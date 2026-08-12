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Пентхаусы в Украине

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Одесская область
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3 объекта найдено
Пентхаус 5 комнат в Одесса, Украина
Пентхаус 5 комнат
Одесса, Украина
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 989 м²
Этаж 7/3
Уникальный 3-этажный пентхаус в центре ОдессыЕдинственный в своем роде 3-этажный пентхаус на…
$3,00 млн
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Одесская область, Украина
Пентхаус 4 комнаты
Одесская область, Украина
Число комнат 4
Площадь 340 м²
Этаж 9/10
Penthouse Premier Class — Аркадия. "Аркадиевский Дворец" 340 м² абсолютной роскоши. Вид н…
$850,000
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Пентхаус 3 комнаты в Одесса, Украина
Пентхаус 3 комнаты
Одесса, Украина
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этаж 16/17
✨ Превосходный пентхаус с системой "Умный дом" в жилом комплексе "Армейский" ??   Пред…
$330,000
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