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Кондо в Таиланде

Провинция Пхукет
883
Пхукет
881
Патонг
28
Чонбури
16
Паттайя
14
Кондо В архив
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903 объекта найдено
Кондо 1 спальня в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
Комнаты 2
€ 67,650
Новый кондоминиум на пляже Камала Детали объекта Сдача: декабрь 2024 г. До моря: …
Кондо 2 спальни в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Этаж 1/5
€ 52,508,632
Кондо 2 спальни в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж 2/5
€ 403,043
Кондо в Пхукет, Таиланд
Кондо
Пхукет, Таиланд
Количество спален -1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Количество этажей 7
€ 116,566
Кондо 1 спальня в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 7
€ 148,945
Кондо 1 спальня в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Количество этажей 7
€ 177,331
Кондо 2 спальни в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 59 м²
Количество этажей 7
€ 178,303
Кондо 2 спальни в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 4/7
€ 210,466
Ваша семья будет близка ко всему, когда вы останетесь в этом центре города. Две спальни полн…
Кондо 2 спальни в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 43 м²
Количество этажей 7
Цена по запросу
Ваша семья будет близка ко всему, когда вы останетесь в этом центре города. Две спальни полн…
Кондо 3 спальни в Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
Этаж 3/3
€ 509,976
Кондо 2 спальни в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 2/3
€ 175,389
Кондо 1 спальня в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 2/4
€ 159,199
Кондо 2 спальни в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Этаж 2/7
€ 308,279
Кондо 2 спальни в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 7/7
€ 362,380
Кондо в Пхукет, Таиланд
Кондо
Пхукет, Таиланд
Количество спален -1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 1/7
€ 117,267
Кондо 1 спальня в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/7
€ 156,797
Кондо в Пхукет, Таиланд
Кондо
Пхукет, Таиланд
Количество спален -1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 2/7
€ 156,797
Кондо в Пхукет, Таиланд
Кондо
Пхукет, Таиланд
Количество спален -1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 1/7
€ 107,446
Кондо 1 спальня в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 6/8
€ 80,949
Кондо 1 спальня в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 5/7
€ 140,311
Кондо 2 спальни в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 1/5
€ 404,743
Кондо 2 спальни в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 7/3
€ 470,311
Кондо 2 спальни в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 4/7
€ 304,636
Вот новый кондоминиум мирового класса в Laguna Resort от давно созданной Banyan Tree Group, …
Кондо 1 спальня в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 5/3
€ 338,635
Кондо 1 спальня в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 4/3
€ 184,293
Кондо 1 спальня в Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 5/3
€ 221,259
Кондо 2 спальни в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 56 м²
Этаж 7/3
€ 350,777
Кондо 3 спальни в Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 354 м²
Этаж 3
€ 3,229,847
Кондо в Пхукет, Таиланд
Кондо
Пхукет, Таиланд
Количество спален -1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 4/7
€ 151,913
Кондо 2 спальни в Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 4/7
€ 258,226
Вот новый кондоминиум мирового класса в Laguna Resort от давно созданной Banyan Tree Group, …

Параметры недвижимости в Таиланде

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с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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