в Одесса, Украина
Участок земли
Одесса, Украина
10041. . . Предлагаем к продаже земельный участок на ул. Дача Ковалевского. Общая площадь 43…
$1,22 млн
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Участок земли в Одесса, Украина
Участок земли
Одесса, Украина
27828. Продам земельный участок на Французском бульваре. Общая площадь 25 соток. Правильная …
$3,50 млн
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Участок земли в Одесса, Украина
Участок земли
Одесса, Украина
21031. Продажа участка в Центре Слободки. Участок 21 сотка. Центр Слободки ул. Коровицкого. …
$190,000
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