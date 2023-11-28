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Пентхаусы в Украине

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1 объект найдено
Пентхаус 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Одесса, Украина
Пентхаус 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Одесса, Украина
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этаж 16/17
  ✨ Превосходный пентхаус с системой "Умный дом" в жилом комплексе "Армейский" 🏢💼   …
€301,143
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Параметры недвижимости в Украине

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