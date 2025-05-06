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Жильё в Usativska silska gromada, Украина

дома
24
25 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Усатово, Украина
Дом 4 комнаты
Усатово, Украина
Число комнат 4
Площадь 220 м²
Этаж 1/2
24705 Продам капитальный двухэтажный дом с видом на лиман и город в Усатово. Общая площадь …
$90,000
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Квартира 3 комнаты в Усатово, Украина
Квартира 3 комнаты
Усатово, Украина
Число комнат 3
Площадь 61 м²
Этаж 5/5
30779 Продам трехкомнатную квартиру в 15-ти минутах от центра города. Квартира в хорошем жил…
$36,000
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Дом 5 комнат в Усатово, Украина
Дом 5 комнат
Усатово, Украина
Число комнат 5
Площадь 97 м²
Этаж 1/1
30479 Продам дом в центре Усатово. Общей площадью 96 кв.м. Расположен на 9 сотках земли. В д…
$55,000
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Дом 4 комнаты в Усатово, Украина
Дом 4 комнаты
Усатово, Украина
Число комнат 4
Площадь 124 м²
Этаж 1/2
29668 Продаётся новый двухэтажный дом в центре Усатово. Общая площадь 124 кв.м. Распланиров…
$90,000
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Дом 3 комнаты в Усатово, Украина
Дом 3 комнаты
Усатово, Украина
Число комнат 3
Площадь 69 м²
Этаж 1/1
29463 Продам дом в центре Усатово. Общая площадь 69 кв.м. Жилое состояние. Заведены все ком…
$44,000
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Дом 2 комнаты в Усатово, Украина
Дом 2 комнаты
Усатово, Украина
Число комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 1/1
27364 Продам одноэтажный жилой дом с мансардным помещением в начале пос. Усатово. Высокий …
$45,000
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Дом 5 комнат в Усатово, Украина
Дом 5 комнат
Усатово, Украина
Число комнат 5
Площадь 300 м²
Этаж 1/2
17536...В продаже двухэтажный дом, расположен на участке 11 соток, на границе Одессы и Усато…
$230,000
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Дом 5 комнат в Усатово, Украина
Дом 5 комнат
Усатово, Украина
Число комнат 5
Площадь 130 м²
Этаж 1/2
29749. Продам новый двухэтажный дом в новом районе Усатово. Общая площадь 130 кв.м. Расплани…
$95,000
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Дом 3 комнаты в Усатово, Украина
Дом 3 комнаты
Усатово, Украина
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
24390 Продам дом в Усатово. Общая площадь 75 кв.м. Выполнен капитальный ремонт. В доме 3 ком…
$100,000
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Дом 3 комнаты в Усатово, Украина
Дом 3 комнаты
Усатово, Украина
Число комнат 3
Площадь 145 м²
Этаж 1/2
22435 Продам 2-х этажный дом, новой постройки, в Усатово. Общая площадь 145 кв.м. Состояние …
$44,700
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Дом 3 комнаты в Усатово, Украина
Дом 3 комнаты
Усатово, Украина
Число комнат 3
Площадь 96 м²
Этаж 1/1
29670 Продам новый дом в Усатово. Общая площадь 96 кв.м. Распланирован на 3 комнаты. Сделан…
$75,000
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Дом 5 комнат в Усатово, Украина
Дом 5 комнат
Усатово, Украина
Число комнат 5
Площадь 180 м²
Этаж 1/1
22686 Продаётся крепкий дом в с.Усатово вблизи от Хаджибеевского лимана. Общая площадь дома…
$50,000
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Дом 3 комнаты в Усатово, Украина
Дом 3 комнаты
Усатово, Украина
Число комнат 3
Площадь 96 м²
Этаж 1/1
27200 Продам будинок в Усатова. Загальна площа будинку 80 кв.м, простора кухня 20 квм. Будин…
$48,000
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Дом 5 комнат в Усатово, Украина
Дом 5 комнат
Усатово, Украина
Число комнат 5
Площадь 242 м²
Этаж 1/2
15327 Продам 2-х этажный дом в с.Усатово. Состоящий из 5 раздельных комнат, кухни-студии, пр…
$87,000
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Дом 3 комнаты в Усатово, Украина
Дом 3 комнаты
Усатово, Украина
Число комнат 3
Площадь 96 м²
Этаж 1/1
26364 Продам новый дом в Усатово. Общая площадь 96 кв.м. Распланирован на 3 комнаты. Сделан…
$75,000
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Дом 4 комнаты в Усатово, Украина
Дом 4 комнаты
Усатово, Украина
Число комнат 4
Площадь 435 м²
Этаж 1/2
14601 Продам 2-х этажный дом с участком. Дом укомплектован всей необходимой техникой и мебел…
$85,000
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Дом 4 комнаты в Усатово, Украина
Дом 4 комнаты
Усатово, Украина
Число комнат 4
Площадь 130 м²
Этаж 1/2
26365 Продаётся новый двухэтажный дом в новом районе Усатово. Общая площадь 130 кв.м. Распла…
$95,000
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Дом 3 комнаты в Усатово, Украина
Дом 3 комнаты
Усатово, Украина
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
27139Продаётся дом в Усатово на ул.Леси Украинки ,80 м2 .Дом в жилом состояние ,но нужно до…
$31,000
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Дом 4 комнаты в Усатово, Украина
Дом 4 комнаты
Усатово, Украина
Число комнат 4
Площадь 167 м²
Этаж 1/2
28988 Продам двухэтажный дом в Усатово Общая площадь 167 кв.м. Участок 10 соток. Распланиро…
$65,000
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Дом 3 комнаты в Усатово, Украина
Дом 3 комнаты
Усатово, Украина
Число комнат 3
Площадь 89 м²
Этаж 1/1
28816 Продам дом на Усатово в районе школы. Общая площадь 89 кв.м. В доме 3 комнаты и кухня…
$40,000
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Дом 4 комнаты в Мариновка, Украина
Дом 4 комнаты
Мариновка, Украина
Число комнат 4
Площадь 155 м²
Этаж 1/1
7831. В продаже дом в с. Мариновка всего в 25 км от черты города. Дом находится в самом цент…
$24,000
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Дом 4 комнаты в Усатово, Украина
Дом 4 комнаты
Усатово, Украина
Число комнат 4
Площадь 150 м²
Этаж 1/2
23368 Продаётся крепкий дом в пос. Усатово вблизи Хаджибеевского лимана. Общая площадь дома…
$90,000
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Дом 6 комнат в Усатово, Украина
Дом 6 комнат
Усатово, Украина
Число комнат 6
Площадь 150 м²
Этаж 1/3
14752 Продам участок - 10 соток в районе Клеверного моста. На участке расположен 3-этажный …
$55,000
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Дом 2 комнаты в Усатово, Украина
Дом 2 комнаты
Усатово, Украина
Число комнат 2
Площадь 83 м²
Этаж 1/1
25826 Продам дом в Усатово. Общая площадь 83 кв.м, высота потолков - 3 м Дом построен из кр…
$58,000
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Дом 7 комнат в Усатово, Украина
Дом 7 комнат
Усатово, Украина
Число комнат 7
Площадь 150 м²
Этаж 1/2
24527 Продам дом в Усатово. Общая площадь 150кв.м. Расположен на участке 10 соток. Удобная п…
$74,000
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Параметры недвижимости в Usativska silska gromada, Украина

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