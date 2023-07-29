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7
Бююкчекмедже
5
Шишли
5
Эюпсултан
5
Арнавуткёй
4
Зейтинбурну
4
Кючюкчекмедже
4
Пендик
4
Cihangir Mahallesi
3
Goektuerk Merkez Mahallesi
3
Mimarsinan Mahallesi
3
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193 объекта найдено
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Дуплекс 3 спальни
Шишли, Турция
4
3
200 м²
7
Современные Квартиры Рядом со Всеми Объектами в Стамбуле. Роскошные квартиры в Стамбуле расп…
€ 829,000
Рекомендовать
Дуплекс 5 спален
Мраморноморский регион, Турция
6
3
252 м²
15
Квартиры с Современным Дизайном в Районе Бахчешехир, Стамбул. Квартиры расположены в центре …
€ 648,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
5
2
234 м²
15
Квартиры с Современным Дизайном в Районе Бахчешехир, Стамбул. Квартиры расположены в центре …
€ 635,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
5
2
217 м²
12
Квартиры в Стамбуле в 2.5 км от Западной Пристани. Квартиры в Стамбуле расположены в центре …
€ 335,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни
Бейоглу, Турция
3
2
221 м²
9
Квартиры в Бейоглу с Концепцией Современного Города. Квартиры находятся в Бейоглу, рядом с п…
€ 880,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни
Merkez Mahallesi, Турция
3
2
90 м²
1/9
Квартиры в Стамбуле в Нескольких Минутах от Шоссе Е-5. Новые квартиры в Турции находятся в А…
€ 370,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4
2
193 м²
25
Уютные Квартиры на Продажу в Уникальном Месте Стамбула. Квартиры в современном стиле находят…
€ 656,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3
2
192 м²
25
Уютные Квартиры на Продажу в Уникальном Месте Стамбула. Квартиры в современном стиле находят…
€ 566,000
Рекомендовать
Дуплекс 6 спален
Мраморноморский регион, Турция
7
6
348 м²
6
Квартиры в Ускюдаре с Видом на Босфор и Девичью Башню. Роскошные квартиры на продажу в Ускюд…
€ 1,235,000
Рекомендовать
Дуплекс 5 спален
Бакыркёй, Турция
7
4
719 м²
17
Готовая Недвижимость с Видом на Море в Бакыркёй, Стамбул. Квартиры на продажу в районе Бакыр…
€ 5,750,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни
Бакыркёй, Турция
6
3
613 м²
17
Готовая Недвижимость с Видом на Море в Бакыркёй, Стамбул. Квартиры на продажу в районе Бакыр…
€ 4,495,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4
2
190 м²
5
Квартиры для Инвестиций в Стамбуле Рядом с Побережьем. Квартиры в районе Бююкчекмедже недале…
€ 440,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
6
1
255 м²
16
Квартиры в Стамбуле Рядом со Всеми Удобствами в Малтепе. Квартиры в Стамбуле находятся в цен…
€ 929,000
Рекомендовать
Дуплекс 5 спален
Мраморноморский регион, Турция
6
3
561 м²
10
Элитная Недвижимость с Бассейном в Стамбуле, Турция. Недвижимость люкс-класса в Стамбуле в Ш…
€ 7,905,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
5
5
505 м²
7
Квартиры в Стамбуле в Элитном Комплексе со Множеством Услуг. Квартиры на продажу находятся в…
€ 3,340,000
Рекомендовать
Дуплекс 5 спален
Мраморноморский регион, Турция
6
5
514 м²
7
Квартиры в Стамбуле в Элитном Комплексе со Множеством Услуг. Квартиры на продажу находятся в…
€ 3,120,000
Рекомендовать
Дуплекс 5 спален
Мраморноморский регион, Турция
7
2
270 м²
5/5
Квартиры в Семейном Бутик-Комплексе в Стамбуле. Недвижимость в Стамбуле находится в районе Б…
€ 413,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни
Tomtom Mahallesi, Турция
5
2
223 м²
5
Стильные Квартиры в Стамбуле, Бейоглу, Недалеко от Моря. Квартиры в итальянском стиле распол…
€ 1,035,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни
Султанбейли, Турция
4
2
206 м²
10
Квартиры в Стамбуле, Султанбейли Рядом с Аэропортом. Предлагаем купить квартиры в Стамбуле, …
€ 396,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни
Авджылар, Турция
5
2
135 м²
5/5
Квартиры в Стамбуле Рядом с Главной Улицей в Авджыларе. Квартиры на продажу находятся в Авдж…
€ 152,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни
Шишли, Турция
3
1
82 м²
5
Квартиры Под Ключ Рядом с Социальными Объектами в Стамбуле. Предлагаем купить квартиры в Ста…
€ 422,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
6
2
260 м²
3
Квартиры в Элитном Комплексе у Моря в Бейликдюзю, Стамбул. Новая недвижимость недалеко от мо…
€ 382,000
Рекомендовать
Дуплекс 5 спален
Арнавуткёй, Турция
6
4
206 м²
3/3
Квартира-Дуплекс Рядом с Аэропортом Стамбул в Арнавуткёй. Квартира в Стамбуле расположена не…
€ 127,000
Рекомендовать
Дуплекс 6 спален
Мраморноморский регион, Турция
7
2
335 м²
4
Современные Квартиры в Элитном Проекте в Бейликдюзю, Стамбул. Новые квартиры расположены в Б…
€ 899,000
Рекомендовать
Дуплекс 7 спален
Мраморноморский регион, Турция
9
2
380 м²
4
Современные Квартиры в Элитном Проекте в Бейликдюзю, Стамбул. Новые квартиры расположены в Б…
€ 714,000
Рекомендовать
Дуплекс 5 спален
Мраморноморский регион, Турция
7
2
335 м²
4
Современные Квартиры в Элитном Проекте в Бейликдюзю, Стамбул. Новые квартиры расположены в Б…
€ 692,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
5
2
240 м²
4
Современные Квартиры в Элитном Проекте в Бейликдюзю, Стамбул. Новые квартиры расположены в Б…
€ 503,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
5
2
216 м²
12
Просторная Недвижимость Люкс-Класса в Бейликдюзю, Стамбул. Современные квартиры в Стамбуле р…
€ 449,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4
2
184 м²
12
Просторная Недвижимость Люкс-Класса в Бейликдюзю, Стамбул. Современные квартиры в Стамбуле р…
€ 427,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3
2
141 м²
12
Просторная Недвижимость Люкс-Класса в Бейликдюзю, Стамбул. Современные квартиры в Стамбуле р…
€ 333,000
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Параметры недвижимости в Стамбул, Турция
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