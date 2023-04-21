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Бунгало в Мурсия, Испания

San Pedro del Pinatar
19
San Javier
2
Картахена
2
Torre Pacheco
1
Бунгало В архив
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24 объекта найдено
Бунгало 3 спальни в Картахена, Испания
Бунгало 3 спальни
Картахена, Испания
2 ванных комнат 91 м²
€ 249,950
Современный и уютный жилой комплекс, расположенный всего в 250 метрах от моря, в Мар-де-Крис…
Бунгало 2 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало 2 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат 66 м²
€ 179,000
Комплекс состоит из очаровательных бунгало с 2 спальнями и 2 ванными комнатами, расположенны…
Бунгало 2 спальни в San Javier, Испания
Бунгало 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 68 м²
€ 235,000
Современный жилой дом, расположенный в Сан-Блас, Сантьяго-де-ла-Рибера. Он получил свое назв…
Бунгало 2 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало 2 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат 64 м²
€ 199,000
Комплекс состоит из очаровательных бунгало с 2 спальнями и 2 ванными комнатами, расположенны…
Бунгало 3 спальни в Las Beatas, Испания
Бунгало 3 спальни
Las Beatas, Испания
2 ванных комнат 82 м²
€ 285,950
Современные квартиры с 3 спальнями и 2 ванными комнатами в жилом комплексе всего в 2 минутах…
Бунгало 3 спальни в Las Beatas, Испания
Бунгало 3 спальни
Las Beatas, Испания
2 ванных комнат 82 м²
€ 249,950
Современные квартиры с 3 спальнями и 2 ванными комнатами в жилом комплексе всего в 2 минутах…
Бунгало 2 спальни в Las Beatas, Испания
Бунгало 2 спальни
Las Beatas, Испания
2 ванных комнат 66 м²
€ 179,000
Эти потрясающие современные двухуровневые апартаменты расположены рядом с соляными лагунами …
Бунгало 2 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало 2 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат 63 м²
€ 279,950
Частный жилой комплекс, расположенный в Ло-Пагане, всего в 300 метрах от пляжа. Он состоит и…
Бунгало 2 спальни в Las Beatas, Испания
Бунгало 2 спальни
Las Beatas, Испания
2 ванных комнат 74 м²
€ 215,900
Объекты расположены на одном уровне и состоят из одного этажа. Они расположены в Сан-Педро-д…
Бунгало 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат 82 м²
€ 259,900
Современная и уютная резиденция с домами типа бунгало с 3 спальнями, расположенная в Сан-Пед…
Бунгало 3 спальни в San Javier, Испания
Бунгало 3 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат 94 м²
€ 312,000
Современный жилой дом, расположенный в Сан-Блас, Сантьяго-де-ла-Рибера. В домах 3 спальни с …
Бунгало 3 спальни в Torre Pacheco, Испания
Бунгало 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 98 м²
€ 129,570
Красивое подержанное бунгало в Сан-Каэтано , недалеко от Сан-Хавьера , с прекрасным видом на…
Бунгало 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат 81 м²
€ 299,950
НОВОЕ БУНГАЛО В САН-ПЕДРО-ДЕЛЬ-ПИНАТАР Недавно построенный жилой комплекс с красивыми соврем…
Бунгало 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат 81 м²
€ 259,950
КВАРТИРЫ НОВОЕ ЗДАНИЕ БУНГАЛО В САН-ПЕДРО-ДЕЛЬ-ПИНАТАР Недавно построенный жилой комплекс с …
Бунгало 2 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало 2 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат 63 м²
€ 279,950
НОВОСТИ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС АПАРТАМЕНТОВ В ЛО ПАГАН Недавно построенный жилой комплекс с апартаме…
Бунгало 2 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало 2 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат 63 м²
€ 267,000
НОВОСТИ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС АПАРТАМЕНТОВ В ЛО ПАГАН Недавно построенный жилой комплекс с апартаме…
Бунгало 3 спальни в Картахена, Испания
Бунгало 3 спальни
Картахена, Испания
2 ванных комнат 91 м²
€ 249,950
КВАРТИРЫ БУНГАЛО В НОВОМ ЗДАНИИ В МАР ДЕ КРИСТАЛЬ Недавно построенный жилой комплекс с краси…
Бунгало 2 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало 2 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 63 м² 2/2 Этаж
€ 279,950
В продаже новое бунгало в San Pedro del Pinatar в 300 метрах от моряБунгало площадью 63 кв. …
Бунгало 2 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало 2 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 63 м² 1/2 Этаж
€ 267,000
В продаже новое бунгало в San Pedro del Pinatar в 300 метрах от моряБунгало площадью 63 кв. …
Бунгало 2 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало 2 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 128 м² 1/2 Этаж
€ 239,900
Новое бунгало в жилом комплексе в средиземноморском стиле в городе San Pedro del Pinatar.Бун…
Бунгало 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат 69 м²
€ 250,950
Набор полностью оборудованных современных домов с тремя спальнями всего в двух минутах ходьб…
Бунгало 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат 93 м²
€ 312,000
Фантастическая квартира на верхнем этаже Сантьяго-де-ла-Рибера. Всего в 10 минутах ходьбы от…
Бунгало 3 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат 100 м²
€ 302,000
Фантастическая малоэтажная квартира в Сантьяго-де-ла-Рибера. Всего в 10 минутах ходьбы от пл…
Бунгало 2 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало 2 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
2 ванных комнат 66 м²
€ 179,000
Этот жилой район находится менее чем в 1 км от природного парка Салинас в Сан-Педро-дель-Пин…

Параметры недвижимости в Мурсия, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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