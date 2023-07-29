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Дуплексы в Стамбул, Турция

Ускюдар
7
Бююкчекмедже
5
Шишли
5
Эюпсултан
5
Арнавуткёй
4
Зейтинбурну
4
Кючюкчекмедже
4
Пендик
4
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193 объекта найдено
Дуплекс 3 спальни в Шишли, Турция
Дуплекс 3 спальни
Шишли, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 7
Современные Квартиры Рядом со Всеми Объектами в Стамбуле. Роскошные квартиры в Стамбуле расп…
€ 829,000
Дуплекс 5 спален в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 5 спален
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 252 м²
Количество этажей 15
Квартиры с Современным Дизайном в Районе Бахчешехир, Стамбул. Квартиры расположены в центре …
€ 648,000
Дуплекс 4 спальни в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 234 м²
Количество этажей 15
Квартиры с Современным Дизайном в Районе Бахчешехир, Стамбул. Квартиры расположены в центре …
€ 635,000
Дуплекс 4 спальни в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 217 м²
Количество этажей 12
Квартиры в Стамбуле в 2.5 км от Западной Пристани. Квартиры в Стамбуле расположены в центре …
€ 335,000
Дуплекс 2 спальни в Бейоглу, Турция
Дуплекс 2 спальни
Бейоглу, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 221 м²
Количество этажей 9
Квартиры в Бейоглу с Концепцией Современного Города. Квартиры находятся в Бейоглу, рядом с п…
€ 880,000
Дуплекс 2 спальни в Merkez Mahallesi, Турция
Дуплекс 2 спальни
Merkez Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 1/9
Квартиры в Стамбуле в Нескольких Минутах от Шоссе Е-5. Новые квартиры в Турции находятся в А…
€ 370,000
Дуплекс 3 спальни в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
Количество этажей 25
Уютные Квартиры на Продажу в Уникальном Месте Стамбула. Квартиры в современном стиле находят…
€ 656,000
Дуплекс 2 спальни в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Количество этажей 25
Уютные Квартиры на Продажу в Уникальном Месте Стамбула. Квартиры в современном стиле находят…
€ 566,000
Дуплекс 6 спален в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 6 спален
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 348 м²
Количество этажей 6
Квартиры в Ускюдаре с Видом на Босфор и Девичью Башню. Роскошные квартиры на продажу в Ускюд…
€ 1,235,000
Дуплекс 5 спален в Бакыркёй, Турция
Дуплекс 5 спален
Бакыркёй, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 719 м²
Количество этажей 17
Готовая Недвижимость с Видом на Море в Бакыркёй, Стамбул. Квартиры на продажу в районе Бакыр…
€ 5,750,000
Дуплекс 4 спальни в Бакыркёй, Турция
Дуплекс 4 спальни
Бакыркёй, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 613 м²
Количество этажей 17
Готовая Недвижимость с Видом на Море в Бакыркёй, Стамбул. Квартиры на продажу в районе Бакыр…
€ 4,495,000
Дуплекс 3 спальни в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 5
Квартиры для Инвестиций в Стамбуле Рядом с Побережьем. Квартиры в районе Бююкчекмедже недале…
€ 440,000
Дуплекс 4 спальни в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 255 м²
Количество этажей 16
Квартиры в Стамбуле Рядом со Всеми Удобствами в Малтепе. Квартиры в Стамбуле находятся в цен…
€ 929,000
Дуплекс 5 спален в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 5 спален
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 561 м²
Количество этажей 10
Элитная Недвижимость с Бассейном в Стамбуле, Турция. Недвижимость люкс-класса в Стамбуле в Ш…
€ 7,905,000
Дуплекс 4 спальни в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 505 м²
Количество этажей 7
Квартиры в Стамбуле в Элитном Комплексе со Множеством Услуг. Квартиры на продажу находятся в…
€ 3,340,000
Дуплекс 5 спален в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 5 спален
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 514 м²
Количество этажей 7
Квартиры в Стамбуле в Элитном Комплексе со Множеством Услуг. Квартиры на продажу находятся в…
€ 3,120,000
Дуплекс 5 спален в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 5 спален
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Этаж 5/5
Квартиры в Семейном Бутик-Комплексе в Стамбуле. Недвижимость в Стамбуле находится в районе Б…
€ 413,000
Дуплекс 4 спальни в Tomtom Mahallesi, Турция
Дуплекс 4 спальни
Tomtom Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 223 м²
Количество этажей 5
Стильные Квартиры в Стамбуле, Бейоглу, Недалеко от Моря. Квартиры в итальянском стиле распол…
€ 1,035,000
Дуплекс 3 спальни в Султанбейли, Турция
Дуплекс 3 спальни
Султанбейли, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 206 м²
Количество этажей 10
Квартиры в Стамбуле, Султанбейли Рядом с Аэропортом. Предлагаем купить квартиры в Стамбуле, …
€ 396,000
Дуплекс 3 спальни в Авджылар, Турция
Дуплекс 3 спальни
Авджылар, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 5/5
Квартиры в Стамбуле Рядом с Главной Улицей в Авджыларе. Квартиры на продажу находятся в Авдж…
€ 152,000
Дуплекс 2 спальни в Шишли, Турция
Дуплекс 2 спальни
Шишли, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Количество этажей 5
Квартиры Под Ключ Рядом с Социальными Объектами в Стамбуле. Предлагаем купить квартиры в Ста…
€ 422,000
Дуплекс 4 спальни в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Количество этажей 3
Квартиры в Элитном Комплексе у Моря в Бейликдюзю, Стамбул. Новая недвижимость недалеко от мо…
€ 382,000
Дуплекс 5 спален в Арнавуткёй, Турция
Дуплекс 5 спален
Арнавуткёй, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 206 м²
Этаж 3/3
Квартира-Дуплекс Рядом с Аэропортом Стамбул в Арнавуткёй. Квартира в Стамбуле расположена не…
€ 127,000
Дуплекс 6 спален в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 6 спален
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 335 м²
Количество этажей 4
Современные Квартиры в Элитном Проекте в Бейликдюзю, Стамбул. Новые квартиры расположены в Б…
€ 899,000
Дуплекс 7 спален в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 7 спален
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 380 м²
Количество этажей 4
Современные Квартиры в Элитном Проекте в Бейликдюзю, Стамбул. Новые квартиры расположены в Б…
€ 714,000
Дуплекс 5 спален в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 5 спален
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 335 м²
Количество этажей 4
Современные Квартиры в Элитном Проекте в Бейликдюзю, Стамбул. Новые квартиры расположены в Б…
€ 692,000
Дуплекс 3 спальни в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 4
Современные Квартиры в Элитном Проекте в Бейликдюзю, Стамбул. Новые квартиры расположены в Б…
€ 503,000
Дуплекс 4 спальни в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 216 м²
Количество этажей 12
Просторная Недвижимость Люкс-Класса в Бейликдюзю, Стамбул. Современные квартиры в Стамбуле р…
€ 449,000
Дуплекс 3 спальни в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
Количество этажей 12
Просторная Недвижимость Люкс-Класса в Бейликдюзю, Стамбул. Современные квартиры в Стамбуле р…
€ 427,000
Дуплекс 2 спальни в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Количество этажей 12
Просторная Недвижимость Люкс-Класса в Бейликдюзю, Стамбул. Современные квартиры в Стамбуле р…
€ 333,000

Параметры недвижимости в Стамбул, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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