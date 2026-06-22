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Елена Бировчак

Ужгород
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2022
На платформе
На платформе
2 года 4 месяца
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Время работы
Открыто сейчас
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Квартира 1 комната в Nungwi, Танзания
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Nungwi
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$135,000
Дома
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Вилла в Малые Зондские острова, Индонезия
Вилла
Малые Зондские острова
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Вилла в Малые Зондские острова, Индонезия
Вилла
Малые Зондские острова
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Вилла
муниципалитет Пафос
Количество спален 3
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха
Бунгало в Торревьехе Цена: 96 000 € 1 спальня 1 ванная комната Просторная гостиная …
$112,127
Коммерческая недвижимость
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Комплекс Garrya Residences в Choeng Thale, Таиланд
Комплекс Garrya Residences
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На живописном острове Пхукет, словно драгоценный цветок среди тропических джунглей, расцвел …
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Действующий мини апарт-отель
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Продажа мини-гостиницы на первой линии моря в Бодруме Предлагается к продаже действующая …
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Отельные апартаменты
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Современный отель 4* в Бухаресте вблизи крупнейшего аэропорта Румынии
Бухарест
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Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Современный 4-звездочный отель на 270 номеров, расположенный всего в 150 метрах от терминала…
$233,193
Наши агенты в Украине
Елена Бировчак
Елена Бировчак
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Агентство недвижимости Лазурный берег
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Мы предлагаем вам воспользоваться нашими услугами в качестве продавца или покупателя и гарантируем вам проведение максимально надежной, быстрой и выгодной операции с вашей недвижимостью на Южном берегу Крыма. Если необходимо провести операции, которые связаны с выбором и приобретением недвиж…
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FAKTOR, агентство недвижимости
Украина, Одесса
Год основания компании 2010
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ПаркИнвестКиев
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Это – компания, основанная на партнёрстве с людьми, близкими по духу, готовыми идти вместе к целям и новым результатам. Миссия компании: мы закрываем все вопросы клиентов, связанные с недвижимостью, «под ключ». Мы хотим, чтобы наши клиенты больше проводили свое время со своими близкими, с лю…
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ISIA
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