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Таиланд
Кондоминиумы
Кондо в Таиланде
Провинция Пхукет
883
Пхукет
881
Патонг
28
Чонбури
16
Паттайя
14
Кондо
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903 объекта найдено
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Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
2
€ 67,650
Новый кондоминиум на пляже Камала Детали объекта Сдача: декабрь 2024 г. До моря: …
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Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2
2
129 м²
1/5
€ 52,508,632
Рекомендовать
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2
2
97 м²
2/5
€ 403,043
Рекомендовать
Кондо
Пхукет, Таиланд
-1
1
36 м²
7
€ 116,566
Рекомендовать
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1
1
46 м²
7
€ 148,945
Рекомендовать
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1
1
53 м²
7
€ 177,331
Рекомендовать
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2
2
59 м²
7
€ 178,303
Рекомендовать
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2
2
43 м²
4/7
€ 210,466
Ваша семья будет близка ко всему, когда вы останетесь в этом центре города. Две спальни полн…
Рекомендовать
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2
2
43 м²
7
Цена по запросу
Ваша семья будет близка ко всему, когда вы останетесь в этом центре города. Две спальни полн…
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Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3
3
212 м²
3/3
€ 509,976
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Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2
2
120 м²
2/3
€ 175,389
Рекомендовать
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1
1
37 м²
2/4
€ 159,199
Рекомендовать
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2
2
71 м²
2/7
€ 308,279
Рекомендовать
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2
2
75 м²
7/7
€ 362,380
Рекомендовать
Кондо
Пхукет, Таиланд
-1
1
24 м²
1/7
€ 117,267
Рекомендовать
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1
1
35 м²
2/7
€ 156,797
Рекомендовать
Кондо
Пхукет, Таиланд
-1
1
25 м²
2/7
€ 156,797
Рекомендовать
Кондо
Пхукет, Таиланд
-1
1
24 м²
1/7
€ 107,446
Рекомендовать
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1
1
27 м²
6/8
€ 80,949
Рекомендовать
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1
1
45 м²
5/7
€ 140,311
Рекомендовать
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2
2
104 м²
1/5
€ 404,743
Рекомендовать
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2
2
75 м²
7/3
€ 470,311
Рекомендовать
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2
2
60 м²
4/7
€ 304,636
Вот новый кондоминиум мирового класса в Laguna Resort от давно созданной Banyan Tree Group, …
Рекомендовать
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1
1
60 м²
5/3
€ 338,635
Рекомендовать
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1
1
35 м²
4/3
€ 184,293
Рекомендовать
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1
1
40 м²
5/3
€ 221,259
Рекомендовать
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2
2
56 м²
7/3
€ 350,777
Рекомендовать
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3
3
354 м²
3
€ 3,229,847
Рекомендовать
Кондо
Пхукет, Таиланд
-1
1
30 м²
4/7
€ 151,913
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Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2
2
52 м²
4/7
€ 258,226
Вот новый кондоминиум мирового класса в Laguna Resort от давно созданной Banyan Tree Group, …
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Параметры недвижимости в Таиланде
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